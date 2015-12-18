Филиал АО ДРСК "Приморские электрические сети" обслуживает более половины всех электросетевых объектов края

Одним из основных видов деятельности крупнейшей сетевой организации Приморья - филиала АО ДРСК «Приморские электрические сети» - является технологическое присоединение, пишет Деловая газета "Золотой Рог". По объемам подключения приморский филиал ДРСК - безусловный лидер в крае. Об итогах работы по технологическому присоединению в 2015 году, перспективных направлениях ближайшего будущего и объективных проблемах при подключении заявителей рассказывает директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей ЧУТЕНКО.





Заявители на первом плане

- Уходящий год для приморского филиала ДРСК стал показательным в части того, как региональная тарифная политика может влиять на работу сетевой организации. На протяжении последних четырех лет в результате решений краевого департамента по тарифам необходимая валовая выручка филиала снижалась. В начале года мы вынужденно сократили мероприятия ремонтной и инвестиционной программ.

Инвестиционная программа была скорректирована с учетом наших обязательств перед заявителями. В итоге около 70% инвестиций филиал вложил в мероприятия по технологическому присоединению.

Подключение к электрическим сетям в Приморском крае остается востребованным: заявки поступают и от физлиц, и от бизнес-среды, и от органов власти. Бюджет приморского филиала на техприсоединение составляет практически половину от общих расходов ДРСК на эти нужды.

Приморье входит в число регионов со стабильно высоким спросом на технологическое присоединение заявителей льготной категории. За 9 месяцев текущего года договоров было заключено на 16% больше, чем за тот же период 2014 года. Соответственно, затраты на строительство и реконструкцию сетей, особенно для льготной категории заявителей с мощностью до 15 кВт, существенно подросли.

Увеличилось и количество исполненных договоров по технологическому присоединению, по отношению к прошлому году рост составил около 12%. Это важный показатель, который говорит о выполнении обязательств и сетевой организацией, и заявителем. Если сроки работ сетевой организации регламентированы законодательно, то исполнение обязательств заявителем проконтролировать нельзя. Мы имеем много случаев, когда сети построены, а потребитель не готов к подключению. По итогам 2015 года таких потребителей около тысячи, это больше, чем в прежние годы. И негативная тенденция по краю уже прослеживается.

За 9 месяцев 2015 года для техприсоединения заявителей льготной категории филиал «Приморские электрические сети» построил 115 км ЛЭП, 42 трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ, реконструировал 24 км линий и 13 трансформаторных подстанций.

К сожалению, эти цифры не оказывают положительного влияния на экономику филиала. Большая часть присоединений выполняется в интересах заявителей льготной категории, с которых взимается символическая плата. Фактически стоимость присоединения исчисляется сотнями тысяч рублей. Законодатель сделал попытку повлиять на льготников, ограничив возможность подавать заявки на техприсоединение раз в три года, но при этом увеличил число льготных категорий.

Ко всему вышесказанному примерно 30-40% заявителей не используют построенную сетевую инфраструктуру, предприятие вынуждено нести затраты на обслуживание неработающих подстанций. Вот и получается, что такого рода техприсоединения оборачиваются помимо затрат еще и выпадающими доходами.

Вопрос льготного техприсоединения непростой, требует доработки на уровне федерального законодательства, а также изменения тарифной политики в регионе. В созданных условиях нарушается баланс инвестиционной программы филиала в пользу техприсоединения, что очень рискованно при высоком уровне износа электросетевого оборудования.

Из положительного стоит отметить, что сегодня заявитель хорошо информирован по вопросам технологического присоединения. Информация в свободном доступе есть на официальном сайте ДРСК, получить консультацию можно через Центр обслуживания клиентов, работает телефон «горячей линии». Изменение подходов к работе с заявителями дает результат: в сетевую организацию приходят с уже готовым пакетом документов, поэтому, при сравнительно небольшом снижении количества поступающих заявок, общее число заключенных договоров выросло.

