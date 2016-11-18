Порто-франко смещают к границам с Китаем

50 млрд рублей на двух резидентов

Первыми зарегистрированными резидентами Свободного порта Ванино стали компании «Прайм» и «Дальневосточный Ванинский порт» с объемом заявленных инвестиций свыше 50 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Хабаровске по итогам заседания Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток сообщил заместитель председателя правительства - министр инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края Юрий ЧАЙКА.

- На Наблюдательном совете были представлены 35 проектов, впервые рассматривались проекты резидентов свободного порта с Сахалина, Камчатки и из Хабаровского края. Из 90 млрд рублей заявленных инвестиций 50 млрд рублей приходятся на двух хабаровских резидентов, - рассказал хабаровский зампред правительства.

По его словам, первыми резидентами свободного порта в Ванинском муниципальном районе стали НАО «Прайм» (инвестиции в строительство терминала по перевалке сжиженных углеводородов в страны АТР - 30 млрд рублей с НДС) и ООО «Дальневосточный Ванинский порт» (инвестиции в создание терминала по перевалке угля - 20,5 млрд рублей). Оба проекта уже получили земельные участки без торгов, как приоритетные для региона.

- Это не офшор, первое условие к компании-резиденту - это регистрация в Ванинском районе. Налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц будут платиться здесь, - отметил зампред правительства.

Он добавил, что законодательством Хабаровского края предусмотрены существенные льготы по налогам на имущество и прибыль для резидентов свободного порта.

Новый терминал для перевалки сжиженных углеводородных газов планируется построить в северной части бухты Мучке. Первый этап - это 500-750 тысяч тонн газов, второй этап - до 2 млн тонн экспорта. По оценке «Прайма», проект рассчитан на растущее производство сжиженного газа и рост спроса на него в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для его реализации будет построен терминал по перегрузке сжиженных углеводородных газов из железнодорожных цистерн, промежуточному хранению и отгрузке в морские суда-газовозы для отправки на экспорт.

ООО «Дальневосточный Ванинский порт» («дочка» ЗАО «Тувинская энергетическая промышленная корпорация») намерена построить угольный терминал в районе мыса Бурного мощностью перевалки 15 млн тонн в год (7,5 млн тонн на первом этапе). На полную мощность планируется выйти к 2020 году. Уголь будет доставляться с Элегестского месторождения в Туве. Стоимость проекта - 20,5 млрд рублей, инвестор пытается начать его реализацию с 2013 года.

Два - десять - восемнадцать

Юрий Чайка рассказал, что процедура получения статуса резидента свободного порта максимально упрощена, минимальный порог инвестиций - 5 млн рублей, а объем налоговых льгот даже больше, чем у резидентов территорий опережающего развития. По его словам, всего власти Хабаровского края получили уведомления от 18 компаний, готовых стать резидентами свободного порта в Ванинском муниципальном районе с потенциальными инвестициями более 72 млрд рублей.

Он уточнил, что в Корпорацию развития Дальнего Востока поданы еще две заявки: от ООО «ПКП «Абрис» - строительство кирпичного завода за 14 млн рублей - и от ООО «АТП Ванино» - строительство автовокзала за 50 млн рублей; еще 5 заявок находятся на разных стадиях подготовки.

Досье «Дальневосточного капитала»: Территория Ванинского района составляет 25,75 тыс. кв. км и примыкает к системе бухт, удобных для размещения портовых и рыбоперерабатывающих мощностей. В 2015 году объем грузопереработки Ванинского порта составил 27,1 млн тонн (105% к уровню 2014 года). Объем инвестиций в районе за 2015 год составил 4,3 млрд рублей. В 2016 году ожидается более чем двукратное увеличение инвестиций - до 9,8 млрд рублей.

Ранее о проектах, которые в режиме порто-франко готов реализовать местный малый и средний бизнес, рассказал на совещании в Хабаровске глава района Николай ОЖАРОВСКИЙ. «Малый и средний бизнес уже предлагает свои проекты. Это проекты по переработке отходов древесины, строительству растворно-бетонного узла, рыборазводного завода, автовокзала и автокомплексов на дороге Лидога - Ванино, двух молокозаводов», - назвал потенциальных резидентов Ожаровский.

Как сообщил на том же заседании председатель рыболовецкой артели имени 50 лет Октября (работает в селе Датта Ванинского района) Давид ФУРС, компания намерена построить новый лососевый рыборазводный завод. Его мощность составит 50 млн тонн молоди в год. Проект должен быть реализован в течение 2 лет и оценивается в 160 млн рублей.

Ранее вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поставил региональным властям задачу: не менее 10 резидентов в новых территориях действия закона об СПВ до конца 2016 года.

