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Большая энергетика Дальнего Востока стоит на пороге перемен
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали соглашение по кредиту на сумму 4 млрд рублей сроком на 12 лет. ОАО «РусГидро» (контролирует «РАО ЭС Востока») и ЕБРР также подписали договор поручительства на строительство ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке.
Кредит привлекается как на строительство станции, так и на рефинансирование текущей задолженности (ЕБРР в 2011 году уже выдал 10-летний кредит «РусГидро» на 8 млрд рублей для оптимизации баланса «РАО ЭС Востока»). Как сообщил председатель правления «РусГидро» Евгений ДОД, в дальнейшем «возможно расширение» кредита.
Недавно президент РФ подписал указ о докапитализации «РусГидро» на 50 млрд рублей для финансирования инвестпроектов на Дальнем Востоке. «Мы так и планировали, что этих денег не хватит на все дальневосточные проекты», - прокомментировал он, добавив, что недостающие суммы будут покрываться за счет собственных и заемных средств.
Досье "ЗР"
«РАО ЭС Востока» в июле 2012 года приступило к сооружению ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке. В качестве топлива на станции будет использоваться природный газ. Электрическая мощность «Восточной» составит 139 МВт, тепловая - 420 Гкал/ч. Стоимость проекта - 10,2 млрд руб.
Строительство ТЭЦ в городе Советская Гавань (Хабаровский край) может начаться уже в первом квартале 2013 года, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока - полпред президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ на совещании по вопросам контроля расходования бюджетных средств, выделенных на докапитализацию ОАО «РусГидро».
«Мощности новой станции в Советской Гавани мы сможем направить на электрификацию Байкало-Амурской магистрали, что позволит в полтора раза увеличить пропускную способность железной дороги», - приводятся в сообщении Минвостокразвития слова Ишаева.
Ранее гендиректор ОАО «РАО ЭС Востока» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ заявлял, что компания может сдвинуть срок ввода в эксплуатацию ТЭЦ в Советской Гавани на 2018 год.
По его словам, перенос срока завершения проекта обусловлен недостатком финансирования. Первоначально планировалось реализовать проект до 2014 года, его стоимость оценивалась в 12 млрд рублей. Впоследствии компания провела переоценку проекта, сроки были сдвинуты на 2018 год, в частности из-за проблем с источниками финансирования.
Электрическая мощность Совгаванской ТЭЦ составит 120 МВт, тепловая - 200 Гкал/ч.
Министр также сообщил, что соответствующим надзорным органам вместе с аппаратом полпреда в ближайшие дни необходимо выработать механизм контроля расходования бюджетных средств, выделенных на докапитализацию «РусГидро».
«Главный принцип должен быть таков: работа выполнена, а затем оплачена. Контроль будет осуществляться за средствами с того дня, как они окажутся на счете. В последующем энергетике на Дальнем Востоке будет уделяться все больше внимания со стороны государства. Надо понимать, что за выделенные бюджетные средства будет жесткий спрос», - сказал Виктор Ишаев.
В свою очередь заместитель генерального прокурора РФ Юрий ГУЛЯГИН добавил, что правоохранительные органы создадут межведомственную рабочую группу по контролю за целевым расходованием средств компанией «РусГидро».
Газовый вопрос
Потребление природного газа энергообъектами ОАО «РАО ЭС Востока» за 10 месяцев 2012 года составило 2 млрд 967,13 млн кубометров, что на 32,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам специалистов холдинга, общее потребление газа «РАО ЭС Востока» до конца года составит 3 млрд 986 млн кубометров, что на 43,1% больше, чем в 2011 году. В 2013 году прогнозное потребление газа энергообъектами РАО ЭС Востока составит 5,383 млрд кубометров.
В то же время «РАО ЭС Востока» по-прежнему обеспокоено ситуацией с периодическими ограничениями поставок газа на энергообъекты Владивостока по магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Незапланированные расходы компании, связанные с перебоями поставок газа и переходом на дорогостоящее резервное топливо - мазут, начиная с осени 2011 года, уже превысили 500 млн рублей. Вопрос о компенсации убытков решается арбитражным судом.
Досье "ЗР"
ОАО «РАО ЭС Востока» реализует поэтапный перевод источников генерации на сжигание природного газа в Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. К настоящему времени газ используется на 19 энергообъектах холдинга, среди них Владивостокская ТЭЦ-1, ТЦ «Северная», 8 котлов из 14 на ВТЭЦ-2, 1 котлоагрегат на Хабаровской ТЭЦ-3, 4 из 12 котлоагрегатов на Хабаровской ТЭЦ-1, 2 из 5 котлоагрегатов Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, 3 котла Камчатской ТЭЦ-1, Камчатская ТЭЦ-2. Также в этом году на газе введен в эксплуатацию пятый энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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