Недра Дальнего Востока остаются наиболее привлекательными для инвестиций

Какие бы проекты в приложении к Дальнему Востоку в последнее время ни обсуждались, преобладает мнение, что недра и их богатства остаются самыми привлекательными для инвестиций, а значит, и самыми перспективными. Инвесторы выдвигают одно лишь условие - обеспечить государственную поддержку инфраструктурным проектам. Дороги, энергетика - вот ключевое звено, в которое упираются и буксуют даже очень крупные проекты освоения недр.

Но, похоже, лед по-настоящему тронулся, и государство сегодня готово предоставить беспрецедентные льготы. Правда, очень крупным проектам. Состоявшийся во Владивостоке в сентябре второй международный Восточный экономический форум (ВЭФ) ярко продемонстрировал вектор развития отрасли недропользования на Востоке.

Цель - осваивать эффективно

Среди многочисленных мероприятий Восточного экономического форума ключевая сессия «Недра Дальнего Востока: повышение эффективности ресурсной экономики» стала одной из наиболее популярных. Открывая ее, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды РФ Сергей ДОНСКОЙ сказал:

- 300 лет назад было сказано: «Россия будет прирастать Сибирью», - но считаю, что в XXI веке и дальше Россия будет прирастать и увеличивать свое богатство Дальним Востоком. Наша общая задача - осваивать их эффективно, чтобы они долгие годы оставались источником социально-экономического развития региона.

По словам министра, у России в этом секторе уникальные конкурентные преимущества:

- Мы лидируем по ключевым видам минерального сырья, востребованного в мире. За последние годы страна получила существенный прирост запасов титана, молибдена, вольфрама, меди, коренного золота. Прирост запасов рудного золота позволил России войти в число лидеров по объему добычи. Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны, - подчеркнул Сергей Донской.

Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Дальнедр, основной объем добычи золота (95%) в прошлом году в ДФО обеспечили 5 регионов. Лидировал Чукотский автономный округ, на долю которого пришлось 23,4%, или более 32,1 т. На втором месте Амурская область - 20,2% (более 27,8 т). На третьем - Республика Саха (Якутия), на ее территории добыто около 25 т золота - 18,2%. Далее следует Магаданская область - около 17,8% добычи (24,5 т золота), и завершает список лидеров Хабаровский край, где в прошлом году добыто более 21,3 т золота (15,5%).

На Чукотке ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» обеспечило основной объем добычи золота и серебра: месторождения Купол и Двойное.

В Амурской области основной производитель драгметаллов - ОАО «Покровский рудник» (месторождения Покровское и Пионер). В Республике Саха (Якутия) крупнейшие производители - ОАО «Алданзолото» ГРК, разрабатывающее Куранахскую группу месторождений, ООО «Нерюнгри-Металлик» (месторождения Таборное, Гросс), ЗАО «ГДК «Западная» (месторождение Бадран), ОАО «Золото Селигдара» (месторождения Надежда, Верхнее, Смежное-2, Подголечное). В Камчатском крае основную добычу драгметаллов обеспечило ЗАО «Тревожное зарево» на Асачинском золото-серебряном месторождении.

В 2015 году в Дальневосточном округе было добыто более 4,4 т платиноидов, что на 53,3% больше, чем в 2014 году. 92,7% добычи пришлось на месторождение россыпной платины Кондер в Хабаровском крае.

Основной объем добычи алмазов обеспечила АК «АЛРОСА» в Якутии из месторождений алмазных трубок Удачная, Зарница, Айхал, Комсомольская, Юбилейная и др., ОАО «АЛРОСА-Нюрба» - трубка Нюрбинская. Общая добыча выросла на 3,4 млн карат.

И все это в непростых климатических условиях, часто в отсутствии дорожной и энергетической инфраструктуры. Региональный вице-президент по России корпорации «Кинросс Голд», которая работает на Чукотке уже более 20 лет, Клод ШИМПЕР тем не менее считает, что в США или Канаде компания не вышла бы на такие показатели, как в нашей стране. За эти годы компания произвела 5 млн унций золота. «Только в России такое возможно», - заключил Клод Шимпер. Большую роль в достижении успехов в России он отвел местным органам власти.

