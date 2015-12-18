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Сергей Еремеев, гендиректор Преображенской базы тралового флота: Был бы спрос, а рыбу мы поставим

18 Декабря 2015, 18:07 | Дальний Восток

О том, с каким настроением крупнейшая рыбодобывающая компания региона, отметившая летом 85-летие, завершает календарный год, Деловой газете "Золотой Рог" рассказал генеральный директор Преображенской базы тралового флота Сергей ЕРЕМЕЕВ.

- Сергей Мстиславович, каким выдался этот год для компании?

- В целом, хорошим, хотя нам и пришлось подкорректировать некоторые планы. Уходящий год оказался очень «урожайным» в плане пополнения рыбодобывающего флота: мы построили новый сайролов, приобрели две шхуны для промысла краба и креветки.

В настоящий момент все пять крупнотоннажных судов компании находятся в Охотском море, заканчивают освоение квот на вылов сельди и минтая. В октябре нам выделили дополнительные квоты на промысел в районе Восточного Сахалина, надеемся, выберем их полностью. Что касается судов, ориентированных на добычу креветки и краба, они успешно работают в Японском море, один из креветколовов, выбрав квоту, на днях возвращается на берег.

- Какой объем рыбы идет на внутренний рынок?

- Если говорить о сельди, то все 100%: в этом году поставили уже 8000 тонн. Сейчас она особенно востребована: с вводом санкций на импортную сельдь рынок убедился в том, что наша рыба ничуть не хуже. Что касается минтая, то это 30-40%, мы готовы поставлять и больше, но нет спроса, в отличие от зарубежного рынка. Поэтому я не устаю повторять: будет спрос - пойдет и рыба на российский берег.

- В этом году вы пополнили ассортимент северной глубоководной гребенчатой креветкой «ботан», как ее принял рынок?

- Хорошо принял. И если раньше креветколов «Рысь» работал в основном на заказчиков из Японии и Кореи, то сегодня - и на внутренний рынок. Мы поставляем эту креветку как в свежемороженом, так и в варено-мороженом виде.

- Как показал себя новый сайролов «Лучегорск»? Прежде вы говорили, что если ожидания оправдаются, то вы построите целую серию таких судов.

- К сожалению, в этом году «Лучегорск» не вышел на промысел, хотя полностью к нему готов, с успехом прошел все ходовые испытания: затянулось оформление регистра, и в море сайролов выйдет только весной будущего года. Мы по-прежнему возлагаем на него особые надежды и от планов заказать серию судов, если «Лучегорск» сработает эффективно, не отказываемся.

- На Госсовете, посвященном рыбной отрасли, рыбаков призвали строить суда в России. Что думаете по этому поводу?

- Мы строили суда за границей вынужденно - потому что российского судостроения, по сути, нет, а те предприятия, что есть, не имеют опыта строения рыбопромысловых судов, особенно крупнотоннажных. А у нас есть в планах строительство именно такого судна. В то же время правительство говорит о возрождении отечественного судостроения, разработало стратегию. Посмотрим, что из этого выйдет. Мы сейчас готовим техзадание, затем будем искать конструкторское бюро, которое разработает проект, возможно даже скооперируемся с какой-нибудь российской компанией, чтобы снизить расходы. Возможно ли будет реализовать наш проект на отечественной судоверфи, узнаем позже.

- Еще в середине года ваш дочерний рыбокомбинат вышел на проектную мощность, как обстоят дела на нем сегодня?

- Действительно, проведенная модернизация оказалась успешной, и сегодня комбинат выпускает ежесуточно до 300 тыс. продукции, большая часть которой идет на российский рынок, в т. ч. по госзаказу. Помимо полюбившейся, востребованной рынком продукции, регулярно появляется новая: технологи находятся в постоянном поиске новых рецептур. Буквально на днях представили образцы консервов из минтая - в собственном соку и в томате, - шпроты из корюшки. Загружен заказами и цех кулинарии.

- Каким видится вам будущий год?

- Мы настроены оптимистично. У компании есть все необходимое для успешной работы на рынке: и колоссальный опыт, и надежные кадры, и прочные партнерские связи. Нам повезло с акционерами: они придерживаются грамотной стратегии, не скупятся на вложения в материально-техническую базу предприятия. Поэтому будем и дальше наращивать флот, расширять линейку промысла, увеличивать объемы производства и, как и прежде, следовать статусу градообразующего предприятия, решая социальные проблемы поселка Преображение и Лазовского района Приморья.

Досье «Дальневосточного капитала»: Преображенская база тралового флота осуществляет морской промысел и занимается переработкой рыбопродукции, развивает прибрежное рыболовство и марикультуру, имеет собственный судоремонтный док для среднетоннажного флота. Основными промысловыми объектами являются минтай, сельдь, сайра, краб и креветка.

Татьяна ОРЛОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: рыбная отрасль 



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