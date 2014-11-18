Киринское месторождение готово к промышленной добыче и поставке газа для Дальневосточного региона

За короткий срок - три года - «Газпрому» удалось обустроить и запустить Киринское газоконденсатное месторождение (ГКМ), расположенное на шельфе Сахалина в Охотском море примерно в 30 км от берега (глубина моря - 90 м). В октябре 2013 года здесь состоялись пробный пуск газа и испытание системы его транспортировки до газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток».

На Киринском ГКМ впервые в российской практике применены инновационные технологии подводной добычи газа. Все оборудование устанавливается на морском дне без платформ и других надводных конструкций, и газ со скважин транспортируется прямо на берег.

Сезон завершен

На двух месторождениях проекта «Сахалин-3» - Киринском и Южно-Киринском - завершился буровой сезон 2014 года. На Киринском месторождении была пробурена вторая эксплуатационная скважина. Впервые на российском шельфе пробурена скважина с горизонтальным участком и подводным заканчиванием. Она подключена к подводному добычному комплексу, апробирована и готова к подаче газа на берег. Всего на месторождении будет семь добычных скважин.





Досье "Золотого Рога": Газ проекта «Сахалин-3» является основной ресурсной базой для газотранспортной системы «Сахалин - Хабаровск - Владивосток», которая призвана обеспечить газоснабжение регионов Дальнего Востока. На трех участках проекта - Киринском, Аяшском и Восточно-Одоптинском - работают дочерние компании ОАО «Газпром». В пределах Киринского лицензионного участка находятся газоконденсатные месторождения Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское.

Планы выполнены

Бурение скважин на Киринском месторождении началось с использованием плавучей полупогружной установки (ППБУ) «Полярная звезда» в 2012 году.





ППБУ «Полярная звезда» за три сезона пробурила две добывающие скважины.

За три сезона пробурены и обустроены две добывающие скважины. С октября 2014 года одна из них стала подавать газ на береговой технологический комплекс, построенный в Ногликском районе Сахалинской области, недалеко от месторождения. Обустройство второй скважины, завершенной в этом буровом сезоне, закончено, и ожидается, что с января 2015 года она начнет эксплуатироваться.

По словам генерального директора ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Анатолия СОРОКИНА, на полную мощность добыча на Киринском должна выйти к концу 2018 года. Но для этого необходимо пробурить еще пять скважин, после чего добыча газа с месторождения должна достигнуть плановых

5,5 млрд кубометров в год. Расчетный период эксплуатации месторождения - 25-30 лет.





Генеральный директор ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Анатолий СОРОКИН.

Год спустя после «Полярной звезды» на Сахалин была доставлена вторая полупогружная буровая установка-сестра - «Северное сияние». Ее задачей стало разведочное бурение на другом месторождении Киринского участка – Южно-Киринском. Результаты пробуренных скважин показали, что запасы углеводородов на месторождении могут оказаться более значительными по сравнению с первоначальной оценкой. Кстати, Южно-Киринское, а затем Мынгинское месторождения этого участка были открыты именно «Газпромом». Пока запасы Южно-Киринского оцениваются в 636 млрд куб. м газа, но, как отметил Анатолий Сорокин, они далеко не окончательные. Требуется пробурить еще 2-3 разведочные скважины, после чего будут понятны структура и объем запасов. Южно-Киринское, по оценкам специалистов, может ежегодно давать до 16 млрд кубометров газа. Но не исключено, что после ожидаемого прироста запасов эта планка поднимется.

Досье "Золотого Рога": В 2008 году была создана компания «Газпром добыча шельф» - 100% дочернее предприятие «Газпрома» - специально для освоения шельфовых месторождений. В настоящее время в ней работает около 600 человек. Сегодня к названию компании добавлена приставка – «Южно-Сахалинск», так как на Сахалине «Газпром» развернул свои основные шельфовые проекты. Главной задачей компании на ближайшие несколько лет является последовательный ввод в строй трех месторождений в пределах Киринского участка проекта «Сахалин-3».

Подготовка к новому сезону

ППБУ «Полярная звезда» и «Северное сияние» оперирует ООО «Газфлот» - другая дочерняя компания ОАО «Газпром». Обе установки были построены по заказу «Газпрома» специально для работы в арктических условиях. Как подчеркнул главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газфлот» Владимир ПАЛИЙ, «Газфлот» в России на сегодня - это единственный буровой подрядчик, который работает на шельфе. В этом году компании исполнилось 20 лет. В ней работают только российские специалисты.





Главный инженер – первый заместитель генерального директора ООО «Газфлот» Владимир ПАЛИЙ.

Основные параметры платформ: длина - 84,5 м, ширина - 73 м, водоизмещение в режиме эксплуатации - около 64 т. Одновременно на платформе может находиться и работать до 128 чел. Кстати, на всех предусмотрено наличие спасательных средств, здесь с техникой безопасности жестко. В этом журналист «Золотого Рога» убедился сам, побывав с группой коллег на платформе «Полярная звезда».





Корреспондент "Золотого Рога" "летит" на вертолетную площадку ППБУ "Полярная звезда".

