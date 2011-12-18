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Михаил Прохоров намерен выкупить ИД «Коммерсантъ»
18 Декабря 2011, 02:13 | Дальний Восток
МОСКВА, 18 декабря, ZRPRESS. Группа «ОНЭКСИМ», владельцем которой является известный бизнесмен Михаил Прохоров, предложила Алишеру Усманову продать издательский дом «Коммерсантъ», передает РБК.
При этом другие подробности предложенной сделки источник не сообщил.
Напомним, накануне владелец ИД «Коммерсантъ» Алишер Усманов уволил нескольких руководящих сотрудников издания из-за появившейся в журнале «Власть» фотографии избирательного бюллетеня с нецензурной надписью в адрес Владимира Путина.
Автор: РБК
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