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Запущено первое в России производство компактных компьютеров

18 Июля 2011, 14:46 | Дальний Восток

Запущено первое в России и второе в мире коммерческое производство компактных Plug-компьютеров мощностью до 100 тыс. устройств в год. Разработчик - компания AK-Systems полагает, что помимо корпоративного применения, устройства будут использоваться и домашними пользователями. Компания AK-Systems запустила первое в России серийное производство миниатюрных серверов класса Plug («плагов»), о чем рассказал CNews руководитель проекта Аркадий Каржицкий.

По его словам, производство было запущено на последней неделе июня 2011 г., и сейчас «плаги» изготовляются в AK-Systems только для корпоративных заказчиков. Согласно договоренностям с поставщиком ARM-процессоров Marvell, до конца 2011 г. AK-Systems сможет выпустить около 50 тыс. компьютеров, что примерно соответствует объему 100 тыс. единиц в год. Каржицкий говорит, что Plug-серверы AK-Systems разработаны по собственному проекту компании.

Они строятся вокруг ARM-процессора компании Marvell с тактовой частотой 1 ГГц, комплектуются 512 МБ или 1 ГБ оперативной памяти и твердотельным NAND-накопителем объемом 512 МБ, 1 ГБ и 4 ГБ. На компьютерах предустановлена ОС Linux Ubuntu. Размеры «плагов» - 11,8x7,6x4,3 см (чуть больше зарядника для мобильного телефона). Они комплектуются двумя Ethernet-портами, двумя портами USB 2.0 и поддерживает интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth. Потребляемая мощность устройства - 15 Вт.

Автор: CNews
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