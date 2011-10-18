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ПГК в 3,2 раза увеличила перевозки угля для Камчатки и Магадана
Свыше 210 тыс. тонн угля перевезено ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) для нужд предприятий энергетики и ЖКХ Камчатского края и Магаданской области, по результатам третьего квартала 2011 года. Погрузка в адрес северо-восточных регионов Дальнего Востока в 3,2 раза превысила аналогичные показатели прошлого года.
Порядка половины от погруженного объема – более 100 тыс. тонн – топливо для Магаданской ТЭЦ, доставляемое Первой грузовой компанией с добывающих предприятий ОАО «Кузбассразрезуголь». Остальные объёмы энергетического угля перевезены ОАО «ПГК» для нужд энергосистемы Камчатского края, сообщает Александра Червяткина, начальник сектора корпоративных коммуникаций Владивостокского филиала ОАО "ПГК".
Со стороны Первой грузовой компании организована схема доставки энергетического угля до дальневосточных портов Ванино и Восточный для последующей перевалки на морские каботажные суда. Основной объем угольных грузов в Магаданскую область и Камчатский край перевозится ОАО «ПГК» с угольных разрезов Кузбасского бассейна, что обусловлено предъявляемым региональной энергетикой повышенным спросом на высококалорийные сорта энергетического угля.
Особенностью топливных перевозок является то, что период доставки грузов на северо-восток России ограничен временем морской навигации. Это требует оперативной и слаженной работы от всех участников «северного завоза», где железнодорожная перевозка является одним из важнейших звеньев сложной логистической цепи.
Напомним, в целом же на долю ОАО «ПГК» приходится до 40% перевозок социально-значимых грузов на сети РЖД.
Досье: ОАО «Первая грузовая компания» - крупнейший оператор железнодорожных перевозок в России. Основным учредителем и владельцем обыкновенных акций ПГК является ОАО "РЖД". Первая грузовая компания создана в июле 2007 г. В настоящее время в собственности ПГК – свыше 200 000 единиц подвижного состава разного типа. Доля компании в структуре вагонного парка РФ составляет 22%. В 2010 г. ПГК перевезла 302,3 миллиона тонн грузов. Владивостокский филиал ОАО «ПГК» работает на полигонах Дальневосточной, Сахалинской и Якутской железных дорог, в шести субъектах Российской Федерации: в Приморском и Хабаровском краях, в Сахалинской и Амурской областях, в Еврейской автономной области и Республике Саха (Якутия). Клиенты филиала – крупные предприятия практически всех отраслей экономики Дальневосточного федерального округа. Это «РН - Комсомольский НПЗ», Сибирская энергетическая угольная компания (СУЭК), ОАО «Амурметалл», УК «Востокцемент», ООО «ДВ-Цемент», ООО «Компания ГРАСП», и другие.
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