Плавучая буровая платформа может самостоятельно перемещаться со скоростью 9 узлов в час. На месте она удерживается с помощью восьми якорных лебедок и системы динамического позиционирования, причем настолько стабильно, что полностью отсутствует ощущение, что ты находишься в море.





Главный инженер буровой установки «Полярная звезда» Евгений СУРКОВ и капитан ППБУ «Полярная звезда» Александр ИВЛЕВ.

- Основное предназначение такой полупогружной буровой установки – это бурение скважин, как разведывательных, так и эксплуатационных, - рассказал нам об особенностях этого судна главный инженер буровой установки «Полярная звезда» Евгений СУРКОВ. - Она способна бурить скважины глубиной 7,5 км при глубине моря от 70 до 500 м. На Киринском месторождении в этом году мы пробурили от начала и до конца вторую эксплуатационную скважину и получили хороший приток газа, - отметил он, – на это ушло четыре месяца.





Старший помощник капитана ППБУ "Полярная звезда" Константин КАЦОРА.

Примерно до марта следующего года буровые установки будут стоять в относительно теплых водах близ г. Холмска и готовиться к очередному сезону. Учитывая короткий навигационный период в районе бурения, подготовительным работам придается большое значение. За несколько зимних месяцев на ППБУ будут максимально выполнены профилактические работы, чтобы свести на нет любые, даже незначительные простои во время бурового сезона. Программа работ, предусмотренная на 2015 год, не менее насыщенная, чем проделанная в прошедшем сезоне.

Досье "Золотого Рога": ООО «Газфлот» - 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром». Компания обладает собственным постоянно пополняющимся флотом, состоящим из судов различного класса и специальных плавучих буровых установок. С 1994 года «Газфлотом» открыты месторождения: Варандей-море, Медынское-море, Долгинское, Северо-Каменномысское, Каменномысское-море, Чугорьяхинское, Обское, Южно-Киринское и Мынгинское, их совокупные запасы насчитывают более 2 млрд тонн условного топлива.

Подводная добыча

Проект освоения Киринского месторождения интересен далеко не тем, что находится на суше - это береговой технологический комплекс (БТК), предназначенный для приемки газа со скважин, его очистки и подготовки для подачи в магистральный газопровод, а тем, что находится в море. Стоит подчеркнуть, что освоение Киринского - это первый проект, реализованный «Газпромом» самостоятельно на шельфе России, и первый, где добыча проводится с помощью подводного добычного комплекса.

- Дочерние компании «Газпрома» - ООО «Газфлот» и ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» - приобрели на сахалинском шельфе опыт бурения скважин с подводным заканчиванием, опыт строительства и эксплуатации подводного добычного комплекса. Такие комплексы на сегодня используются известными зарубежными компаниями в Северном море, в Венесуэле и Мексиканском заливе, - отметил Анатолий Сорокин. - В России таких больше нет.

Подводная система добычи Киринского месторождения включает в себя систему трубопроводов, соединяющих скважины с манифольдом - это газосборное устройство. От него газ по одной трубе подается на береговой технологический комплекс. Все трубопроводы зарыты в морской грунт и уложены в бетонную «рубашку». На поверхности моря, пляжа, береговой части нет никаких сооружений, говорящих о том, что здесь проходит газопровод. Основные подводные элементы имеют датчики контроля по самым разным параметрам.

В схеме обустройства подводного добычного комплекса предусмотрена механическая защита конструкций, находящихся на морском дне. Прежде всего, от воздействия тралов, ведь район месторождения является рыбопромысловым.

- Основные особенности проектирования и работы на этих участках – это глубины моря от 60 до 350м, суровые климатические условия, позволяющие бурить только с мая по октябрь. К этому стоит добавить высокую сейсмичность, сложное геологическое строение месторождения, требующее детального изучения, а также повышенные природоохранные и экологические требования.

Экологический контроль

К природоохранным мероприятиям в компании отношение особое. Как отметила руководитель группы экологического контроля, охраны труда и промышленной безопасности филиала ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» Людмила КИВИСИЛЬД, легче предупредить аварию, чем ее ликвидировать.

- С этих позиций подводный добычной комплекс уникален, его обслуживание не требует судов снабжения, - рассказала она о природоохранных мерах, принятых в компании. БТК уникален по-своему, его бытовые и производственные стоки поступают на комплекс термического обезвреживания. Осуществляется очистка дождевых стоков, причем даже с тех площадок БТК, где отсутствуют нефтепродукты. В компании разработана программа экологического контроля и мониторинга, заключены договоры со спецлабораториями. Кроме того, специалисты компании ведут поквартальный контроль экологического состояния территории промысла.

В соответствии с традициями, поддерживаемыми в дочерних компаниях «Газпрома», ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» имеет программу по сохранению биоресурсов Сахалина. За три года по заказу компании рыборазводные заводы острова вырастили и выпустили в море 25 млн мальков лососевых рыб. Кроме того, в качестве постоянного объекта охраны был выбран сахалинский таймень, краснокнижный вид рыбы, который водится в реке Набиль.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор фото - Марина Божко.