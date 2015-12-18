Tele2 нашла свою нишу на конкурентном рынке Дальнего Востока

Четко выстроенная стратегия развития позволила достичь высоких показателей даже в период общей экономической нестабильности, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Уходящий 2015 год для рынка сотовой связи Дальнего Востока был знаменателен тем, что в регионе закрепил свои позиции новый игрок федерального масштаба - альтернативный мобильный оператор Tele2. Компания покрыла своими услугами многие регионы Дальнего Востока.

Как уже писал «Дальневосточный капитал», на рынок региона Tele2 пришла еще три года назад. Однако именно 2015-й можно назвать годом наиболее масштабных проектов, позволивших компании стать полноправным участником весьма насыщенного сотового рынка. Кстати, еще несколько лет назад эксперты ставили под сомнение возможность появления в регионе новых операторов, так как проникновение сотовой связи на некоторых территориях превышает 160%: дальневосточники активно пользуются мобильной связью и часто имеют по несколько мобильных устройств с SIM-картами различных операторов. Однако компания Tele2 смогла сделать жителям региона такое предложение, от которого они не смогли отказаться. И теперь оператор все увереннее завоевывает рынок.

Яркий запуск в Приморье

Самым крупным событием года в телеком-индустрии региона, безусловно, стал запуск коммерческих операций Tele2 на территории Приморского края. В этом, пожалуй, самом активном регионе ДФО у каждого из операторов уже сложилась стабильная абонентская база, и изменить паритет на рынке было довольно сложной задачей.

Правда, надо отметить, что и Tele2 начинала здесь не с чистого листа: в рамках сделки с «Ростелекомом» под крыло альтернативного оператора перешли абоненты местной компании «АКОС», которые и составили основу клиентской базы. И надо отдать должное новому игроку: он не только смог сохранить абонентов и показать им преимущества использования услуг оператора, но и стал завоевывать лояльность новых клиентов.

Первым и главным критерием выбора, особенно актуальным в период экономической нестабильности, стало выгодное ценовое предложение. Потребители оценили простые и понятные тарифные пакеты, без «сюрпризов» в виде автоматически подключаемых услуг, необоснованных списаний, дополнительных условий под «звездочками» и т. п.

Кстати, от прихода Tele2 выиграли и абоненты других сотовых операторов. Конкуренция сделала свое благое дело: эксперты и потребители отметили общее снижение цен на сотовую связь. В частности, у многих операторов после выхода Tele2 на рынок Приморья снизилась стоимость пакетных тарифов с небольшим объемом включенного трафика.

Скептики вполне могут задать резонный вопрос: за счет чего компании удается предлагать выгодные цены и не сказывается ли это на качестве услуг? На него топ-менеджеры компании отвечали уже неоднократно. «Низкие цены формируются за счет грамотной и системной оптимизации издержек, - говорил еще при запуске сети в Приморье директор макрорегиона «Дальний Восток» Tele2 Владимир ОСИПЕНКО. - При этом компания не планирует сокращать инвестиции в развитие сети даже в условиях экономической нестабильности».





Запуск Tele2 в Приморье стал настоящим праздником.





Досье «Дальневосточного капитала»: По результатам последнего исследования ComNews Research, Tele2 четвертый год подряд становится самым выгодным оператором в общероссийских категориях «малая корзина» и «средняя корзина». В сентябре 2015 года стоимость этих корзин у Tele2 составила 74 рубля и 200 рублей соответственно, что в обоих случаях на 33% ниже среднероссийских показателей. В категории «дорогая корзина» среди четверки крупнейших операторов Tele2 также лидирует с 313 рублями, что ниже среднего показателя на 12%.

Свои обязательства по строительству компания сдержала: в Приморье, например, практически вдвое увеличено число базовых станций 3G по сравнению с количеством станций, работавших в сети ЗАО «АКОС» до запуска бренда Tele2 в регионе. Новое оборудование установлено в крупных городах и районных центрах Приморья, зонах отдыха, а также в населенных пунктах, где ранее компания не предоставляла услуги передачи данных. В черте Владивостока модернизация сети затронула жилые, деловые и производственные районы города.

