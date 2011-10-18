Крайняя инициатива для рыбаков Дальнего Востока

Рыбаки Дальнего Востока считают, что правовых оснований вводить олимпийскую систему (предполагает выдачу квот на общее пользование) на промысле минтая в Беринговом море не существует. Руководители компаний не скрывают своей озабоченности по поводу того, что руководители Росрыболовства все чаще призывают рыбаков подумать об изменении законодательной базы по наделению компаний сырьевым ресурсом.

У инициативы Росрыболовства есть подоплека. Каждый год компании недоосваивают десятки тысяч тонн минтая в Беринговом море. Это отражается на показателях общероссийского вылова.

В ходе пленарного заседания Международного конгресса рыбаков руководитель Федерального агентства по рыболовству Андрей КРАЙНИЙ предложил рыбацкому сообществу обдумать идею о частичном введении «олимпийской системы» на промысле минтая в Беринговом море. По словам чиновника, это необходимо для того, чтобы государственный ресурс осваивался в полном объеме. По данным Росрыболовства, в 2010 году компании не добыли около 70 тыс. тонн минтая. Поэтому Крайний предложил 10% от ОДУ распределять по олимпийской системе.

Однако члены Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) указывают на возможные правовые, экономические и экологические последствия изменений действующей системы регулирования промысла минтая. Как считает президент ассоциации Герман ЗВЕРЕВ, «закон не позволяет регулировать вылов одного и того же водного биоресурса в одной и той же подзоне одновременно и с помощью ОДУ и без введения ОДУ, т.е. по «олимпийской системе». Поэтому установить на 90% долевой принцип вылова минтая в Беринговом море, а на 10% - «олимпийскую систему» невозможно. Возможно только полностью отменить ОДУ минтая в Беринговом море, то есть прямо сказать рыбакам, что правила минтаевого промысла будут переписаны. Прямо сказать, что долголетние квоты, о важности которых руководитель Росрыболовства регулярно докладывает Владимиру ПУТИНУ, хотят отменить».

Именно на схеме ограниченного доступа построен исторический принцип закрепления за компаниями долей от ОДУ, то есть квот. Тем не менее промысел минтая в Охотском море и промысел в Беринговом море - это не просто разные районы «географии», это два различных подхода бизнеса к производственной деятельности. Для большинства компаний решение выставить флот на промысел минтая в Беринговоморье зависит от промысловой обстановки… на лососевой путине.

«Многие предприятия не планируют освоить все свои квоты на минтай в Беринговом море. Это связано с тем, что нет точных промысловых прогнозов. А рентабельность промысла значительно ниже, чем в Охотском море, путина растянута с начала лета до ноября. Поэтому вначале мы выставляем флот на лососевую путину. А когда понимаем, что не сможем освоить свои лимиты в Беринговом море, мы их продаем», - признался «ЗР» один из директоров рыбодобывающих компаний.

К этому и сводятся претензии чиновников Росрыболовства: компании «торгуют» государственным ресурсом, а государство ничего не получает. Главный рыбак страны предложил ввести новую систему подсчета уловов и брать в статистический зачет исключительно те уловы, которые добыты судами компаний. Фактически Крайний предложил вычленить компании-рантье и отобрать у них квоты. Например, если компания два года не осваивала более 50% своих квот, она лишается своих ресурсов и все объемы идут на аукцион.

Однако вряд ли введение «олимпийки» повлияет на ситуацию с компаниями-рантье. Само возникновение таких компаний, считают эксперты, обусловлено распределением долей в 2008 году, когда межведомственная комиссия наделяла заявителей правом на доли. А сегодня глава Росрыболовства пытается изменить сам порядок распределения квот, прикрываясь лозунгом борьбы «с рантье».

А как относится к «олимпийской системе» наука? По словам заместителя генерального директора ТИНРО-Центра Игоря МЕЛЬНИКОВА, введение олимпийской системы в каких-либо видах промысла должно иметь, прежде всего, научное обоснование. Сегодня «олимпийка» уже активно применяется при регулировании промыслов лососевых на Камчатке и Сахалине. У этой практики в регионах есть как противники, так и сторонники.

«Фактически олимпийская система действует на промысле объектов без ОДУ. Компании подают заявки и ловят в соревновательном порядке. Не устанавливается ОДУ, например, для скатов, анчоуса, кальмара, камбалы, медузы и др. В каждом регионе свои биоресурсы. Упрощенный доступ к сырьевому ресурсу позволяет предприятиям осваивать те объекты, промысел которых для многих был ранее невыгоден с точки зрения рентабельности. Наука вводит и выводит ОДУ, основываясь на мониторинге и состоянии популяций», - подчеркнул представитель ТИНРО-Центра.

