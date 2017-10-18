Качественный risk-cost ОТП Банка

Кредитные брокеры и интернет-кредиты вскоре потеснят «pos»-продукты

Банк венгерской группы ОТП делает ставку на стабильность и возвратность средств. ОТП Банк - активный игрок в сфере pos-кредитования, развивает корпоративное направление, обслуживание предприятий ВЭД и малого бизнеса. Крупнейшая в Центральной Европе банковская группа (9 стран присутствия) уверенно чувствует себя в России и продолжает расширять свое присутствие в нашей стране. Банковский мастер-класс для российских журналистов ОТП Банк организовал в Москве, проведя его в форме семинара-дискуссии с журналистами ведущих деловых региональных изданий и интернет-ресурсов.

«Позиционируя себя как универсальный банк, за 23 года деятельности в России ОТП Банк обрел 4,6 млн клиентов в 3,7 тыс. населенных пунктов, сформировал активы равные 109,3 млрд рублей, из них 27,7 млрд рублей - собственные средства, 78,7 млрд рублей – привлеченные средства (в соответствии с РСБУ банка на 1 июля 2017 года). Банк находится в TOP-20 в рейтинге надежности (по данным Forbes) и в TOP-50 по объему привлеченных вкладов, банк занимает 10 позицию на рынке кредитных карт. FITCH установила долгосрочный рейтинг банка на уровне BB», – заявил заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей КАПУСТИН.





Как прячут риски

Итоги последних непростых лет для финансовых институтов и санации крупных коммерческих банков позволяют сделать вывод, насколько велика роль риск-показателей в кризисный период.

«Качество кредитного портфеля имеет прямую зависимость от кредитного риска. Стоимость риска (risk cost) в пределах 10% от портфеля может быть приемлемой, если он приносит позитивную доходность. Но, в свою очередь, стоимость риска может быть показана на балансе не полностью. Также и долей просрочки по кредитам в портфеле можно легко управлять, списывая часть кредитного портфеля через продажу кредитов, сокращая ее путем выдачи новых кредитов. Поэтому сегодня нельзя говорить о том, что если ниже доля просрочки, то и банк лучше, просто он умеет хорошо прятать проблемные долги. Например, если с клиентом подписать дополнительное соглашение по проблемному кредиту, то просрочка превратится в реструктуризацию. Но реального положения вещей такие схемы не улучшат. Сегодня мы особенно обращаем внимание и на риски, которые исходят от банков-контрагентов», - поясняет Сергей Капустин.

С его точки зрения, качество активов можно также косвенно оценить через анализ отчетности по МСФО и международным рейтингам. Учитывая все обозначенные параметры, ОТП Банк заранее подготовился к кризису 2014-2015 гг., и поэтому сильно разошелся с рынком, так как коллеги продолжали выдавать плохие кредиты, а ОТП в России улучшал качество выданных кредитов. Подобный подход позволил банку стать устойчивым к возможным кризисным явлениям в экономике.

Розничные фабрики

По словам заместителя председателя правления ОТП Банка Александра ВАСИЛЬЕВА, продажи в кредит телефонов, бытовой техники постепенно снижаются, хотя и по сей день остаются ведущими. Категория «ноутбуки» и «планшеты» вместе с цифровыми аппаратами уходят с полок. Лидеров продаж теснят «посовые» кредиты на покупку мебели и меха. «Последние годы мы активно развиваем pos-кредитование на рынке стройматериалов, автозапчастей, шин, билетов, туристических путевок, спортивного и медицинского инвентаря и даже косметики. За последний год в три раза наш банк нарастил объемы своего бизнеса в сфере кредитования в интернет-магазинах»,- замечает Александр Васильев. В целом pos-бизнес ОТП Банка растет равномерно как на Дальнем Востоке, так и в Сибири. Средний чек такого кредита в российских городах - 25 тыс. рублей, в 60% случаев pos-кредиты оформляют женщины в 35-54 лет со средним доходом 32900 рублей. Одновременно эксперты банка признают, что тренд на выдачу кредитов через кредитного брокера в ближайшие пять лет наберет силу и оттеснит моноконсультантов.

