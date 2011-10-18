Генерального директора «РАО ЭС Востока», возможно, скоро заменят

Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила ОАО «РусГидро» владение более 75% в РАО «Энергетические системы Востока» («РАО ЭС Востока») в подконтрольных ему ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) и ОАО ААК «Якутскэнерго».

Доли в дальневосточных компаниях «РусГидро» получит в рамках текущей допэмиссии. Государство внесет в оплату дополнительных акций гидрогенерирующей компании 52,68% «РАО ЭС Востока», 1,04% ОАО «ДЭК», 1,54% «Якутск-энерго» и 19,36% ОАО «Сахалинская энергетическая компания».

Однако оплатить дополнительные акции «РусГидро» бумагами указанных компаний может не только государство. В рамках преимущественного права выкупа акций допэмиссии «РусГидро» были переданы 24,7086% акций «Якутскэнерго» (таким пакетом владеют акционеры ОАО «СУЭК», они же являются миноритариями «РусГидро»). Таким образом, по итогам допэмиссии «РусГидро» получит в собственность минимум блокпакет якутской энергокомпании.

Пока размещение допэмиссии «РусГидро» продолжается, оно началось 5 сентября, 28 октября завершится прием заявок на покупку акций по преимущественному праву. Всего компания размещает 89 млрд акций по цене 1,65 рубля за одну бумагу.

Помимо дальневосточных активов «РусГидро» получит в оплату допэмиссии 40% «Иркутскэнерго», пять плотин в Иркутской области, пакеты в ряде профильных компаний, 3,133 млрд рублей бюджетных средств. Сейчас уставный капитал «РусГидро» состоит из 290 302 702 379 акций номиналом 1 рубль. 58,59% компании находится в собственности государства. В результате новой допэмиссии, при ее полном размещении, уставный капитал компании может увеличиться на 30,8%.

Досье "ЗР"

ОАО «РАО ЭС Востока» создано 1 июля 2008 года в результате реорганизации РАО «ЕЭС России». Компания объединяет почти все электроэнергетические активы ДФО, за исключением гидроэнергетики (она принадлежит «РусГидро») и магистральных сетей (относятся к ФСК). Установленная мощность электростанций дальневосточных энергокомпаний, входящих в состав «РАО ЭС Востока», составляет 8 785 МВт.

На 30 ноября 2011 года назначено внеочередное собрание акционеров «РАО ЭС Востока», в повестку дня которого включен вопрос об избрании нового гендиректора. Кроме того, на собрании акционеров планируется избрать совет директоров в новом составе (сейчас совет директоров сформирован в основном из представителей государства), утвердить новую редакцию устава и ряд внутренних документов.

Официально о кандидате на место главы «РАО ЭС Востока» не сообщается, однако, по сведениям «ЗР», холдинг возглавит экс-менеджер ОАО «Интер РАО ЕЭС» и «Технопромэкспорта» Сергей ТОЛСТОГУЗОВ, в последнее время - и.о. гендиректора «РАО ЭС Востока». С момента создания «РАО ЭС Востока» в 2008 году и по настоящий момент председателем правления и генеральным директором компании является Иван БЛАГОДЫРЬ.