Энергетики упрекнули ДВЖД в просрочке доставки угля

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября, ZRPRESS. ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, входит в состав энергохолдинга ОАО "РАО ЭС Востока") предъявила Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") претензии на сумму 76 млн рублей.

"Это обоснованные претензии за просрочку доставки грузов в адрес электростанций, принадлежащих ДГК", - сообщили в компании.

Нарушение нормативных сроков доставки топлива со стороны РЖД, а также проблемы диспетчеризации на железнодорожных станциях, связанные с дефицитом локомотивной тяги и неэффективностью ее использования, препятствуют стабильному обеспечению топливом филиалов ДГК, в частности Партизанской ГРЭС.

"Вагоны с углем для Партизанской ГРЭС Южно-якутского бассейна периодически скапливаются и простаивают на железнодорожной станции Нерюнгри. Это в свою очередь приводит к неравномерному прибытию топлива, в объеме, превышающем возможность ГРЭС по приемке и выгрузке подвижного состава", - пояснили в компании.

В ДГК отмечают, что проблемы доставки топлива носят "системный характер", и по факту нарушений генкомпания ведет "претензионную работу".

Ранее ДВЖД заявила, что обеспокоена ситуацией с выгрузкой вагонов с углем, следующих на Партизанскую ГРЭС. По данным железной дороги, грузополучатель "освоил" в августе и сентябре, соответственно 48% и 60% от установленного договором норматива выгрузки, и в 2012 годуни разу не выполнил обязательства по освобождению подвижного состава.

По данным ДВЖД, дальневосточная дирекция управления движением подготовила материалы и документы для ограничения погрузки угля филиалу, а также поставила вопрос о пересмотре максимальной перерабатывающей способности ГРЭС.

Олег КЛИМЕНКО, «Золотой Рог».