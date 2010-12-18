МЧС сделает дом для своих

В минувшую пятницу во Владивостоке началось строительство дома МЧС, генподрядчиком по которому в результате победы на аукционе было определено ЗАО "Строительный Альянс". В роли заказчика дома выступило Главное Управление МЧС России по Приморскому краю.

По проекту, выполненному ЗАО "ДВ-Комплекс проект", высота дома определена в 14 этажей, общая его площадь - около 9 160 кв. м, жилая - около 7 940 кв. м и площадь квартир - 5 860 кв. м. Общее количество квартир - 100, в том числе 42 - двухкомнатных, 41 - трехкомнатная, 11 - однокомнатных и несколько - четырех- и пятикомнатных. Возле дома будет построена открытая парковка. На строительство этого дома выделены средства из федерального бюджета, а его ввод планируется в 4-м квартале 2010 г.