Грузы уперлись в подъезды

Развитие подъездных путей к дальневосточным портам требует господдержки

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) не хватает средств на инфраструктуру, и этот тренд усиливается с каждым годом. Уже сейчас недоинвестирование в модернизацию и капитальный ремонт инфраструктуры составляет свыше 20% от потребности. Поэтому РЖД предлагает, чтобы финансирование модернизации и строительства путей взяли на себя государство и грузоотправители, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Еще один вариант – введение инвестиционной надбавки к тарифу для всех грузовладельцев, пользующихся данным участком инфраструктуры. Также рассматривается возможность авансирования выгодоприобретателями платы за будущие перевозки по участку инфраструктуры, требующему развития или строительства.

Без государства никак

Стивидоры Приморья, опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог», готовы вкладываться в развитие инфраструктуры, но при условии участия РЖД или государства.

На территории Владивостокского морского торгового порта (ВМТП, контролируется группой «Сумма») сегодня эксплуатируется свыше 20 км железнодорожных путей и 47 переездов.

«Порт в полном объеме обеспечивает и выполняет работы по ремонту, профилактике и модернизации собственной железнодорожной инфраструктуры, - говорит генеральный директор ПАО «ВМТП» Заирбек ЮCУПОВ. - В настоящее время компания изучает варианты развития инфраструктуры, которые позволят ускорить обработку грузов. Очевидно, что, при прогнозируемом росте контейнерооборота в портах Дальнего Востока на 7% ежегодно до 2023 года, железнодорожная станция Владивосток не сможет обрабатывать увеличивающееся количество поездов. Мы считаем, что для дальнейшего расширения использования сухопутного маршрута через Владивосток необходимо включить в программу «Развитие Восточного полигона» проект «Генеральная схема развития Владивостокского транспортного узла до 2025 года».

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП, стивидорная компания на территории порта Владивосток) рассматривает возможность полного или частичного финансирования реконструкции припортовой станции Мыс Чуркин во Владивостоке для расширения ее пропускной способности. В настоящее время недостаточная пропускная способность припортовой станции является сдерживающим фактором для увеличения перевалки рыбы и других грузов через рыбный порт.

По мнению стивидора, необходимо наращивать пропускную способность за счет увеличения длины путей приемо-отправочного парка с существующих 40 до 71 условного вагона, а также внедрения современной системы электрической централизации стрелок и сигналов.

ВМРП уже известил руководство Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») о готовности принять участие в реконструкции станции.

Планы по модернизации подъездных путей вынашивают и угольные порты. Так, по направлению к порту Посьет «узким местом» остается участок Барановский - Хасан. В настоящее время в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» ведется реконструкция данного участка. После завершения запланированных работ в 2017 году провозная способность участка Барановский - Хасан составит 12,3 млн тонн. «Но с учетом заявленных потребностей всех грузоотправителей, а также в свете развития международного транспортного коридора «Приморье-2» в перспективе 4-5 лет на данном участке может возникнуть дефицит провозной способности в объеме не менее 10 млн тонн в год. Поэтому мы считаем, что в Стратегии развития ж/д транспорта России до 2030 года целесообразно предусмотреть дальнейшее расширение провозной способности этого проблемного участка», - пояснили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ПАО «Мечел», контролирующего АО «Торговый порт «Посьет».

«Мечел» прорабатывает различные варианты взаимодействия с РЖД. В качестве основного рассматривается вариант реконструкции приемо-отправочных путей на станции Посьет Дальневосточной железной дороги. «Его реализация позволит повысить провозную способность участка Барановский - Хасан за счет увеличения веса поезда. Для этого потребуется удлинение приемо-отправочных путей на станции до 1050 метров, что обеспечит возможность приема грузовых составов с весовой массой 6300 тонн и длиной до 71 вагона», - пояснили в пресс-службе.

ОАО «РЖД» и АО «СУЭК» (владеет терминалом «Дальтрансуголь» в порту Ванино Хабаровского края) на Петербургском международном форуме подписали соглашение о совершенствовании технологии перевозок угля. «Стороны будут разрабатывать совместный план увеличения пропускных и перерабатывающих способностей припортовых станций Мурманск, Ванино, Находка, железнодорожной инфраструктуры морских портов, станций погрузки, собственных подъездных путей СУЭК для увеличения объема погрузки РЖД», - поясняли РЖД.

АО «Восточный порт» для увеличения пропускной способности в 2012 году начало строительство третьей очереди углепогрузочного комплекса. Стоимость строительства составит около 27 млрд рублей. Ввод третьей очереди уже к 2020 году позволит удвоить общий грузооборот компании. В настоящее время годовая пропускная способность порта составляет свыше 21 млн тонн.

«На территории универсального комплекса мы строим железнодорожную инфраструктуру. Раньше она была ограничена, так как терминал строился без привязки к какому-то виду груза. Но сейчас мы специализируемся на навале, а это предполагает необходимость очень больших складов и возможность единовременной постановки большого количества вагонов. Требуются дополнительные железнодорожные ветки. Инфраструктурно мы должны иметь возможность принять у себя повышенное количество вагонов – не 55, как раньше, когда порт только строился, а 70, какими приходят маршруты. На это и направлена программа по строительству железнодорожной инфраструктуры», - пояснял управляющий директор АО «Восточный порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Каждому – свое

Грузовладельцы, в свою очередь, не понимают, почему расходы на развитие путей перекладываются на бизнес.