- Без них мы не смогли бы сформулировать свои цели и достичь их. У нас нет никаких барьеров, нам никто не ставит палок в колеса. Есть, конечно, технические сложности, с которыми компании встречаются в любой стране. Все сложности мы знаем, обходим их, - говорит Шимпер. - У нас есть долгосрочная стратегия - это развитие региона. Мы рассчитываем на долгую работу в России. Мы ощущаем все законодательные изменения.

Кстати, в прошлом году «Кинросс Голд» стала использовать Северный морской путь, упростив логистику поставок материалов, оборудования и продукции. Региональный вице-президент пообещал, что компания не только не уйдет из региона, но и на следующем форуме объявит о новых проектах, в том числе в Магаданской области.

О том, что проекты в сфере недропользования по основным металлам, особенно по золоту, реализуемые в России и на Дальнем Востоке в том числе, выглядят привлекательнее, чем в других странах, даже в условиях значительного падения сырьевых цен, говорил на ВЭФ партнер компании «Эрнст и Янг», руководитель группы консультационных услуг по сделкам для компаний горнодобывающей и металлургической отраслей Борис ЯЦЕНКО. Эксперт дал оптимистичную оценку российским проектам в области недропользования.

- Анализ показывает, что российские мультипликаторы ниже мировых в полтора-два раза. Таким образом, фундаментально российские добывающие компании привлекательны, но недооценены. Причина недооценки - это, конечно, вопрос ликвидности российских активов в целом. Но основная - в том, что многие инвесторы рассматривают Россию как высокорисковую страну: неразвитость инфраструктуры, политические риски и пр., - сказал он.

Ключевая поддержка

Минприроды готово принимать меры для стимулирования отрасли, говорил на ВЭФ министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. За три последних года принят ряд ключевых законов, которые существенно снизили бюрократические барьеры. Учитывая длительный период освоения любого месторождения, это существенный вклад в улучшение инвестиционной привлекательности добывающей отрасли, подчеркнул министр.

На Дальнем Востоке будущее недропользования строится на новых механизмах поддержки со стороны государства. Государство наконец-то включилось в строительство дорожной и энергетической инфраструктуры, в том числе через финансирование приоритетных инвестиционных проектов.

Минвостокразвития уже отобрало восемь проектов в области недропользования для субсидирования затрат на создание инфраструктуры из федерального бюджета. В их числе проекты компаний «Полюс», «Колмар», «АЛРОСА», группы компаний «Петропавловск», «Ургалуголь», «Сибирский горнометаллургический альянс (Озерновский)», «Тарынская золоторудная компания» и ГМК «Тимир», которые реализуются в Магаданской и Амурской областях, Хабаровском и Камчатском краях, в Якутии. В министерстве ожидают, что на один бюджетный рубль, вложенный в эти проекты, будет получено 8,8 руб. частных инвестиций.

Для того чтобы эти планы состоялись, министерство, отвечающее за развитие Дальнего Востока, делает определенные шаги навстречу частному бизнесу, беря на себя обязательства поддерживать приоритетные проекты. В частности, на ВЭФ чиновники ударили по рукам с руководителями целого ряда крупных компаний. Так, на форуме было подписано соглашение между Минвостокразвития и компанией «УК Полюс» - инвестором проекта о предоставлении субсидии в рамках строительства горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения.

Мощность предприятия составит свыше 13 тонн золота в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта - 98,4 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки составит 9,9 млрд рублей. Субсидия направляется на строительство линии электропередачи 220 кВт с распределительным пунктом и подстанцией. Доступ к инфраструктуре несколько лет был главной проблемой, которая тормозила освоение этого месторождения.

ЛЭП откроет доступ к электроэнергии еще для 15-ти месторождений Яно-Колымской золоторудной провинции в Магаданской области. «Руднику им. Матросова» потребуется 80 мВт электроэнергии. Еще как минимум 45 мВт заберет запущенное инвестиционной компанией «Арлан» золоторудное месторождение Павлик. К тому же ВЛ Усть-Омчуг - Омчак (Новая) позволит снять сетевые ограничения на выдачу электрической мощности Колымской ГЭС и обеспечит прогнозируемый рост нагрузок на месторождениях Дегдеканское, Игуменовское, Родионовское, Павлик-2 и Тарын-2.

