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Малый бизнес ДФО станет приоритетным при получении субсидий

18 Октября 2013, 18:12 | Дальний Восток

Малый и средний бизнес, в том числе фермерские хозяйства, где была большая вода, получат приоритет при распределении субсидий в 2013 году из федерального бюджета. Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Амурская область, Еврейская автономная область получат дополнительно более 94 миллионов рублей, пишет "РГ".

Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.

Речь идет о реализации в рамках Указа "О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Магаданской областей, Еврейской автономной области" в части предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим от крупномасштабного наводнения, на возобновление их деятельности.

Реализация распоряжения будет способствовать увеличению капитализации программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области, что в свою очередь позволит расширить круг субъектов малого и среднего предпринимательства, которым будет оказана финансовая поддержка, говорится в справке к документу.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: наводнение  малый и средний бизнес  сельское хозяйство  субсидии 



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