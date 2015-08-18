Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"МегаФон" вдвое нарастил дата-трафик в Еврейской автономии
18 Августа 2015, 16:40 | Дальний Восток
«МегаФон» отмечает двукратный рост интернет-трафика в Еврейской автономной области (ЕАО) в первом полугодии 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем трафика в сети 4G/LTE в регионе за этот же период увеличился в 3 раза, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу компании.
Востребованность мобильного дата-трафика абонентами «МегаФона» в Еврейской автономии неуклонно растет. Сегодня почти каждый второй абонент оператора в ЕАО является пользователем мобильного интернета. За первые шестьмесяцев текущего года клиенты оператора скачали трафик, равный по объему 16 000 фильмов в формате HD или 185 000 музыкальных треков в обеспечивающем высокое качество звука формате lossless. Это в два раза больше, чем за первое полугодие 2014 года. Опережающую динамику демонстрирует дата-трафик в сети четвертого поколения 4G+/LTE, запущенной в ЕАО в начале 2014 года. Здесь объем передачи данных увеличился в 3 раза.
«Все больше наших абонентов пользуется мобильными устройствами для выхода в интернет, - говорит директор Хабаровского отделения компании «МегаФон» ГалияСайфутдинова. – Этому способствует сразу несколько факторов.Во-первых, мы постоянно развиваемсобственную сеть связи в области. Например, недавно наш 3G-интернет стал доступен в Кульдуре, бальнеологическом курорте федерального значения. Во-вторых, мобильные устройства для выхода в сеть сегодня доступны практически любому. Полноценный смартфон MegaFonLogin 3 можно приобрести в салонах связи менее чем за 1,5 тыс. рублей. При этом все больше устройств поддерживают стандарт LTE. И, в-третьих, каждый наш абонент может выбрать подходящие именно ему тариф или опцию, исходя из его потребностей. Все это способствует постоянному росту трафика».
На сегодняшний день в зоне покрытия сети «МегаФон» проживает около 95% населения Еврейской автономной области.
Досье "Золотого Рога": ОАО «МегаФон» - один из ведущих российских операторов связи; Компания работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России. Компания и ее дочерние предприятия располагают всеми необходимыми лицензиями и работают во всех регионах России, а также в республиках Абхазия, Южная Осетия и Таджикистан. Лицензионная территория Дальневосточного филиала ОАО «МегаФон» (сеть «МегаФон» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири) занимает более 45% территории Российской Федерации (общей площадью более 8 миллионов квадратных километров). Это 9 субъектов Дальневосточного Федерального округа и 3 субъекта Сибирского Федерального округа: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский, Приморский, Камчатский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская, Еврейская автономная области, Чукотский автономный округ. Количество абонентов «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири составляет более 4,8 млн.
Автор:
Новости тематики
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- По дну Охотского моря проложен участок ПВОЛС "Сахалин – Курильские острова"
- Участники ВЭФ во Владивостоке удвоили свою интернет-активность
- Якутия выбирает "цифру"
- Андрей Левыкин: Перед дальневосточными городами открываются цифровые возможности
- Итуруп, Кунашир и Шикотан вливаются в единую сеть электросвязи России
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
Новости раздела
- На Сахалине и Курилах впервые заложено свыше миллиарда икринок лосося
- Tele2 вошла в тройку лучших российских работодателей по уровню вовлеченности сотрудников
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- Лучших местных товаропроизводителей назвали на "Сахалинском качестве"
- На Сахалине японцы увидели туристический потенциал
- В Якутии рассматривают возможность создания цифрового ТОР
- В Якутии наладят производство топлива
- Нефть и газ – хорошо, а помидоры - лучше
- Пишем реферат вместе!
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Названа причина, почему в Приморье разоряются даже торговые сети
- На юге Приморья хотят построить еще один крупный порт
- Китайские браконьеры выдворили российских рыбаков с берегов Амура и Уссури
- Регулярный авиарейс может связать Приморье и провинцию Северная Чхунчхон
- Хабаровскому министру потребовался "пинок" губернатора, чтобы навести порядок
- Сбербанк приготовил на свое 177-летие "Зеленый день"
- В Приморье и Владивостоке подешевели молоко, хлеб и макароны
- В Хабаровске злоумышленники украли основание автомобильного моста
- В Хабаровском крае дан старт автодорожному мегапроекту
- Пластического хирурга из Хабаровска обвинили в смерти пациентки
Loading...