Получила ли министр здравоохранения трусы от бизнесменов?

Судя по тому, что с 1 января 2012 года снизят ставку страховых взносов всего лишь до 30%, посылка от бизнеса не достигла адресата.

Напомним, в Москве в конце мая состоялась акция, устроенная организацией малых бизнесменов РФ «Опора России» после серии аналогичных пикетов, прошедших по российским городам. В ходе этой акции бизнесмены собрали посылку для министра здравоохранения Татьяны ГОЛИКОВОЙ, в которую положили свои «последние трусы».

Таким образом бизнесмены намекнули Минздравсоцразвития, что если не снизят ставки страховых взносов с нынешних 34% до 14%, они останутся вовсе без трусов. А итоги сборов соцплатежей в первом полугодии показали, что «акция» предпринимателей имела продолжение - представители мелкого бизнеса перешли на «серые» и «черные» схемы работы.