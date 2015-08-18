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"МегаФон" вдвое нарастил дата-трафик в Еврейской автономии

18 Августа 2015, 16:40 | Дальний Восток
«МегаФон» отмечает двукратный рост интернет-трафика в Еврейской автономной области (ЕАО) в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем трафика в сети 4G/LTE в регионе за этот же период увеличился в 3 раза, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании. 
 
Востребованность мобильного дата-трафика абонентами «МегаФона» в Еврейской автономии неуклонно растет. Сегодня почти каждый второй абонент оператора в ЕАО является пользователем мобильного интернета. За первые шестьмесяцев текущего года клиенты оператора скачали трафик, равный по объему 16 000 фильмов в формате HD или 185 000 музыкальных треков в обеспечивающем высокое качество звука формате lossless. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2014 года. Опережающую динамику демонстрирует дата-трафик в сети четвертого поколения 4G+/LTE, запущенной в ЕАО в начале 2014 года. Здесь объем передачи данных увеличился в 3 раза. 
 
«Все больше наших абонентов пользуется мобильными устройствами для выхода в интернет, - говорит директор Хабаровского отделения компании «МегаФон» ГалияСайфутдинова. – Этому способствует сразу несколько факторов.Во-первых, мы постоянно развиваемсобственную сеть связи в области. Например, недавно наш 3G-интернет стал доступен в Кульдуре, бальнеологическом курорте федерального значения. Во-вторых, мобильные устройства для выхода в сеть сегодня доступны практически любому. Полноценный смартфон MegaFonLogin 3 можно приобрести в салонах связи менее чем за 1,5 тыс. рублей. При этом все больше устройств поддерживают стандарт LTE. И, в-третьих, каждый наш абонент может выбрать подходящие именно ему тариф или опцию, исходя из его потребностей. Все это способствует постоянному росту трафика».
 
На сегодняшний день в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает около 95% населения Еврейской автономной области. 
 
Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
 
 
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Теги: Мегафон  ЕАО 



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