Ванинский порт уйдет с молотка в декабре

Объявленный 28 сентября тендер по продаже 55% акций Ванинского порта перешел в новую стадию. ВТБ Капитал, который 14 февраля 2012 года был назначен организатором приватизации порта, определил минимальную цену за акции ОАО «Ванинский морской торговый порт» и сообщил ее претендентам на покупку. Как сообщили «ЗР» в пресс-службе хабаровского филиала ВТБ, в течение ближайшего месяца, до 29 ноября, ВТБ Капитал продолжит принимать заявки претендентов и проведет квалификационный отбор. Результаты данного отбора должны сообщить участникам 5 декабря, а 7 декабря состоится тендер по продаже 74 195 акций порта.