Одним из наиболее масштабных (8,5 млрд руб.) можно считать участие государства в финансировании инфраструктуры для нового алмазодобывающего предприятия, которое планирует построить АК «АЛРОСА» на месторождении Верхне-Мунского рудного поля. Общий объем инвестиций в новое предприятие оценивается в 63 млрд рублей. Балансовые запасы алмазов Верхне-Мунского рудного поля - 38,3 млн карат. Срок освоения месторождения - до 2043 года. Минвостокразвития и АК «АЛРОСА» подписали инвестсоглашение по реализации этого стратегического для алмазной компании проекта, направленного на повышение капитализации и поддержание достигнутых объемов алмазодобычи.

С АО «Тарынская золоторудная компания» (входит в «Высочайший») было подписано соглашение по реализации инвестиционного проекта «Строительство и эксплуатация горно-обогатительного комбината «Тарын» на месторождении Дражное» в Оймяконском районе Якутии. Мощность предприятия составит свыше двух тонн золота в год. Общий объем инвестиций в реализацию проекта - 9,8 млрд рублей, из которых объем государственной инфраструктурной поддержки составляет 978 млн руб.

Одним из финансовых партнеров недропользователей стал Фонд развития Дальнего Востока. В частности, этот институт развития планирует вложить до 7 млрд руб. в проект компании «Колмар» по освоению Инаглинского и Денисовского месторождений угля в Якутии, о чем еще говорил журналистам глава Фонда развития Дальнего Востока Алексей ЧЕКУНКОВ. По его словам, это интересный проект, есть практически вся инфраструктура, компания уже добывает уголь.

Еще одним стимулом должен стать режим территории опережающего развития (ТОР), который предполагает целый ряд льгот и преференций для ее резидентов. На ВЭФ, к примеру, Корпорация развития Дальнего Востока подписала соглашение с чукотскими компаниями «Порт Угольный», «Берингпромуголь» и «Канчалано-Амгуэмская площадь» об осуществлении деятельности в ТОР «Беринговский» на общую сумму инвестиций в проекты 11 млрд руб. «Порт Угольный» займется техническим перевооружением морского порта Беринговский для увеличения экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. А «Берингпромуголь» будет добывать коксующийся уголь на Амаамском месторождении.

Минвостокразвития России также отобраны для господдержки проекты: «Развитие золотодобычи в Селемджинском районе» Амурской области (инициатор проекта - ГК «Петропавловск»), «Комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобогащения» (инициатор - ОАО «Ургалуголь» (ОАО «СУЭК») в Хабаровском крае, «Горно-металлургический комбинат по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения» в Камчатском крае (инициатор - ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс»).

Как отметил на специальной сессии ВЭФ по недрам зам. министра по развитию Дальнего Востока Сергей КАЧАЕВ, до конца года министерство планирует внести в Госдуму РФ проект изменений в Налоговый кодекс, которые касаются нового механизма государственной поддержки инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, не получивших субсидию на создание объектов внешней инфраструктуры.

- Это предоставление инвесторам налоговых льгот в объеме осуществленных инвестиций в объекты транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктуры, необходимые для реализации такого проекта. По нашей оценке, недропользователи смогут за счет этого инструмента вернуть свои инвестиции в инфраструктуру за срок от 2 до 10 лет, - отметил Сергей Качаев.

Соискатели

Ряд проектов в области добычи и переработки полезных ископаемых пока не нашли инвестиционной поддержки, в том числе от государства, хотя находятся в высокой стадии готовности. Им на ВЭФ была посвящена отдельная презентация.

Проект освоения месторождения графита Союзное в ЕАО и производство рядовых и высокотехнологичных графитов. Цель проекта - создать крупного технологичного игрока на растущем рынке графита. Россия сегодня импортирует графит до 82%. Союзное месторождение считается вторым в мире по запасам и по уровню содержания графита в руде. Общий требуемый объем инвестиций в проект составляет 5,6 млрд руб., вложено 0,8 млрд из собственных средств инвесторов, необходимые инвестиции составляют 4,8 млрд. Срок окупаемости проекта всего 4 года с момента запуска.

Проект освоения Западно-Анабарского участка недр на базе Омсукчанского угольного бассейна в Магаданской области. Цель - создать крупное угледобывающее производство для поставок металлургических углей на рынки Японии и стран АТР. Инициатор проекта - ООО «Северо-восточная угольная компания» (СВУК), входящее в состав ООО «Восточная горнорудная компания». Основные трудности проекта - отсутствие транспортной инфраструктуры, в то же время он актуален в свете строительства федеральной автодороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь, финансируемой из государственного бюджета.