Сахалин получил выгодный 3G-интернет

Масштабное строительство компания вела не только в Приморье. На Сахалине, например, технические специалисты Tele2 в сжатые сроки с мая по июль 2015 года провели работы по строительству сети 3G на юге острова - в Южно-Сахалинске и его пригороде. Также скоростной мобильный интернет стал доступен и жителям Анивы, Корсакова, Холмска, Долинска и Невельска. Уже через три месяца после запуска мобильного 3G-интернета Tele2 на Сахалине количество пользователей выросло более чем на 26%, объем суточного трафика увеличился в 6 раз. Необходимо отметить, что строительство сети компания ведет с использованием современного оборудования и технологии пакетной передачи данных DC HSPA+, которая позволяет одновременно использовать две частоты UMTS вместо одной и тем самым увеличивать скорость передачи данных вдвое. Эту технологию поддерживают многие смартфоны популярных марок.

«На Дальнем Востоке количество людей, выходящих в интернет с мобильных устройств, значительно больше, чем в других регионах, - отмечает тенденцию Владимир Осипенко. - По данным фонда «Общественное мнение» и TNS Web Index, это порядка 60% от всех пользователей интернета в ДФО. Вероятно, это связано и с тем, что в некоторых местностях региона смартфон или планшет - единственный способ выхода в сеть. Поэтому темпы роста аудитории мобильного интернета и уровень проникновения смартфонов на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране. В связи с этим наибольшей популярностью пользуются продукты с включенным трафиком либо опции, которые позволяют снизить стоимость мобильного интернета на тарифах без абонентской платы».

Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Роскомнадзора, в июне этого года Tele2 продемонстрировала самый высокий среди всех российских операторов темп роста количества базовых станций стандарта 3G (+28,6%) и 4G (+27,3%). По данным того же ведомства, в июне 2015 года Tele2 получила более 9 тыс. заключений на установку базовых станций - столько же было выдано совокупно всем другим операторам страны. Развитие сети в дальневосточных регионах Tele2 соответствует этому тренду.

Акцент на дистрибуцию

Особое место в стратегии оператора занимает развитие сети дистрибуции. «Создание разветвленной сети продаж направлено на то, чтобы услуги были доступны в самых отдаленных точках региона, - говорит Владимир Осипенко. - И мы в этом направлении активно работаем».

Действительно, за год новые салоны связи под брендом Tele2 открыли свои двери для клиентов более чем в 20 населенных пунктах Приморья, в Южно-Сахалинске, Корсакове и Охе, Биробиджане, Магадане, Петропавловске-Камчатском и Елизово. По предварительным итогам 2015 года рост сети продаж превысит 30%: сегодня комплекты Tele2 можно приобрести в 118 фирменных центрах обслуживания абонентов по всему Дальнему Востоку.

Кстати, в развитии дистрибуторской сети Tele2 с уверенностью можно назвать новаторами. Офисы продаж и обслуживания компании, как смогли уже заметить жители региона, не похожи на привычные салоны связи. Tele2 использовала уникальный для телекоммуникационной отрасли формат супермаркета: каждый посетитель магазина может самостоятельно сформировать подходящий пакет мобильных услуг, подобрать номер, тариф и добавить к нему необходимые опции.

Для более масштабного продвижения по региону компания использует и партнерскую сеть: «Почта России», сети «Цифроград», «Связной», «Евросеть», «Спектр связи», ООО «Ростелеком Розничные системы» и др. Всего в регионе действует свыше 2000 точек продаж, где можно подключиться к Tele2.

«Дальневосточный макрорегион отличается от центральных регионов страны большими территориями с низкой плотностью населения, - говорит об особенностях работы на дальневосточном рынке сотовой связи Владимир Осипенко. - Абонентов здесь значительно меньше, соответственно издержки сотовых операторов выше. Следовательно, и дорога к пользователям длиннее, чем на западе страны. И мы готовы преодолевать эти сложности. Нам приятно, что сегодня мы уже видим конкретные результаты. Самый главный из них: мы оказались интересны и полезны потребителю. Поэтому в следующем году продолжим работу над расширением абонентской базы и развитием сети. Как показал уходящий год, при грамотно выстроенной бизнес-стратегии можно найти свою нишу и на высококонкурентном рынке».

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.