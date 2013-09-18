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Суд в Приморье признал деление квот на крабовых аукционах законным

18 Сентября 2013, 18:38 | Дальний Восток

Пятый арбитражный апелляционный суд в Приморье во вторник оставил без изменения решение суда первой инстанции, по которому распределение квот на аукционах на вылов краба в подзоне "Приморье" признано законным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Кратанчук.

Три аукциона по продаже долей квот вылова камчатского, синего и волосатого четырехугольного крабов прошли во Владивостоке в ноябре прошлого года. К участию были допущены три компании, по семи лотам победителем была признана "Акваресурс-ДВ", по трем — "Тайфун". Прокуратура Приморья выявила нарушения при проверке аукционов и подала иск в суд. В июле аукцион по вылову камчатского краба был признан действительным.

"Краевое УФАС подало две жалобы на решение арбитражного суда, согласно которым распределение квот на вылов краба было признано законным. Представитель УФАС настаивал на том, что документация к аукциону была составлена таким образом, что участие в торгах смогли принять только определенные компании", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, в понедельник суд отклонил жалобу УФАС, признав распределение квот законным, пишет РИА "Новости".

Автор: РИА "Новости"
Теги: аукционы  крабы 



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