Еще три представленных проекта не относятся непосредственно к добыче, но касаются переработки сырьевых ресурсов. Это проект в области переработки углеводородов в г. Алдане Республики Саха (Якутия), проект по производству метанола в Сковородино Амурской области и проект по переработке нефти и транспортировке нефтепродуктов - «Амурский нефтеперерабатывающий завод». Инициатор последнего проекта ООО «Амурская энергетическая компания» предлагает внести изменения в закон о ТОР, что позволит добывающим компаниям, не находящимся непосредственно на территории опережающего развития, получать налоговые льготы, предусмотренные этим законом.

Александр ХЛОПОНИН, приветствуя 3-й международный форум «Геологоразведка - 2016», что состоялся в октябре этого года, сказал, что «правительство готово поддерживать каждое конструктивное предложение».

Государство уходит из ГРР

Эксперты отмечают сокращение в России бюджетного финансирования геологоразведочных работ на протяжении последних лет. В 2015 году финансирование ГРР на территории ДФО из средств федерального бюджета сократилось на 12,8% по сравнению с 2014 годом и составило 4,339 млрд руб. Сокращение коснулось всех субъектов ДФО, кроме Амурской области (см. табл.). За счет федеральных средств в округе профинансированы ГРР на углеводородное сырье, благородные металлы, драгоценные камни, цветные и редкие металлы, уголь и нерудные полезные ископаемые.

В то же время отмечен рост финансирования ГРР за счет средств недропользователей - на 17,9% больше, чем в 2014 году. Наиболее значительно оно выросло в Приморском и Камчатском краях, Республике Саха (Якутия), Амурской области, Чукотском АО. Объектами финансирования недропользователей стали вышеперечисленные минеральные ресурсы. В 2015 году удалось существенно прирастить запасы золота. Кроме того, получены дополнительные запасы серебра, платины, алмазов, никеля, меди, молибдена, сурьмы, железных руд, графита, каменного угля, нефти, газа, конденсата, лечебных грязей и подземных вод.

Недропользователей беспокоит то, что государство планирует переложить на них и финансирование ранних стадий геологоразведочных работ - поисковую и оценочную.

Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Дальнедр, прирост золота в округе, в основном рудного, составил 642,76 т, что в 2,5 раза больше результатов 2014 года. Его обеспечили на 75,9% месторождения в Хабаровском крае - Маломыжское (ООО «Амур Минералс»), Албазино (ООО «Ресурсы Албазино»), Перевальное (ООО «Амур Золото»), месторождение Полянка (ООО «НГК Ресурс»).

В Якутии приросли запасы золота Куранахского рудного поля (АО «Алданзолото» ГРК), месторождения Бадран (ЗАО «ГРК «Западная»), Хвойное и рудопроявление Табардыр Нижнеякокитского рудного поля (ОАО «Золото Селигдара»).

В Амурской области пополнились запасы золота на Иканском медно-порфировом месторождении (ООО «Амурмедь»), в Чукотском автономном округе - месторождения Кекура, в Магаданской области - Среднеканского месторождения.

Прирост запасов россыпного золота на 56% обеспечили недропользователи Республики Саха (Якутия), 25% дал Хабаровский край, и 10,4% - Амурская область. В 2015 году в Дальневосточном федеральном округе на 37,4% выросли запасы серебра.

В борьбе за инвестиции в ГРР

В сентябре Миприроды разместило на сайте для общего обсуждения проект новой стратегии развития минерально-сырьевой базы РФ, рассчитанной до 2030 года. Поговорить о ней крайне важно и актуально для Дальневосточного региона, учитывая, что минеральные богатства территории изучены и освоены слабо.

Как сказано в общих положениях, минерально-сырьевой комплекс является одним из наиболее экономически устойчивых и социально значимых секторов российской экономики, основным донором бюджетной системы страны. Но инвестиции в него сокращаются. По словам генерального директора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря ШПУРОВА, нераспределенный фонд крупных месторождений в России практически исчерпан. Пора определиться с поисковым этапом.

