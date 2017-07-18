В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток

Депутаты предлагают полностью запретить открытую перевалку угля в населенных пунктах, особо не задумываясь о последствиях

Этой весной группа депутатов Госдумы РФ во главе с председателем комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгой ТИМОФЕЕВОЙ подготовила законопроект, согласно которому на морских терминалах в границах населенных пунктов с 1 ноября 2017 года запрещаются хранение, обработка и перевалка угля с использованием грузовых складов, конвейерных систем, перегрузочного и прочего оборудования открытого типа.

Авторы инициативы объяснили ее появление «соображениями экологии и охраны здоровья граждан». Однако в ходе недавнего обсуждения законопроекта на экспертно-консультативном совете в ГД стало ясно: в Приморье, которое является для российского угля «воротами» на растущий рынок АТР, запрет его перевалки может обернуться катастрофой. Львиная доля угольных терминалов находится в черте приморских городов и поселков, и, как полагают федеральные и местные эксперты, закрытие терминалов в этих населенных пунктах оставит их жителей без средств к существованию.

Красный свет для черного золота

По самым приблизительным подсчетам, возможный запрет открытой перевалки угля затронет 23 терминала, большинство из которых находится на Дальнем Востоке РФ. Поправки закроют возможность поставок угля в страны АТР и Европы, а бюджет недополучит 22 млрд рублей в виде налогов. И это только прямые потери: от радикального запрета пострадает не только стивидорный бизнес – автоматически сократится объем работы у железнодорожников и шахтеров, что, в свою очередь, поставит под угрозу социальную стабильность целых регионов. Добавим, что Ассоциация морских торговых портов (АСОП) России уже дала отрицательный отзыв на законопроект Ольги Тимофеевой: портовики акцентировали внимание на том, что запрет остановит перевалку даже на тех терминалах, строительство которых шло по всем правилам и нормам.

- Мы в России любим «рубить с плеча», но запрет открытой перевалки угля – это тот случай, когда можно нарубить дров. Нельзя в одночасье решить проблему соседства угольных портов и городской застройки, которая складывалась десятилетиями, - уверен доктор экономических наук, профессор ДВФУ Виктор БЕЛКИН. – Если просто запретить переваливать уголь с 1 ноября, экономике нашего региона и всей страны будет причинен значительный ущерб. Та же Находка потеряет большое количество рабочих мест. Поэтому к решению вопросов, связанных с перевалкой угля, стоит подходить очень аккуратно, просчитав все издержки такого шага.

Хотя еще четыре-пять лет назад крупные российские компании анонсировали планы по строительству новых угольных терминалов за пределами городов Приморья, ни один из этих проектов так и не был реализован. Возможно, что закрытие стивидорных мощностей в городах сыграет на руку нескольким олигархам, которые под шумок выторгуют у государства субсидии для своих терминалов…

- Угольные порты вне населенных пунктов – это большие затраты не только на сами терминалы, но и на строительство дорожной и коммунальной инфраструктуры к ним, - объясняет Виктор Белкин. – Однако сегодня, в силу экономической ситуации, частный бизнес не готов к большим инвестициям в «длинные» проекты. Тем более без серьезного софинансирования со стороны государства.

- Особенности груза, с которым будут работать на специализированном угольном терминале «Восточного Порта», были учтены еще на этапе его проектирования. Именно поэтому перепрофилирование на другой вид груза, кроме угля, невозможно. Но и нет такой необходимости, поскольку техника и технологии, используемые нами, позволяют минимизировать воздействие на окружающую среду, - говорит управляющий директор входящего в портовый холдинг ООО «Управляющая портовая компания» АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Нет угля – нет людей

Чем чреват коллапс привычных людям отраслей экономики, жителям Находки напоминать вряд ли стоит. Четверть века назад город пережил и крах крупных предприятий, и массовую безработицу, и криминальные войны. А в конце девяностых ситуацию еще больше усугубило закрытие угольных шахт в соседнем Партизанске, многие жители которого с тех пор вынуждены ежедневно ездить на работу в Находку. Преодолеть затяжной кризис удалось во многом благодаря бурному развитию «угольных» проектов.

Не удивительно, что, по данным социологического опроса, проведенного общественным движением «Народная экспертиза» среди 20 тысяч жителей Находки, большинство горожан ждет от переваливающих уголь компаний большей активности в улучшении городской среды, а вовсе не свертывания проектов по перевалке угля. И как ранее уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», стивидорные компании и общественность города в рамках проекта «Народная экспертиза» выработали ряд мер по улучшению экологической ситуации. Крупнейшие стивидоры, переваливающие основной объем угля, обязались предоставлять планы модернизации производства и оказывать финансовую помощь программам по благоустройству городской среды. Кроме того, за счет стивидоров к зиме 2017 года будет развернута комплексная система мониторинга воздуха в прилегающих к портам кварталах Находки.

По мнению представителя Приморья в Совете Федерации Людмилы ТАЛАБАЕВОЙ, для городов, где развитие экономики и социальной сферы напрямую связано с перевалкой угля, последствия непродуманного запрета будут не только фатальными, но, что самое главное, долгосрочными.

- Порты Приморья отправляют много угля на экспорт. Создав ограничения в логистике, мы можем стремительно потерять позиции на мировом рынке, которыми воспользуются конкуренты. Наверстать позиции будет уже непростой задачей, - считает Людмила Талабаева. – Конечно, стивидорам при реализации любого проекта, который соседствует с городскими кварталами, необходимо учитывать интересы общественности, внедрять инновационные технологии пылеподавления. Нам нужно думать о том, как минимизировать влияние портов на экологию, а не «ломать» экономику Приморского края.

Уместно вспомнить и другой пример из недавней истории Приморья. В разгар экономического кризиса 2008-2009 годов запретительные меры для автобизнеса привели к оттоку из Приморья тысяч людей, занятых в этой сфере. Захотят ли оставаться в регионе работники угольных портов, если перевалку угля полностью запретить сегодня, когда экономическая ситуация тоже не идеальна? Большой вопрос!

- Куда поедут работать люди, если вблизи Находки не создается новых производств? – задается этим вопросом председатель Координационного совета профсоюзов НГО, председатель первичной общественной профсоюзной организации ОАО «Находкинский морской торговый порт» ПРВТ Александр ТИХОНОВ. – Глядя на наши разбитые дороги, не думаю, что в случае закрытия угольных терминалов жители Находки будут ездить на работу куда-то в другой район Приморья. Авторам законопроекта нужно оценивать его последствия для Дальнего Востока, где новые рабочие места создаются недостаточно быстро. Логичнее не запрещать перевалку угля, а четко прописать в законе требования, которые должна выполнить компания, прежде чем начать такой бизнес.

Опасная альтернатива

Добавим, что к инициативе полностью запретить открытую перевалку угля отрицательно отнеслись даже в самой Госдуме. В отзыве на законопроект от правового управления аппарата ГД сообщается, что он потребует дополнительных бюджетных расходов, да и вообще нуждается в существенной юридическо-технической доработке. В свою очередь, зампред комитета Госдумы по энергетике Дмитрий ИСЛАМОВ считает законопроект «вредным и не дающим результата». По его словам, нужно бороться с пылью современными инновационными методами, обязать предприятия закупать защитные подпорки, экраны и орошающие пушки.

- Чтобы отменить открытую перевалку, нужно около пяти лет и не менее 150 млрд рублей на новые терминалы. Где взять эти деньги? – задается вопросом депутат. По словам Исламова, закрытые угольные склады - это весьма опасный объект, поскольку уголь склонен к самовозгоранию.

СВОБОДНЫЙ ПОРТ

Территории Находкинского городского округа и Партизанского района вошли в состав Свободного порта Владивосток, созданного по инициативе президента России Владимира ПУТИНА. Режим порто-франко призван способствовать повышению экономической активности и притоку инвестиций в муниципалитеты. Но предложение ввести запрет на перевалку угля явно противоречит заявленной президентом концепции свободного порта, где количество запретов и ограничений сведено к минимуму. К тому же фатальное изменение «правил игры» для угольных терминалов, в создание и модернизацию которых вложены огромные средства, вряд ли окажется хорошим примером для инвесторов.