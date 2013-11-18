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На Дальнем Востоке свыше 70% всего рыбоперерабатывающего оборудования морально устарело
Под угрозой может оказаться продовольственная безопасность региона.
Ассоциация разработчиков, производителей и поставщиков рыбоперерабатывающих комплексов и оборудования (АРППРКО) по результатм мониторинга установила, что сегодня большая часть всего рыбообрабатывающего оборудования дальневосточных предприятий не отвечает современным экономическим вызовам отрасли.
К примеру, в Приморском крае, как в ведущем рыбодобывающем регионе Дальнего Востока, постоянно существенно сокращается удельный вес основных фондов рыбохозяйственного комплекса в экономике края: только за пять лет падение произошло более чем в два раза.
Износ основных фондов рыбохозяйственного комплекса почти в 2,5 раза выше, чем в целом по краю в других отраслях промышленности.
АРППРКО отмечает, что речь идет не только о физической и технической изношенности и устаревании оборудования, но и о несоответствии производственных возможностей большинства подобных технических комплексов современным мировым стандартам, к примеру, аналогам в странах Северной Европы и в АТР.
Так, на рыбоперерабатывающих предприятиях Норвегии, которые являются одним из мировых эталонов, сегодня производительность труда в среднем в 2,2 раза выше, чем на российских дальневосточных, и основную "долю" отрыва не в пользу российских производителей дает именно техническая отсталость и крайне низкие перспективы возможного дальнейшего технического развития на базе существующих производственных мощностей.
По прогнозу экспертов АРППРКО, если в данном вопросе не наступит кардинальных перемен в ближайшие 1-2 года, то под прямой угрозой может оказаться продовольственная безопасность Дальнего Востока России, учитывая, что уже сегодня рыбодобывающий сектор имеет ярко выраженную сырьевую экспортную направленность, а цены на рыбопродукцию на российском внутреннем рынке постоянно растут.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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