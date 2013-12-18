Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Газпром" продолжает подготовку к обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений
Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил работу компании по подготовке к обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. «Газпром» продолжает подготовку к обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений
На заседании было отмечено, что «Газпром» ведет масштабную работу по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полноценной газовой отрасли, включающей объекты добычи, транспортировки, переработки газа и газификации, сообщает Управление информации ОАО «Газпром».
«Газпром» уже сформировал новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, начал формирование Якутского центра газодобычи, на очереди — Иркутский и Красноярский центры.
Базовые месторождения для создания Якутского и Иркутского центров газодобычи — соответственно Чаяндинское и Ковыктинское. Основой для освоения этих, а также других месторождений Якутии и Иркутской области является комплексный подход. Он предусматривает синхронизацию сроков разработки месторождений и строительства единой газотранспортной системы «Сила Сибири», а также переработку сложнокомпонентного газа в Амурской области в районе Белогорска.
щее время на Чаяндинском месторождении ведутся геологоразведочные работы (ГРР). В текущем году планируется завершить строительство 14 разведочных скважин, выполнить почти 1200 кв. км сейсморазведочных работ 3D. В 2016 году после окончания ГРР планируется представить окончательный подсчет запасов в Государственну
В настояю комиссию по запасам полезных ископаемых.
Готовятся проекты доразведки Соболох-Неджелинского, Верхневилючанского, Тас-Юряхского и Среднетюнгского месторождений «Газпрома» в Якутии. Завершаются работы по проектированию ГРР для определения возможности создания подземных хранилищ гелиевого концентрата в пределах Чаяндинского и Тас-Юряхского месторождений.
На Ковыктинском месторождении продолжается подготовка к строительству разведочных скважин в 2014 году. В 2013 году планируется выполнить 100 кв. км сейсморазведочных работ 3D.
Также на Ковыктинском месторождении ведутся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на опытно-промышленной установке для испытания в 2013–2015 годах мембранной технологии извлечения гелия в промысловых условиях. В настоящее время ведется отработка рабочих режимов в соответствии с программой испытаний. Полученные данные будут использованы для строительства подобной установки и на Чаяндинском месторождении.
Досье ZRPRESS: Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по ее реализации. В октябре 2012 года «Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Чаяндинского месторождения, строительства газотранспортной системы «Сила Сибири», а также объектов переработки газа в г. Белогорске. Ввод в опытно-промышленную разработку нефтяной оторочки планируется в 2014 году, газовой залежи — в 2017 году. При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год.
Новости тематики
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
Новости раздела
- Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- В Приамурье готовы площадки под строительство пункта пропуска у моста "Амур (Хэйлунцзян)"
- КРДВ отстояла право резидентов СПВ на получение муниципальной земли без торгов
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Город инженеров
- Новый закон поднимет суммы страховых выплат
- "Привязать" к земле Сахалин
- МСП Банк предлагает уникальные условия кредитования для дальневосточного бизнеса
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Стала известна фамилия нового главы Владивостока
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- На Камчатке на территории этнопарка на берегу Култучного озера появится туристический центр
- Размер "подъемных" для переезда соотечественников на Дальний Восток хотят увеличить
- Депутаты из приморской глубинки обратились к врио губернатора Олегу Кожемяко с просьбой
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников