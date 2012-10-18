Эксперты считают, что Россия испытает проблемы с экспортом газа в АТР

Целый ряд новостей о росте инвестиций в развитие нефтегазовых проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе повышает риски России по освоению аналогичных проектов в восточных регионах. Россия продолжает испытывать трудности с экспортом газа в западном направлении и возлагает большие надежды на рынок АТР.



Однако легко завоевать Азию не удается, считают эксперты. Рынок углеводородов в регионе Во­сточной Азии давно поделен между крупными ино­стран­ными ком­паниями-про­дав­цами и покупателями нефти и газа. И никто не собирается отдавать России свою долю.

- На Азиатско-Ти­хооке­анский регион (АТР) и За­пад­ное побережье США при­ходит­ся 35% гло­бального потребления нефти и 23% - при­род­ного и сжи­жен­ного газа (СПГ). Россий­ский сек­тор на углеводород­ном рынке АТР составляет сегодня около 1,5%, - считает замести­тель дирек­тора Ин­сти­тута Даль­него Во­сто­ка РАН, про­фес­сор МГИМО Сергей ЛУЗЯНИН. - 5-7 крупных ком­паний давно поделили регион. Со­зда­на строй­ная систе­ма инвести­ций, добычи, переработ­ки, импорта/экспор­та углеводородов без уча­стия рос­сий­ских ком­паний.

Неподатливый Китай

Большие надежды в экспорте газа Россия возлагает на Китай, считая его самым важным партнером в формируемой схеме экспорта в АТР. Доля рос­сий­ских углеводородов в китай­ском неф­тяном импор­те сегод­ня составляет 5,2%, а в газовом - 3,1%. Однако переговоры идут трудно. Комментируя то упорство, с каким Китай противостоит Газпрому в переговорах по поставкам трубопроводного газа, профессор Оксфордского университета Кен Вук ПАК считает, что Пекин беспокоит, что Россия может получить монопольные права на экспорт газа в Китай: «Китай не в отчаянном положении, Китай может выбирать, Китай имеет несколько возможных вариантов поставок газа и стремится к компромиссному варианту в отношении с Россией, чтобы одновременно быть и продавцом, и покупателем».

Кроме того, Китай стремится наладить собственную добычу газа и продемонстрирует упорную последовательность этого процесса. Буквально на днях Рейтер сообщил, что Китай планирует потратить $14 млрд на пилотные проекты получения газа из угля. К концу десятилетия Китай намерен утроить потребление собственного газа до уровня 10% потребления всех энергоносителей, чтобы избежать дорогостоящих поставок. Первый из пилотных проектов получения газа из угля (CTG) должен по плану заработать уже к концу этого года и к 2015 году выдавать до 15 млрд куб. м в год, что составит 7% китайского спроса на газ.

В проекте участвуют государственная генерирующая компания Datang Power и две частные непубличные угольные компании. Datang Power в июле запустила первый в стране завод CTG мощностью 1,33 млрд куб. м/г., расположенный во Внутренней Монголии, который будет снабжать газом 20-миллионный Пекин. Перспективными провинциями для выработки газа из угля являются северные провинции - Внутренняя Монголия, Шаньси, Шааньси и западная Синьцзян, сообщил директор по политике и регулированию Национального энергетического управления Цзэн Ячуань. Для транспортировки газа на восток и юг страны, где находится большинство потребителей, нефтегазовый гигант Sinopec Corp предлагает построить два трубопровода пропускной способностью 30 млрд куб. м газа в год каждый. Каждый завод CTG окупится при цене газа в $6,5-8 за миллион БТЕ (британская тепловая единица) в зависимости от региона. Сейчас Китай платит $10-12 за импортный СПГ и $12 на границе за туркменский газ.

Активность, с которой Китай стремится показать миру возможности по собственной добыче углеводородов, оценивается как газовая экспансия. Профессор Оксфордского университета Кен Вук Пак считает, что Китай не совсем честен, говоря о наличии большого объема ресурсов. По его словам, за последние 30 лет трижды проводилась оценка добычи газа в Китае, и в ближайшие 2-3 года ожидается четвертая. «До 2007 года она оценивалась в 120-150 млрд кубометров, к 2011 году эта оценка поднялась до 350 млрд кубов, а в июне этого года вдруг появилась величина 550 млрд кубов. Целый ряд НИИ утверждает, что эта цифра справедлива, но я сомневаюсь, этим цифрам доверять нельзя, - считает эксперт. - В ближайшие 10 лет достижимой величиной может быть добыча в районе 300 млрд кубов газа в год».

Но потребность в газе у Китая будет нарастать куда большими темпами, считает Кен Вук Пак. Свое мнение он мотивирует тем, что Китай расширяет внутреннее потребление газа. Если 10 лет тому назад речь шла о газоснабжении трех северных провинций Китая, то сейчас добавились еще три провинции, а это значит, что Китаю необходимо заручиться дополнительными поставками. Это повышает шансы России в текущих переговорах, однако Китаю нужен компромисс с Россией в отношении цены на газ.

Эксперты считают, что России важно достичь его как можно скорее, буквально в ближайшие годы, иначе то количество газа, который Россия сможет поставлять в Китай, окажется минимальным. Ки­тай­ские переговор­щики не бле­фуют, считает Сергей Лузянин. У Китая нет сегод­ня ост­рых потребностей в сибир­ском газе. По кон­тракту с Турк­мениста­ном за 2011 г. КНР уже получила по ого­ворен­ной цене 17 млрд куб. м, в 2012 году получит 30 млрд. Еще 10 млрд Китай пла­нирует получить по таким же ценам из Уз­бекиста­на и около 20 млрд из Ка­зах­ста­на.

Газпром рассчитывает продавать Китаю по 68 млрд кубометров газа в год, но хочет за него гораздо большую цену.

- Фундаментальные принципы торговли природном газом останутся незыблемыми, - в очередной раз заявил об этом заместитель председателя правления Газпрома Алекесандр МЕДВЕДЕВ на недавно прошедшей конференции «Нефть и газ Сахалина». - Это касается, прежде всего, долгосрочных контрактов, привязки цены газа к цене нефтепродуктов на условиях «бери или плати». Такой подход защищает от манипуляций. Будет странно выглядеть ценовая благотворительность в адрес второй экономики мира. Какова наша логика: сейчас цена трубопроводного газа в Китай на внутреннем рынке искусственно занижена и определяется не рыночными методами, а правительственными органами с целью сдерживания инфляции. Надеемся, что начало добычи сланцевого газа позволит Китаю оценить высокую себестоимость этого способа и может ускорить достижение договоренности с группой Газпром по ценовым параметрам. По оценке американского агентства Мерил Линч, ожидается рост цен на газ в Китае на 80% по мере того, как правительство будет стимулировать добычу сланцевого газа.

Кстати, в конце сентября прошел очередной раунд переговоров по поставкам российского трубопроводного газа и СПГ в Китай. Особое внимание участники встречи уделили результатам проектно-изыскательских работ по газопроводу «Алтай». В итоговом пресс-релизе Газпром ограничился фразой: «Сегодня мы сделали шаг вперед».

Соседи поджимают

Между тем конкуренты, тоже ориентированные на экспорт углеводородов в АТР, продолжают демонстрировать собственные успехи. Так, Chevron объявила о получении притока газа в акватории Австралии. Газовое месторождение содержит 1,13 трлн куб. м газа, его эксплуатация продлится в течение 40 лет. Казахстан к 2022 году планирует увеличить добычу нефти и конденсата до 35 млн т (21,9 млн т в год в 2012 г.). Более того, нетто-импортер углеводородного сырья Япония на днях объявила об успешном опыте первой в своей истории добычи сланцевой нефти с месторождения в префектуре Акита (север главного острова Хонсю).

Возможно, мы сгущаем краски, но вот экспертное мнение российского информационного агентства Infoline о перспективах нашей газовой отрасли на период 2012-2020 гг. Коротко оно сводится к тому, что ее развитие в России осложняется комплексом производственных и экономических ограничений, в том числе низкой конкурентоспособностью предложения производителей газа России на мировом рынке.

Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог".