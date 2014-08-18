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Дальневосточников эвакуируют с Сайпана и Гуама
Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» продолжит выполнять чартерные рейсы, несмотря на задолженность дальневосточного туроператора «Авиачартер-ДВ», сообщил ИТАР-ТАСС представитель Росавиации. собеседник агентства уточнил, что рейсы будут выполняться в полном объеме, но только «на возвращение пассажиров в Россию».
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Перевозчик выполнит все свои обязательства перед пассажирами, заверили в Росавиации. Там подчеркнули, что в первую очередь речь идет об островах Гуам и Сайпан, территориально подчиненных США, пишут РБК.
В выходные Boeing-737-800 выполнил рейс с острова Сайпан в Хабаровск, чтобы доставить в Россию 171 пассажира. Следующий рейс запланирован на вторник, 19 августа.
В субботу авиакомпания «Оренбургские авиалинии» заявила, что отменит девять рейсов по заказу туристической компании «Авиачартер-ДВ» из-за задолженности последней в размере 24 млн руб. По информации на сайте перевозчика, «Оренбургские авиалинии» отменяют рейсы Благовещенск – Южно-Сахалинск – Гуам (17 августа), Хабаровск – Сайпан (19 августа, 26 августа и 1 сентября), Владивосток – Сайпан (20 августа), Хабаровск – Гуам (21 августа, 28 августа, 3 сентября), Владивосток – Гуам (29 августа).
15 августа Ростуризм заявил о возможной отмене «Оренбургскими авиалиниями» девяти чартерных рейсов из-за долга «Авиачартера-ДВ».
На следующий день туроператор обратился за помощью к министру транспорта Максиму СОКОЛОВУ и главе Федерального агентства воздушного транспорта Александру НЕРАДЬКО. В компании уточнили, что сейчас на территории США находятся около 900 туристов.
В турфирме утверждают, что с 1 августа с оренбургской компанией был заключен прямой договор, на основании которого оплата должна производиться ежеквартально. Таким образом, у «Оренбургских авиалиний» отсутствуют основания на текущий момент поднимать вопрос о наличии задолженности и производить в связи с этим отмену рейсов, считает «Авиачартер-ДВ».
В ситуацию вмешалась Ассоциация туроператоров России. В открытом письме заместителю председателя правительства Аркадию ДВОРКОВИЧУ АТОР призвала его повлиять на авиакомпанию «Оренбургские авиалинии», которая является дочерним предприятием «Аэрофлота». Ассоциация указала, что Гуам и Сайпан находятся под юрисдикцией США и подчеркнула неприемлемость ситуации (в свете разногласий Москвы и Запада по украинскому конфликту) при которой граждан «бросают на американской территории».
АТОР напомнила, что «Оренбургские авиалинии» уже второй раз за месяц объявляют о своем решении отменить рейсы лишь за сутки до их выполнения. Из-за отказа авиакомпании вывезти клиентов «Идеал тура» за рубежом остались тысячи человек, возвращать их пришлось, использовав средства «Турпомощи».
«Авиачартер-ДВ», как и два других туроператора, столкнувшихся с проблемами в августе, принадлежит Михаилу Шаманову. Ответственность «Авиачартера-ДВ» застрахована в компании «Восхождение», 30 июля Центробанк приостановил лицензию этого страховщика.
Взять всё и ужесточить!
А Всероссийский союз страховщиков (ВСС) предложил обязать туроператоров страховаться на большие суммы, чем сейчас, а также подключить государство к компенсации ущерба туристам.
Свои предложения ВСС в прошлую пятницу направил в Банк России, который является регулятором страховых компаний, и Минкультуры, отвечающий через Ростуризм за туроператоров. Поводом к их разработке стали последние банкротства туристических компаний. Подготовке предложений ВСС предшествовало заседание «кризисного комитета», которое состоялось 7 августа. На нем участники рынка вместе с ЦБ и Ростуризмом обсудили, как защитить туристов от недобросовестных страховщиков и операторов.
Для того чтобы туристы в будущем могли рассчитывать на полное возмещение, ВСС предлагает ввести трехуровневую систему финансовой защиты.
