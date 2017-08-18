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Владивосток вновь встречает круизный лайнер Costa NeoRomantica
В Приморском крае продолжается круизный сезон. Лайнеры с японскими и южнокорейским туристами на борту продолжают заходить в порт Владивостока. В субботу, 19 августа, регион в очередной раз встретит судно Costa NeoRomantica.
Как сообщили во Владивостокском морском терминале, лайнер пришвартуется к Морскому вокзалу в 7.00. На берег сойдут более 800 туристов из Японии. Их по традиции встретят праздничной программой, в рамках которой путешественники услышат вокальные композиции в исполнении приморского солиста Алексея Виноградова и познакомятся с искусством русского народного танца, которое представит ансамбль «Ладья».
Также японцы смогут узнать о самых интересных туристских маршрутах по краю – на выходе из лайнера их встретят сотрудники Туристско-информационного центра Приморья.
«Судно прибудет к нам из Канадзавы и в 16.00 по местному времени снова отправится в путь – к берегам Республики Корея, в город Сокчо», – рассказали специалисты.
В программу пребывания туристов во Владивостоке включены прогулки по историческому центру и мостам города, посещения музеев и знакомство с другими достопримечательностями.
Отметим, визит лайнера Costa NeoRomantica в Приморье станет 12-ым круизным судозаходом в край в этом сезоне. Всего же с мая по сентябрь этого года морские гиганты посетят регион рекордные 14 раз.
Напомним, развитие круизного туризма в Приморье одобрено Губернатором края Владимиром Миклушевским как одно из приоритетных направлений развития туристской отрасли региона.
По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, на линиях круизного туризма стран АТР курсирует примерно три миллиона туристов, делается все, чтобы “перетянуть” часть этого потока. Разработан целый комплекс мер по обеспечению динамичного развития этого направления, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение территории как благоприятной круизной дестинации и работа, которую ведут собственники объектов прибрежной инфраструктуры по ее модернизации. Кроме того, активно проекты Приморского края презентуют на мероприятиях международного уровня.
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