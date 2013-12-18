Совет директоров ОАО «Газпром» одобрил работу компании по подготовке к обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. «Газпром» продолжает подготовку к обустройству Чаяндинского и Ковыктинского месторождений



На заседании было отмечено, что «Газпром» ведет масштабную работу по созданию в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке полноценной газовой отрасли, включающей объекты добычи, транспортировки, переработки газа и газификации, сообщает Управление информации ОАО «Газпром».



«Газпром» уже сформировал новые центры газодобычи на Сахалине и Камчатке, начал формирование Якутского центра газодобычи, на очереди — Иркутский и Красноярский центры.

Базовые месторождения для создания Якутского и Иркутского центров газодобычи — соответственно Чаяндинское и Ковыктинское. Основой для освоения этих, а также других месторождений Якутии и Иркутской области является комплексный подход. Он предусматривает синхронизацию сроков разработки месторождений и строительства единой газотранспортной системы «Сила Сибири», а также переработку сложнокомпонентного газа в Амурской области в районе Белогорска.

щее время на Чаяндинском месторождении ведутся геологоразведочные работы (ГРР). В текущем году планируется завершить строительство 14 разведочных скважин, выполнить почти 1200 кв. км сейсморазведочных работ 3D. В 2016 году после окончания ГРР планируется представить окончательный подсчет запасов в Государственну

В настояю комиссию по запасам полезных ископаемых.



Готовятся проекты доразведки Соболох-Неджелинского, Верхневилючанского, Тас-Юряхского и Среднетюнгского месторождений «Газпрома» в Якутии. Завершаются работы по проектированию ГРР для определения возможности создания подземных хранилищ гелиевого концентрата в пределах Чаяндинского и Тас-Юряхского месторождений.



На Ковыктинском месторождении продолжается подготовка к строительству разведочных скважин в 2014 году. В 2013 году планируется выполнить 100 кв. км сейсморазведочных работ 3D.



Также на Ковыктинском месторождении ведутся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на опытно-промышленной установке для испытания в 2013–2015 годах мембранной технологии извлечения гелия в промысловых условиях. В настоящее время ведется отработка рабочих режимов в соответствии с программой испытаний. Полученные данные будут использованы для строительства подобной установки и на Чаяндинском месторождении.

Досье ZRPRESS: Государственная «Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» (Восточная газовая программа) утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. «Газпром» назначен Правительством РФ координатором деятельности по ее реализации. В октябре 2012 года «Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Чаяндинского месторождения, строительства газотранспортной системы «Сила Сибири», а также объектов переработки газа в г. Белогорске. Ввод в опытно-промышленную разработку нефтяной оторочки планируется в 2014 году, газовой залежи — в 2017 году. При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

