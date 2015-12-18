"Мертвая" особая экономическая зона "Советская Гавань" может стать таким же Свободным портом

Комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока призвал ускорить развитие морских портов Хабаровского края. Работа идет там слишком медленно, считают депутаты. Сегодня это особенно заметно на фоне Приморья, где стремительными темпами реализуется проект Свободного порта Владивостока, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Между тем в Хабаровском крае тоже есть свое подобие порто-франко - портовая особая экономическая зона (ПОЭЗ) «Советская Гавань», которая была создана в соответствии с постановлением правительства России еще пять лет тому назад, но, увы, до сих пор реально не функционирует. Почему? В этом и пытались разобраться парламентарии с помощью приглашенных на заседание думского комитета специалистов, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Среди причин, надолго затормозивших старт Совгаванской ПОЭЗ, назывались следующие: позднее создание управляющей компании, неопределенность границ портовой зоны, отсутствие стратегии развития особых экономических зон в Российской Федерации - без нее не ясно, куда двигаться дальше...

А тут еще на Дальнем Востоке возникают новые «точки роста»: территории опережающего развития и уже упомянутый СП Владивосток. Что существенно, при очень мощной поддержке государства. Президент России и премьер-министр недавно выступили за распространение преимуществ порто-франко на другие гавани Дальневосточного региона. Более того, уже подготовлен проект соответствующего закона.

Впрочем, представитель Минэкономразвития Эльмира АХМЕЕВА, выступая на заседании думского комитета, дала понять, что ведомство не собирается менять правовой режим особой зоны «Советская Гавань», речь пока идет только о расширении ее границ.

Ранее министерством был разработан проект постановления правительства РФ об увеличении площади ПОЭЗ за счет территории морского порта Ванино, прибрежных участков Ванинского района, а также земель Советско-Гаванского района, предназначенных под создание рыбоперерабатывающих производств. Документ, кстати, готовился на основании материалов, которыми власти Хабаровского края обосновывают необходимость увеличения территории особой зоны. Цель - создание на базе портов Советская Гавань и Ванино, имеющих общую акваторию, единой крупной портовой ОЭЗ.

Однако в процессе работы над постановлением, как сообщила Ахмеева, признано целесообразным временно отложить включение Ванино в состав ПОЭЗ, поскольку федеральный бюджет пока не имеет ресурсов на исполнение обязательств по обеспечению инфраструктурой вновь присоединяемых территорий. Так что увеличение зоны пока будет происходить лишь за счет участков для предприятий рыбного комплекса.

Оптимистично прозвучала из уст чиновницы информация о предстоящем принятии Стратегии развития особых экономических зон в РФ до 2020 года (проект документа уже готов) и окончательном оформлении границ ПОЭЗ «Советская Гавань» (проект планировки территории также разработан).

Досье «Дальневосточного капитала»: Проект первой в России ПОЭЗ «Советская Гавань» реализуется на условиях государственно-частного партнерства. Государство финансирует сооружение объектов транспортной, инженерной, инновационной инфраструктуры. На эти цели предусмотрены средства федерального бюджета в размере до 3,15 млрд рублей и бюджета Хабаровского края - в сумме не менее 593 млн рублей. Бизнес, в свою очередь, осуществляет строительство производственных объектов и частично участвует в создании инфраструктуры. Ожидается, что объем частных инвестиций составит здесь порядка 80 млрд рублей, которые позволят организовать более 3200 дополнительных рабочих мест. Расчеты показывают, что за первые десять лет работы портовой зоны в Хабаровском крае бюджеты всех уровней получат свыше 42 млрд рублей налоговых отчислений. Специализация ПОЭЗ «Советская Гавань»: портовая деятельность; логистика; перевалка грузов; техническое обслуживание, ремонт и переоборудование судов; переработка морепродуктов.

«В ближайшее время мы планируем актуализировать все документы, необходимые для нормального функционирования этой зоны», - заверила депутатов госпожа Ахмеева.

До конца года, по ее словам, у портовой зоны может появиться и первый резидент-инвестор.

Явный претендент на этот статус уже есть, и давно. Это ООО «Морской порт Новая Советская Гавань». Генеральный директор компании Игорь ШЕВЦОВ, приглашенный на заседание думского комитета, рассказал, что предприятие имеет проработанный бизнес-план и готово хоть завтра приступить к его реализации. Дело за малым - нужен участок земли и статус резидента. «Деньги у нас есть! - смело признался господин Шевцов. - Мы готовы инвестировать даже в сегодняшних условиях».

Видимо тронутые речью бизнесмена, депутаты во главе с председателем комитета Николаем ХАРИТОНОВЫМ дружно проголосовали за более активную работу госорганов с потенциальными инвесторами-резидентами ПОЭЗ «Советская Гавань».

Одновременно парламентарии высказались в пользу ускоренного решения вопроса об увеличении площади портовой зоны в Хабаровском крае, а также за энергичную разработку и внесение в Госдуму закона о предоставлении морским портам Дальнего Востока статусов свободных портов.

Соответствующие рекомендации будут направлены президенту России, в правительство РФ и губернатору Хабаровского края.

После заседания думского комитета корреспондент «Дальневосточного капитала» задал ряд вопросов генеральному директору ООО «Морской порт Новая Советская Гавань» Игорю Шевцову.





- Игорь Михайлович, вы заявили депутатам, что предприятие готово начать инвестирование уже сейчас, не дожидаясь софинансирования со стороны государства. О какой сумме инвестиций идет речь?

- Чтобы запустить процесс, по нашим оценкам, требуется в первый год вложить до 200 млн рублей.

- Почему нельзя начать работы немедленно?

- Нужно, чтобы управляющая компания портовой зоны, Минэкономразвития и наша компания подписали соглашение, в соответствии с которым мы получим статус резидента и нам выделят участок земли. Когда у нас появятся правовой статус и земля, можно начинать геологические, гидрологические, гидродезические работы, чтобы потом на основании этих исследований готовить окончательный проект. Вот на это нам нужен примерно год работы. Иначе никак дальше не двинуться. Что касается получения статуса резидента, мы еще в январе 2013 года оформили все необходимые документы, и заявку нашу приняли. Время идет, а решения все нет. Сколько можно ждать-то?!

- В правительстве Хабаровского края вы находите понимание?

- Да, абсолютно! На любом уровне чувствуем поддержку, начиная от районной администрации и заканчивая губернатором Вячеславом ШПОРТОМ. Мы видим, что очень многое делается с их стороны, потому что этот проект интересен для Хабаровского края. Он входит в число самых важных, так как создает новые рабочие места, придает импульс развитию практически всего региона.

- Получается, решение вопроса зависит целиком от Москвы?

- Я не буду говорить, что Москва во всем виновата. Просто отдельные люди, по-моему, боятся брать на себя ответственность, понимая, что любое их решение может трактоваться в определенной ситуации как правильное, а в какой-то другой - как неправильное, несвоевременное. Отсюда торможение.

- В чем суть проекта, который предлагает ваша компания?

- Мы хотим построить в Советской Гавани современный многофункциональный порт. Основная его направленность - это терминал для хранения и экспорта 2,5 млн тонн зерна Сибири. На Дальнем Востоке ничего подобного нет и никогда не было. Потребителей зерна в странах Юго-Восточной Азии, куда мы планируем экспортировать продукт, огромное множество. Там сегодня в первую очередь работают австралийские и американские компании, и, предполагаю, они не заинтересованы, чтобы мы, россияне, выходили на зерновой рынок и составляли им конкуренцию. Может, здесь и кроется причина того, почему наш проект не реализовывается годами... Кому нужны конкуренты?

- А какой общий объем средств готов вложить инвестор в создание и развитие порта?

- Где-то 2,5 млрд рублей, но это для начала. И если все пойдет как хотелось бы, то будем инвестироваться дальше, и предела этому нет.

- Сколько будет создано рабочих мест?

- До 400. Количество рабочих мест - это, конечно, важно, но я бы больше говорил о производительности труда. Автоматические и полуавтоматические линии позволяют работать гораздо эффективнее, и поэтому мы заинтересованы в самых современных технологиях. К сожалению, оборудование, которое планируется в порту ставить, в России не выпускается. Поэтому будем закупать его у ведущих мировых производителей, чтобы быть на рынке абсолютно конкурентоспособными.

- Как вы относитесь к предложению изменить статус особой зоны, сделав Совгавань свободным портом?

- Нас вполне устраивает правовой режим ПОЭЗ. Он позволяет нормально осуществить наш проект. Давайте в нем и будем работать, а не бегать от одного режима к другому.

Сергей АКУЛИЧ. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.