Социальные проекты в приоритете

Отдельной строкой в работе по технологическому присоединению стоит участие приморского филиала ДРСК в реализации социальных проектов. В 2015 году было подключено пять детских образовательных учреждений. Обеспечена подача электроэнергии 28 фельдшерско- акушерским пунктам. Успешно продвигается процесс техприсоединения новых модульных котельных. От компании «Примтеплоэнерго» уже поступило четыре заявки, и в сентябре заключен договор на технологическое присоединение.

Филиал «Приморские электрические сети» поддерживает мобильных операторов, помогая им улучшать качество связи. Только в этом году было подключено 57 базовых станций сотовой связи по всему краю: от Артемовского городского округа на юге до Пожарского района на севере.

«Приморские электрические сети» приступили к работе по созданию электросетевой инфраструктуры для участков, выделенных многодетным семьям. Заключены первые договоры, специалисты разрабатывают проекты.

- Срок подключения участков для многодетных семей будет зависеть не только от сетевой компании, но и от действий администраций муниципальных образований, - говорит директор филиала ДРСК «Приморские электрические сети» и уточняет, что за текущий год на стадию заключения договора удалось выйти только с администрациями четырех территорий. - С большой долей вероятности можно прогнозировать рост заявок к середине следующего года. Большинство из них будут «горящими», и для некоторых глав муниципалитетов может оказаться «неприятной новостью», что по закону срок присоединения с момента заключения договора составляет от года до двух лет.

Ближайший к завершению проект - это строительство сетевой инфраструктуры к участкам многодетных семей в Чугуевке. Филиал уже заключил договор с районной администрацией, которая выполнила согласование землеотвода под сетевую инфраструктуру, определен подрядчик. И совсем иная ситуация в селе Воздвиженка Уссурийского городского округа. Там администрация отступила от схемы централизованной подачи заявки одновременно для всех участков, выделенных для многодетных семей. В итоге владельцы каждого надела обращаются в филиал за подключением самостоятельно.

- А это серьезный минус, переговоры между нами и потребителем затягиваются, возникают непредвиденные организационные и технические вопросы. При таком подходе сложно назвать сроки завершения всех работ по строительству сетевой инфраструктуры для многодетных семей, - комментирует ситуацию Сергей Чутенко.

Готовятся подключения ТОР

С присоединением крупных потребителей нет таких проблем, как с льготниками. Единственное, что порой случается, - это смещение сроков техприсоединения. Бизнес вынужден корректировать свои планы по вводу того или иного проекта в соответствии с изменяющейся макроэкономической ситуацией.

- В 2015 году мы продолжили работу по технологическому присоединению ТЭЦ «Восточная». Завершена реконструкция ПС «А» во Владивостоке, - говорит директор филиала. - Это четвертая высоковольтная подстанция, которую филиал подготовил к выдаче мощности от ТЭЦ «Восточная», завершается строительство четырех новых кабельных линий 110 кВ. Также в течение года велись переговоры по обеспечению сетевой инфраструктурой созданных в Приморском крае территорий опережающего социально-экономического развития. Уже готовятся документы для заключения договора с Корпорацией развития Дальнего Востока на техприсоединение ТОР «Михайловский». Департамент по тарифам пока не утвердил стоимость этого подключения, поэтому окончательного решения по нему пока нет. Обсуждается вопрос техприсоединения будущей ТОР «Большой Камень».

Юг Приморья испытывает дефицит свободных мощностей, из-за которого невозможно быстро подключать крупных заявителей. В 2015 году филиал работал над созданием проекта двух дополнительных распределительных пунктов в г. Артеме и п. Угловое, которые свяжут трансформаторные мощности нескольких перегруженных центров питания. В следующем году к ним подключат торгово-логистические комплексы. В перспективе на основе распределительных пунктов можно будет строить новые высоковольтные подстанции.

Следующий год будет для филиала непростым, рост тарифа, определенный государством, существенно отстает от инфляции.

- Нам придется оптимизировать расходы, корректировать инвестиционную и ремонтную программы. Но надежность электроснабжения потребителей Приморья мы гарантируем и в полном объеме выполним взятые на себя обязательства по техприсоединению. Ни экономика, ни люди, ни социально значимые объекты не пострадают, - уверен директор филиала ДРСК «Приморские электрические сети».

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.