- Сегодня до 90% прироста запасов - это доразведка существующих месторождений. Открытий достаточно мало, до 10% от всего прироста запасов. Тем более - мало больших открытий. Мы говорим, что нам необходимо через 20 лет уже добывать из тех месторождений, которые еще не открыты. Это должны быть рентабельные месторождения, а для этого должна быть стратегия поиска, а перед этим - стратегия ранжирования перспективных территорий, и это уже задача государства.

Стратегия призвана повысить инвестиционную привлекательность геологоразведочных работ в России. Стратегией признается, что в последние десятилетия резко обострилась конкуренция между странами за инвестиции в геологоразведочные работы, что связано с осознанием широких возможностей для развития национальной промышленности и социальной сферы. Эти возможности появляются в связи с приходом в страны горных и нефтегазовых компаний. Многие юрисдикции, располагая серьезным ресурсным потенциалом, сумели создать благоприятную для инвесторов нормативно-правовую базу и бизнес-среду и привлечь десятки миллиардов долларов в изучение и освоение недр. Все эти страны являются прямыми конкурентами России на рынках минерального сырья, перспективных участков недр, инвестиций в ГРР и разработку месторождений, признается в стратегии.

Ее создатели ожидают дальнейшего обострения конкуренции как за обладание минерально-сырьевыми базами и ресурсами, так и за мировые и региональные рынки сбыта минерального сырья, а также за инвестиции в геологоразведку.

Эксперты признают, что в России существуют и внутренние риски в виде диспропорций в географо-экономическом размещении сырьевой базы, инфраструктуры, перерабатывающих предприятий и потребителей минерального сырья. Имеет место исчерпание сырьевой базы крупных градообразующих горных предприятий, построенных еще в середине ХХ века, в том числе в удаленных, депрессивных и геополитически значимых регионах, и связанный с этим отток населения. Это прямой намек на богатые природными ресурсами, но удаленные и малонаселенные территории Дальнего Востока.

Разработчики стратегии разделили все минеральные ресурсы на шесть групп:

1 группа. Нефть; растворенный нефтяной газ.

2 группа. Газ свободный; конденсат.

3 группа. Питьевые и технические подземные воды.

4 группа. Бериллий, бокситы, висмут, графит, каолин, литий, марганцевые руды, ниобий, олово, плавиковый шпат, редкоземельные металлы, рений, скандий, тантал, титан, уран, хромовые руды, цирконий.

5 группа. Алмазы, барит, вольфрам, золото, кадмий, молибден, свинец, серебро, сурьма, цинк.

6 группа. Апатитовые руды, бентонитовые глины, борные руды, ванадий, германий, гипс и ангидрит, глины тугоплавкие, железные руды, известняки флюсовые, калийные соли, кобальт, медь, нефелиновые руды, никель, перлитовое сырье, платиноиды, поваренная соль, сульфат натрия, тальк и тальковый камень, уголь, формовочные материалы, фосфоритовые руды, хризотил-асбест, цементное сырье.

И определили их пороговые значения для минерально-сырьевой безопасности. Исходя из них, страна полностью обеспечена в отношении полезных ископаемых второй и шестой групп; частично - в отношении полезных ископаемых первой и пятой групп; и не обеспечена в отношении полезных ископаемых четвертой группы.

Стратегией предлагается изменить подход к государственному финансированию стадий воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ). За счет средств федерального бюджета предлагается финансировать региональные, научные и тематические геологические исследования и, частично, работы, выполняемые в рамках государственно-частного партнерства. А финансирование поисковых и оценочных работ, непосредственно ориентированных на воспроизводство МСБ, будет постепенно сокращаться вплоть до полного прекращения в 2021 году. Весь объем поисковых, оценочных и разведочных работ предлагается выполнять за счет средств внебюджетных источников, т. е. за счет частных инвестиций. Это существенные изменения.

Достижение года

Завершить обзор хотелось бы достижениями года. К ним стоит отнести принятие новой российской классификации запасов по углеводородам, которая гармонизирована с международной классификацией (сентябрь этого года). Говорилось об этом много лет и на всевозможных форумах. Наконец свершилось.

- Это первая российская классификация, которая была интегрирована с ООНовской классификацией, - говоря о ней на конференции «Геологоразведка - 2016», отметил генеральный директор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров. - Что это нам дает? Классификация - это, по сути, калькулятор. Важно, что она дает возможность перехода на отечественную систему аудита запасов. А это - независимость от иностранных финансовых институтов. В настоящее время мы разрабатываем аналогичную классификацию по твердым полезным ископаемым.