Все ли из разрешенных к промыслу лимитов осваивают рыбаки? Обратимся к статистике ТИНРО-Центра. Общий допустимый улов минтая в исключительной экономической зоне РФ в Беринговом море в последние годы выглядит следующим образом: 2009 год - 513 тыс. тонн (российскими компаниями добыто 281 тыс. тонн), 2010 год - 482,7 тыс. тонн (добыто 300 тыс. тонн), 2011 год - 488,6 тыс. тонн (путина не завершена). Пусть не все ОДУ пошло на квоты российским рыбакам. Но недолов налицо. Тем не менее пул компаний, имеющий квоты, не спешит поделиться с коллегами своими ресурсами в этом районе.

У ученых есть свое мнение, как повысить эффективность промысла в далеком Беринговоморье. Например, Игорь Мельников уверен, что один из возможных вариантов - выведение берингоморского минтая из системы ОДУ приведет к тому, что ресурс будет осваиваться гораздо эффективнее. Наука обещает контролировать этот процесс, чтобы не случилось подрыва запасов. «В этом районе две популяции минтая. Одна из них (западно-берингоморская) в Олюторско-Карагинском районе является российской. Остальной минтай, который добывают траулеры у «линии Шеварднадзе», - это минтай, приходящий с американской стороны нагуливаться. Размерный ряд этого минтая значительно меньше. И в нашу зону за промысловый сезон подходит в среднем не более 10% от запаса в восточной части моря. Однако, взвесив все «за» и «против», думаю, что в этом вопросе решения нужно принимать очень осторожно, с учетом интересов российских рыбаков и сложных международных аспектов этой проблемы», - считает ученый.

Опыт американских рыбаков, безусловно, нужно изучать. Статистика такова - в 2009 году американским рыбакам квота минтая снижена до 1 млн тонн, а в 2010 году - до 800 тыс. И хотя в 2011 году квоту увеличили до 1,2 млн тонн, по прогнозам экспертов, фактическое освоение будет 1 млн тонн. Выходит, американские рыбаки недоосвоят 200 тыс. Тоже не хотят? Ответ простой - рыбы нет, да и та, что ловят, как признается представитель ТИНРО, слишком мелкая. И олимпийская система в Беринговоморской зоне лишь подорвет запасы.

Да и отменить ОДУ на беринговоморский минтай приказом у Росрыболовства вряд ли получится - необходимо подготовить научное обоснование и получить экологическую экспертизу в Росприроднадзоре. А вот то, что «изменение действующей системы регулирования промысла минтая в Беринговом море негативно повлияет на процесс сертификации промысла минтая в Беринговом море по стандартам MSC», тут глава Ассоциации добытчиков минтая прав на все сто.

«Ассоциация добытчиков минтая в 2008-2011 гг. в целях успешного завершения проекта организовала и профинансировала научные исследования, международные конференции и визиты международных экспертов. В ходе этой работы были представлены материалы и документы, характеризующие систему управления промыслом минтая в Беринговом море. Сертификационная компания и эксперты MSC изучили представленные документы и подготовили выводы на их основе. Изменение системы регулирования промыслом минтая в Беринговом море повлечет необходимость дополнительного изучения всех материалов о новой системе регулирования и неизбежно отодвинет срок завершения сертификации промысла минтая в Беринговом море», - напоминает Герман Зверев.

Прав он и в том, что выведение из ОДУ и внедрение олимпийской системы приведут к тому, что российские рыбаки будут соревноваться в вылове американской популяции минтая. Рыбацкое сообщество США этому не обрадуется. Они у себя уже вводили олимпийскую систему. Это привело к подрыву биоресурсов в США, после чего она была отменена. Естественно, лоббисты в США постараются заблокировать процесс прохождения сертификации промысла российскими компаниями.

К сожалению, главный критерий показателей работы Росрыболовства - любой ценой повысить вылов. У рыбаков другой критерий - рентабельность и прибыль рыбного промысла, что дадут прямые продажи уловов без посредников и для чего необходима экологическая сертификация. И правы в Ассоциации добытчиков минтая, когда говорят, что использовать для оценки эффективности рыболовства единственный показатель - статистику вылова - узко и недальновидно.

Есть еще один момент, который пока не берется во внимание. Андрей Крайний признался, что сырьевая база в западных бассейнах России значительно уменьшилась. По данным науки, последние лососевые путины в 500 тыс. тонн могут вскоре закончиться, и для Дальневосточного бассейна показатели «красной путины» в 200 тыс. тонн могут стать нормой. Если это случится, берингоморский минтай станет таким же привлекательным объектом, как и охотоморский.