Прежде всего, по мнению ВСС, нужно создать компенсационный фонд за счет отчислений туроператоров. Фонд должен быть не менее 500 млн руб., которые будут тратиться на экстренную эвакуацию туристов из-за рубежа в случае неисполнения обязательств туроператором и исключения его из реестра Ростуризма. 500 млн руб. хватит, чтобы вывезти из-за рубежа примерно 60 тыс. туристов, указывает ВСС. Сегодня этим занимается «Турпомощь» – свои затраты она возмещает за счет требований к компании, в которой была застрахована ответственность туроператора, но в некоторых случаях страховки хватает только на возвращение туристов в Россию, а те, кто заплатил за путевку, но еще не отправился в путешествие, не могут получить компенсацию.
Второй ступенью защиты туристов должен стать страховой пул, участие в котором компаний, занимающихся страхованием туроператоров, будет обязательным. Расчет финансового обеспечения для каждого туроператора будет производиться исходя из планируемого на год количества туристов. На каждого туриста ВСС предлагает установить лимит ответственности – по аналогии со страховкой банковских вкладов. В случае если в течение действия договора страхования фактическое количество туристов превысит планируемое, туроператор обязан достраховаться.
Третьим уровнем защиты туристов должно стать государство. Если емкости страхового пула, которую рассчитает ЦБ, не хватит на то, чтобы возместить ущерб всем туристам в полном объеме, государство должно компенсировать разницу. Также предполагается участие государства в экстренной эвакуации туристов при форс-мажорных обстоятельствах (стихийные бедствия, военные действия и другое).
ВСС предлагает контролировать максимальный размер обязательств страховщика с учетом размера его собственных средств и других финансовых показателей. Сейчас застраховать свою ответственность туроператор может в любой, даже самой небольшой страховой компании. Так, туркомпания «Нева» застраховала, свою ответственность на 454,2 млн руб. в СК «Восхождение», сборы которой за прошлый год были в девять раз меньше и не превышали 50 млн руб. Согласно данным реестра Ростуризма, кроме «Невы» у этого страховщика застрахована ответственность еще 35 туроператоров. Сможет ли «Восхождение» выполнить свои обязательства, до сих пор непонятно – 30 июля ЦБ приостановил ее лицензию.
ВСС указывает, что необходимо ужесточить и регулирование туроператоров, например ввести для них систематическую финансовую отчетность и, возможно, лицензирование.
Мошенники с туристической тропы
За последний месяц приостановили, деятельность или прекратили исполнять обязательства перед туристами уже 13 туроператоров, указано в письмах ВСС регуляторам. Следственный комитет России возбудил пять уголовных дел о мошенничестве по фактам незаконных финансовых операций, проведенных компаниями «Лабиринт», «Роза ветров Мир», «Идеал-тур», «Нева» и «Экспо-тур». Гражданская ответственность всех туроператоров была застрахована в соответствии с ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ». Однако сумм, на которые застрахованы туроператоры, почти в каждом случае не хватит для полного возмещения убытков туристов, признавали ранее в ВСС. По оценке Ростуризма, всего пострадали более 65 тыс. туристов.
Предложенные меры должны помочь туристическому рынку, считают эксперты. «Сейчас крупнейшие туроператоры с оборотами, исчисляемыми в миллиардах рублей, редко страхуют ответственность на сумму, превышающую 100 млн руб., – говорит заместитель директора департамента личного страхования СК «Согласие» Михаил ЧЕЛПАНОВ. – Страховщик принимает на себя риски только в рамках этой суммы, в случае банкротства средств не хватает, чтобы в полной мере возместить ущерб всем клиентам». По его словам, необходимо приблизить финансовое обеспечение туроператоров к реальным масштабам их бизнеса.
По словам первого зампредправления СОГАЗа Николая ГАЛУШИНА, должны быть повышены требования к компаниям, которые оказывают услуги населению, таким образом, чтобы финансового обеспечения в полном объеме хватало на удовлетворение требований пострадавших. «Финансовое обеспечение нужно привязывать не к выручке туркомпаний, а к количеству продаваемых путевок», – говорит он.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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