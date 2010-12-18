Камчатка станет ближе

Новую схему доставки грузов на Камчатку внедряет транспортно-экспедиторская компания "Август".

"Разработанная схема позволяет значительно снизить затраты на осуществление перевозок и максимально сократить время доставки грузов в данном направлении, - комментирует пресс-секретарь компании "Август" Светлана НИКОЛЕНКО. - Сборные грузы, отправка которых предусмотрена данной схемой, дают нам возможность принимать к доставке грузы без ограничения веса".