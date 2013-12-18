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Железнодорожники потребовали разблокировать пути к порту Ванино в Хабаровском крае
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") и правительство Хабаровского края потребовали от порта Ванино ускорить выгрузку вагонов с углем, а от дочерних компаний НК "Роснефть" - отрегулировать погрузку, чтобы избежать блокировки пути к порту.
"Было принято решение обязать в срок до 27 декабря ОАО "Ванинский морской торговый порт" (контролируется "Мечелом") увеличить выгрузку вагонов с углем до установленного норматива, ЗАО "РН-Транс" и ООО "РН-Комсомольский нефтеперерабатывающий завод" - обеспечить равномерную погрузку наливных грузов", - говорится в сообщении служба корпоративных коммуникаций ДВЖД по итогам срочного совещания в правительстве Хабаровского края.
Как отмечает перевозчик, если в ближайшее время ситуация с "брошенными" поездами не разрешится, главные транспортные артерии к тихоокеанским портам будут блокированы. Так, в адрес ОАО "Ванинский морской торговый порт" от движения отставлены 14 поездов. Основная причина - снижение портом необходимых объемов выгрузки угля в зимний период, нарушение достигнутых между всеми участниками перевозочного процесса договоренностей.
В настоящее время на станциях ДВЖД в ожидании выгрузки находятся 99 "брошенных" поездов (5 тыс. 631 вагон), в том числе 16 составов в Хабаровском крае.
Также отмечается, что еще более сложная ситуация сложилась в Приморском крае: направлением на станцию Посьет простаивает 27 "брошенных" поездов (1 тыс. 316 вагонов), на станцию Блюхер - 11 (693 вагона), на станцию Мыс Астафьева - 24 состава (1 тыс. 537 вагонов), Находка-Восточная - 8 (451 вагон).
В связи с угрозой блокировки выхода к тихоокеанским портам планируется провести подобные совещания также с администрацией Приморского края и правительством Сахалинской области.
По данным "Роснефти", погрузка наливных грузов дочерних обществ компании в направлении порта Ванино осуществляется по графику, "брошенных" составов на Дальнем Востоке нет.
Ранее ДВЖД прекратила погрузку угля в адрес портов Ванино и Посьет. Далее филиал обратился к РЖД с просьбой о введении временного запрета погрузки угля на станциях Находка, Мыс Чуркин и Мыс Астафьева для Находкинского морского торгового порта ("Евраз НМТП"), а также - о временном прекращении погрузки нефтепродуктов на станциях Блюхер, Гайдамак и Первая Речка.
Дальневосточная железная дорога проходит по территории 6 субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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