Пройдя особенно кризисные 2015-2016 гг., рынок стал возвращаться к летним значениям 2014 года. Даже те банки, которые не устанавливали особо строгую кредитную политику, улучшили свое положение. Александр Васильев в качестве особенностей нынешнего года называет готовность банков выдавать кредиты, и одновременно не столь высокое желание у клиентов их оформлять, как, например, это было в 2011 году.

По словам начальника управления бизнес-развития и проектов ОТП Банка Марины ПУШКАРЕВОЙ, макроэкономическую ситуацию нельзя назвать стабильной, за последнее десятилетие мы прошли два кризиса 2008-2009 годов и 2014-2015 гг. В период кризиса банки вынуждены ужесточать требования к заемщикам, в результате чего страдает и клиент, потребности которого банк не может удовлетворить, и банку, так как бизнес сжимается, требуется восстановительный период, при этом расходная база не снижается пропорционально. Развитие широкой линейки некредитных комиссионных продуктов позволяет банкам диверсифицировать структуру доходов и повышает доходность и стабильность банка, поэтому внимание к инвестиционным и иным комиссионным продуктам со стороны банковского сектора не случайно. «Развитие линейки комиссионных продуктов также является одним из важных направлений в ОТП Банке. Мы довольны нашим результатом за последние годы, так как смогли существенно прирасти в доходах по линии комиссионных продуктов, в основном путем расширения продуктовой линейки и доработки наполнения существующих. Так, теперь клиент ОТП Банка может оформить у нас целый спектр комиссионных продуктов, включая инвестиционные и сервисные продукты (такие как юридическая консультация, переводы, валютообмен и т.д.), классическое страхование», - отмечает начальник управления ОТП Банка.

Параллельно с развитием комиссионных продуктов, на взгляд руководителя центра развития кредитных продуктов ОТП Банка Романа ЛОБУСЕВА, конкуренция в сфере собственно потребительского кредитования между лидерами этого бизнеса, такими как ОТП Банк, банк «Восточный экспресс», «Ренессанс», «Хоум кредит», будет лишь нарастать.

Локомотивный бизнес

Как поясняет директор дирекции корпоративного бизнеса Юрий ГАЛКИН, ОТП Банк сегодня предлагает весь перечень основных продуктов, которые существуют на рынке (в их числе банковские гарантии, торговое финансирование, кредитование, факторинг, РКО и кэш-менеджмент), исключением пока является лизинг, над запуском которого также сегодня задумываются. В банке констатируют, что сегодня растет спрос на кредитование, в том числе на инвестиционные цели и развитие бизнеса. С другой стороны, хорошей альтернативой кредиту может выступать факторинг, который банк активно развивает на текущий момент. По итогам первого полугодия 2017 г., по данным Ассоциации факторинговых компаний, ОТП Банк занял 16-ю позицию в России. «Наша ближайшая цель – это продолжение диджитализации и автоматизации кредитных продуктов и процессов через интренет-банк, развитие кэш-менеджмента. Эти инициативы позволят свести к минимуму бумажный документооборот с банком, улучшить процесс взаимодействия, сэкономить время и деньги клиента», - делится планами спикер банка.

Одновременно ОТП Банк готов работать даже с микропредприятиями. Такие организации могут обратиться за кредитом в сумме, аналогичной потребительскому, например, в 200 тыс. рублей, заявляет начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса Михаил СВЕТОВЦЕВ. Для малого предпринимательства банк собирается запускать услугу рефинансирования кредитов других банков.

Директор дирекции казначейства ОТП Банка Арсен МАНУКЯН отмечает, что кредитная организация эволюционно двигается к разработке продуктов хеджирования по операциям с сырьевыми рынками нефти, золота, металлов. По его мнению, казначейство является гибким конструктором, который находит точки соприкосновения с розничным бизнесом. Для этого казначейство работает над созданием ряда продуктов, включающих в себя инвестиционную составляющую. К таковым, в частности, относится и разработка новаторского продукта - индексируемого депозита, который будет включать в себя элементы хеджирования, что позволит клиенту заработать на изменении курса валют. Банк планирует запуск электронной площадки, которая также будет востребована в части валютных конверсий.

На фото: Заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин отмечает, что банк оказался устойчивым к возможным кризисным явлениям в экономике.

Яна МАЛЬЦЕВА.