Задача РЖД – обеспечить инфраструктуру, а задача бизнеса – увеличивать грузооборот, повышая тем самым доходы монополии и налоговые платежи в госбюджет. Транспортные издержки для грузоотправителей в последнее время и так существенно выросли вследствие запрета на продление срока службы старых вагонов и возникшего дефицита подвижного состава и роста ставок за предоставление вагонов, приводят мнение участника рынка «Ведомости».

На строительство новых и развитие существующих линий должны были, по идее, и так тратиться дополнительные доходы РЖД, которые компания получала от индексации тарифов и дополнительных надбавок, например экспортной наценки на ряд грузов. «Строительство магистральной инфраструктуры за счет грузоотправителей невозможно, не хватит запаса прочности», - считает другой крупный грузоотправитель.

Кто на коридоры?

Минвостокразвития тем временем ищет частных инвесторов для развития международных транспортных коридоров (МТК) «Приморье-1» и «Приморье-2». «Объем грузов, которые могут быть перенаправлены в порты Приморья, составляет 30 млн тонн, в том числе зерно в объеме около 20 млн тонн и контейнеры на 10 млн тонн с перспективой увеличения до 45 млн тонн к 2030 году», - сообщал ранее глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА. Как основные рассматриваются маршруты Суйфэньхэ - Находка («Приморье-1»), куда может быть переключено до 7 млн тонн контейнерных грузов, и Хуньчунь - Зарубино («Приморье-2», до 15 млн тонн контейнерных грузов и 23 млн тонн зерна). Пока перевозка товаров по территории Китая дешевле и быстрее (85 часов против 220-240).

«Приморье-1» требует не столь значительных инвестиций в реконструкцию автодороги госграница - Уссурийск и расширение станции Гродеково (около 10 млрд рублей). Куда более солидных вложений ждет «Приморье-2». Как считают в министерстве, автодороги, участки железных дорог, перевалочные пункты и портовые терминалы представляют инвестиционный интерес. «Инфраструктуру можно и нужно строить за частные средства, минимизируя бюджетное финансирование. «Упаковка» проекта для инвесторов сейчас готовится», - пояснял Галушка.

ОАО «РЖД» 30 сентября отрапортовало об отправке первого транзитного контейнерного поезда по МТК «Приморье-1» с грузом пиломатериалов.

Крупнотоннажные контейнеры были доставлены в течение двух дней в морской порт Восточный, а далее морским путем - на юг Китая в порты Шанхая и Хуанпу. Транзитные контейнеры по данному маршруту перевозились и ранее. За прошлый год в порты Приморского края было доставлено 282 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), за 8 месяцев текущего - еще 714 TEU в порт Владивостока и 156 TEU в порт Восточный. Однако до настоящего времени отправка осуществлялась малыми партиями, состоящими из нескольких контейнеров.

«Чтобы укрепить позиции российских железных дорог на транспортно-логистическом рынке АТР и привлечь дополнительные объемы к перевозке по международному транспортному коридору «Приморье-1», были оптимизированы стоимостные условия на всем пути следования груза по территории России, усовершенствована технология передачи грузов через погранпереход Суйфэньхэ – Гродеково», - отмечают РЖД.

Эффект от принятых мер железная дорога планирует ощутить уже к концу текущего года: китайские партнеры планируют регулярно отправлять по коридору «Приморье-1» два контейнерных поезда в неделю - по одному в порты Находки и Владивостока. Объем перевозки грузов на данном направлении в 2017 году, по прогнозным оценкам, может составить 500 тыс. тонн.

Китай просит упростить административные процедуры

В развитии коридоров есть и свои «подводные камни». Заместитель председателя народного правительства китайской провинции Хэйлунцзян Ли ХАЙТАО на втором Восточном экономическом форуме призвал упростить административные процедуры.

«Нужно вместе планировать обновление инфраструктуры. Нужно, чтобы увеличилась интерактивность в нашем взаимодействии. Ждем от российской стороны активного участия, с тем чтобы рынок, техника, технологии объединились, чтобы отрасли работали как трансграничная производственная цепь. Необходима дальнейшая либерализация процедур оформления, таможенные процедуры, чтобы новые маршруты имели конкурентоспособность по сравнению с другими маршрутами», - отметил Ли Хайтао.

По его словам, сейчас объем перевозок составляет 23 млн тонн и есть возможности наращивания. «Считаем, что через Приморский край и далее на порты Приморья этот маршрут может дойти до Кореи, до портов на Японском море и достичь портов в юго-восточных провинциях Китая. Тем самым Китай может выйти через коридоры на Юго-Восточную Азию», - сказал Ли Хайтао, подчеркнув, что провинция хочет направлять больше грузов по новым маршрутам МТК.

ДОСЬЕ "ЗОЛОТОГО РОГА": Транспортный коридор «Приморье-1» связывает приграничный китайский город Суйфэньхэ, станцию Гродеково, Пограничный район Приморья и порты на востоке края. В него входят автомобильные дороги (Уссурийск - Пограничный - госграница, Владивосток - Находка - порт Восточный), железнодорожная и портовая инфраструктура. По этому коридору грузы из китайской провинции могут следовать кратчайшим маршрутом в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) через российские порты на востоке Приморья. МТК «Приморье-2» свяжет порты юго-запада Приморья - Посьет, Зарубино и Славянка - с провинциями Китая, что позволит быстро доставлять грузы из северо-восточных территорий КНР в юго-восточные провинции Китая, а также в страны АТР и в обратном направлении.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.