Порто-франко вместо ПОЭЗ

Правительство Хабаровского края уже предложило расширить режим порто-франко на соседний с Ванинским Советско-Гаванский район.

- Экономика двух прибрежных муниципальных образований неразрывно связана, есть общая транспортная инфраструктура. Целесообразно расширить режим свободного порта, который с июля этого года распространен на Ванинский район, на соседний - Советско-Гаванский, - сказал Чайка, добавив, что в Советско-Гаванском районе развит малый бизнес, который заинтересован в работе с крупными проектами в Ванинском порту.

Напомним, что осенью этого года было объявлено о ликвидации портовой особой экономической зоны (ПОЭЗ) «Советская Гавань», которая была создана в 2009 году, но так и не начала работу. Объем возможных инвестиций в ПОЭЗ краевые власти оценивали в 20 млрд рублей.

Правительство Хабаровского края также не исключает возможность создания ТОР с якорным резидентом-инвестором проекта по строительству завода по производству сахара и дальнейшей его переработке в спирт, продукцию химической, медицинской, фармацевтической направленности с объемом инвестиций $240 млн. Инициатор проекта - таиландская компания «Сутех» (Sutech Engineering).

«Режим свободного порта не мешает созданию ТОР», - особо отметил Чайка на пресс-конференции. Он добавил, что отличие двух преференциальных режимов в том, что проекты в ТОР предполагают инфраструктурное обеспечение со стороны государства, а режим порто-франко - нет. «Поэтому для Николаевска-на-Амуре мы ведем переговоры о создании именно ТОР, а не о режиме свободного порта. Там инвесторам важна именно инфраструктурная поддержка», - сказал зампред.

Сухопутный пограничный концептуализм

Еще четыре района Хабаровского края могут стать свободными портами в рамках реализации Концепции развития приграничных территорий Дальнего Востока.

- В рамках реализации недавно принятой Концепции развития приграничных территорий край предложил распространить действие нового преференциального режима, режима свободного порта, и на районы, где проходит сухопутная граница. Это Бикинский, Вяземский, имени Лазо и Хабаровский муниципальный районы, - сказал Чайка на пресс-конференции, посвященной развитию свободного порта в Ванинском районе.

Он отметил, что сейчас готовится финансово-экономическое обоснование этого предложения, которое опирается на спрос на развитие бизнеса на приграничных территориях. Так, по его словам, объем потенциальных инвестиций в Хабаровском районе составит 3 млрд рублей, в Бикинском - 10 млрд, в районе имени Лазо - 16 млрд рублей. Проекты предполагается реализовать в деревопереработке, сельском хозяйстве, логистике.

- Распространение режима свободного порта на приграничные территории и Советско-Гаванский муниципальный район позволит реализовать до 48 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 143 млрд рублей и созданием 4 тысяч новых рабочих мест, - сказал Чайка.

Бикинский, Вяземский, имени Лазо и Хабаровский муниципальные районы граничат с провинцией Хэйлунцзян КНР. Географически это юг Хабаровского края, по которому проходят все транспортные коридоры в Приморский край, в Бикинском районе расположен грузо-пассажирский пункт пропуска Покровка - Жаохэ (КНР), еще один пункт пропуска должен появиться на Большом Уссурийском острове. Условия в этих четырех районах наиболее благоприятны для реализации крупных сельскохозяйственных проектов. В Советско-Гаванском муниципальном районе хорошо развит малый бизнес, который экономически связан с крупными проектами в Ванинском районе, где режим свободного порта введен с июля 2016 года.

Концепция развития приграничных территорий Дальнего Востока утверждена правительством РФ в октябре, это более 50 различных мероприятий и мер организационного порядка: создание ТОР в приграничных районах, модернизация и строительство новых пограничных пунктов пропуска, увеличение туристических потоков и расширение международных транспортных коридоров. На первом этапе (2015-2016 годы) планируется провести ряд организационных мероприятий, на втором этапе (2017-2025 годы) - реализовать региональные программы развития дальневосточных приграничных территорий, проекты развития отдельных приграничных территорий, распространить пилотные проекты и лучшие практики в приграничных территориях.

Досье «Дальневосточного капитала»: Резиденты свободного порта имеют право на существенные льготы: в первые пять лет работы применяется пониженная ставка налога на прибыль - не более 5%, в течение последующих пяти лет - не более 12%. Они также освобождаются от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога, для них снижены совокупные отчисления во внебюджетные фонды с 30% до 7,6%. При определенных условиях резиденты вправе применять ускоренный режим возврата НДС, им также предоставляется режим свободной таможенной зоны.

Сергей МИНГАЗОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.