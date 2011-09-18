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Иностранному капиталу приоткроют дверь в Россию еще на 25%
Квота участия иностранного капитала на российском страховом рынке будет увеличена в течение года до 50%, сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) РФ Игорь Жук на экономическом форуме «Сочи-2011». Как сообщают РИА «Новости», соответствующий законопроект уже подготовлен.
Сейчас квота составляет 25%, и она полностью исчерпана. Соответственно, компании с иностранным капиталом, которые хотят инвестировать в Россию, не могут увеличить уставный капитал. По мнению Жука, данная квота вообще не нужна. Минфин подготовил проект о повышении квоты до 50% еще в мае, но Министерство экономического развития сочло это нецелесообразным до вступления в ВТО.
Помимо этого, с 1 января 2012 года на российском рынке вводятся новые требования к минимальному размеру уставного капитала страховщиков. Согласно изменениям, нормативы увеличатся в четыре раза.
Общий объем страховых премий в России в первом полугодии 2011 года вырос на 19,5% в годовом выражении до 623,7 млрд рублей. Выплаты клиентам составили 67,9% от сборов. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года выплаты выросли на 14,8% до 423,9 млрд рублей.
Полномочия по надзору за страховым рынком были переданы ФСФР в марте текущего года после упразднения Федеральной службы страхового надзора. Помимо контроля страховой деятельности, ФСФР обеспечивает надзор за деятельностью саморегулируемых организаций кредитных потребительских кооперативов, мониторинг финансового рынка и борется с использованием инсайдерской информации и манипулированием.
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