МНЕНИЕ

Валерий ВОЛОГИН, заместитель начальника Дальнедр: Нужно хорошо поработать над изменением законодательства

- Ничего хорошего не будет, если государство уйдет от финансирования стадии поисковых и оценочных работ. Финансирование ГРР перекладывается на инвесторов. Мы в такой истории еще не жили. Если совершенно отказаться от государственного финансирования отрасли, за исключением каких-то региональных работ или работ спецназначения, то инвесторов нужно чем-то стимулировать, чтобы они вкладывались в ГРР на ранних стадиях. Например, максимально упростить получение лицензии.

Действующая система лицензирования ориентирована под продажу недр. За 2015 год Дальнедра провели 218 аукционов, 127 из которых признаны состоявшимися. Суммарный размер разового платежа по их результатам превысил 1,5 млрд руб. Вопрос в том, что мы будем завтра продавать. Если будем продавать прогнозные ресурсы и если послезавтра по итогам ГРР недропользователь не подтвердит их наличие, он выставит государству счет.

Разработкой новой стратегии воспроизводства МСБ мы переходим фактически на мировую практику. Там все просто, не нужны всевозможные перечни, которые утверждаются многими ведомствами. Там простая, прозрачная схема получения участка недр в отличие от нашей. Там нет практики утверждения запасов государственной комиссией по запасам. В мире запасы утверждаются независимыми экспертами и лишь с целью получить банковское финансирование или обеспечить выпуск акций на фондовой бирже, чтобы начать отрабатывать месторождение. Там компании берут риск полностью на себя.

Рано или поздно мы к этой модели придем. Но насколько быстро, не берусь оценивать. До 2021 года времени совсем немного. Чтобы обеспечить все эти изменения, нужно будет очень хорошо поработать над изменением законодательства.

Александр ГОРДЕЕВ, генеральный директор ООО «Амурская энергетическая компания»: Мы ни копейки ни у кого не просим

- Мы входим в ТОР и прорабатываем вопрос внесения изменений в законодательство о ТОРах, чтобы вся цепочка: поставщики, производители и переработчики - могла участвовать в одном ТОР и получать льготы. Мы готовы привлечь «Транснефть» в фирму, которая будет резидентом ТОР.

Мы сейчас в тупике из-за того, что не можем заключить контракты на нефть. Есть постановление правительства, которое говорит, если вы хотите подключиться к трубе, то принесите «Транснефти» контракт, заверенный у нотариуса, что вы в такое-то время по такой цене получите нефть. К сожалению, ни один здравомыслящий предприниматель на IV кв. 2018 года такой контракт сегодня не подпишет. Какая к тому времени будет цена на нефть, никто не знает. А «Транснефть» не принимает протоколы о намерениях, которые мы подписали со многими серьезными нефтяными компаниями.

Алексей ВАШКЕВИЧ, директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефть»: Сделать лицензию предметом рискового договора

- Что действительно считаем проблемой для организации геологоразведочных работ - стоимость привлечения кредитов на эти цели. При действующих ставках, а это примерно 16%, проекты ГРР проигрывают другим проектам - текущей добыче, оптимизации инфраструктуры. Это то, где государство должно нам помогать.

Есть инициативы по инвестиционному кредитованию, когда лицензия может являться предметом рискового договора. По сути, в этом случае геологоразведка становится бизнесом, и государство здесь сможет зарабатывать, инвестировав очень небольшие средства в поиски.

Роман ПАНОВ, генеральный директор - председатель правления АО «Росгеология»: Стратегия должна быть нацелена на комплексное освоение территории

- Динамика финансирования геологоразведочных работ в последние годы существенно снижается, что в основном связано с сокращением работ по углеводородному сырью. По твердым полезным ископаемым тенденция обратная, спрос на ГРР растет. В стоимостном выражении это несопоставимые вещи. Что касается госзаказа, то снижение происходит в абсолютном выражении.

Если оценить уровень финансирования ГРР на протяжении 10 лет, то оно весьма высокое, если не одно из самых высоких с точки зрения отдачи на вложенный рубль. Поэтому в кризисный период крайне важно, на мой взгляд, сохранить долю участия государства в финансировании ГРР ранних стадий и разделить с недропользователем тот перспективный риск, который связан с подготовкой и вводом в разработку запасов. Особенно это касается новых неосвоенных районов, где на данный момент нет сформировавшейся инфраструктуры, где требуется мобилизация всех ресурсов, которые предприятиям в одиночку не осилить. Поэтому роль и место государства в этом процессе имеют ключевое значение.

Стратегия развития минерально-сырьевой базы (МСБ) должна задать принципиальные подходы для устойчивого ее развития. На мой взгляд, она содержит спорные позиции, требующие проработки. Это, например, сохранение и присутствие государства на ранних стадиях поисково-оценочных работ. Особенно в современных условиях проблем финансирования на внешних рынках и снижения качества ресурсов. Предлагаемое исключение государства из поисково-оценочного этапа работ и отсутствие компенсирующих мероприятий, на мой взгляд, могут привести к непредсказуемым последствиям.

Второе - принципиального подхода требует комплексное освоение территории, что сегодня неочевидно следует из представленной концепции. Нельзя говорить только об освоении нефти, газа. Речь должна идти о комплексном освоении территории. Освоение одного месторождения тянет за собой создание инфраструктуры, ввод в эксплуатацию попутных месторождений, создание перерабатывающих мощностей и т. д.

И третий, на мой взгляд, крайне важный элемент - это вопрос балансировки внутреннего спроса и экспортного потенциала. Т. е. не всегда объективно мы оцениваем нашу возможность компенсировать выпадающие объемы экспортных поставок с балансированием внутреннего спроса. Зачастую покупая за рубежом готовое сырье, мы не всегда можем найти правильный баланс, с учетом того, что такое же сыре есть на территории РФ. Это три базовых вопроса, на которые стратегия должна дать ответ.

Ренат ГИЗАТУЛИН, вице-президент АЛРОСА: Государству стоит подумать, как заинтересовать компании в поисковых работах

- Если к 2021 году государство полностью уйдет из поисково-оценочных работ, то, учитывая специфику поиска, когда мы ищем иголку в стоге сена, для нас это будет лишним аргументом, что разведывать недра в РФ не интересно. Себестоимость разведки одного карата в Африке стоит 8 руб., а в РФ - 114 руб.

Мы хотим донести до органов государственной власти свои инициативы. На наш взгляд, в условиях падающего рынка и сокращения затрат на ГРР они способны поддержать объем инвестиций таких компаний, как АЛРОСА. Сейчас у нас 1 млн карат запасов, что обеспечивает нас добычей на 17 лет. За пределами этого срока нам надо найти 500-700 тыс. карат, для чего надо выходить в другие провинции из Якутии. В одиночестве нам это сделать будет сложно.

Мы видим четыре инициативы, которые просим поддержать. На ближайшие 5 лет предлагаем снять все барьеры в вопросе лицензирования. Срок получения лицензии даже для такой компании, как АЛРОСА, - стратегическая - составляет 2 года. Не понимаю, зачем государству нужно два года, чтобы выдать лицензию, которую компания выиграла на аукционе. Второе - доработать 61-й приказ и делегировать все права по выдаче заявок на геологическое изучение террорганам Роснедр, а все согласования - с Минобороны, ФСБ и т. д. - сделать уведомительными. Это тоже могло бы сократить наши инвестиционные сроки, сейчас от начала разведки месторождения до ввода его в эксплуатацию в среднем проходит 7-9 лет.

Наконец, Роснедра могли бы существенно пересмотреть разовые платежи за право пользования недрами в случае прирезки к существующим месторождениям. Это могло бы существенно сократить инвестиции, которые мы тратим на ГРР. Основная налоговая нагрузка на компании по твердым полезным ископаемым ложится когда мы платим НДПИ и другие налоги.

Если предлагаемая стратегия будет принята, то государству необходимо будет подумать о том, каким образом заинтересовать компании подобные АЛРОСА или ЛУКОЙЛ в поисковых работах. Насколько я понимаю, по компаниям-юниорам никаких инициатив в законодательстве так и не принято. Если для них будут приняты какие-то стимулы, льготы, как по НДПИ, по получению сквозной лицензии, то мы готовы заменять государство на определенной стадии поисковых и оценочных работ.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2016 год.