Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
К борьбе за спасение ДНИИМФа подключилась тяжелая артиллерия
Вчера вечером состоялась встреча профсоюзного актива ОАО «ДНИИМФ» и руководства института с секретарем ФНПР, депутатом Госдумы РФ от Приморья Виктором Пинским, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Поводом для нее стала угроза увольнения части сотрудников из-за отзыва лицензии, дающей право на проведение испытательных и исследовательских работ. Руководством института подготовлена жалоба в Комиссию по апелляциям при Росаккредитации. Первый зампред профильного думского комитета по уголовному законодательству Виктор Пинский пообещал воспользоваться своими полномочиями для решения проблемы и поддержать трудовой коллектив.
Подробности деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» Ярослав СЕМЕНИХИН.
- Росаккредитация остановила действие аттестата аккредитации на право проведения ряда работ испытательным центром, входящим в состав ДНИИМФ. Пока мы его не восстановим, часть сотрудников останется без работы. Мы не можем этого допустить, потому что самое главное в нашем деле – это люди, коллектив, без которого мы не завоевали бы того места на рынке проектно-изыскательских и исследовательских работ Дальнего Востока, которое занимаем сегодня, - прокомментировал Ярослав СЕМЕНИХИН. - Да, мы совершили ошибку, но за технические недоработки в документах, которые были устранены в процессе проверки, наказан целый коллектив. Больше всего мне жалко наших водолазов. Это уникальные специалисты и запрещение для них работать означает остановку работы еще 40 направлений. Мы очень рассчитываем, что комиссия по апелляциям внимательно отнесется к нашим доводам, учтет очевидные несовершенства законодательства, сыгравшие основную роль в этой истории.
Институт направил в комиссию по апелляциям юридически обоснованную жалобу. Но проблема в том, что срок ее рассмотрения может длиться до трех месяцев и более, и все это время ДНИИМФ не имеет права работать по ряду направлений. Более того, по действующему законодательству в области аккредитации, нельзя пройти новую процедуру аттестации в течение двух лет!
Депутат Госдумы РФ от Приморья Виктор Пинский, ознакомившись ситуацией, пообещал взять ее под контроль.
- Иногда запятая в законе решает судьбы, и это как раз такой случай. Мы не можем допустить того, чтобы судьбы профессионалов были разрушены и край потерял еще одну организацию и рабочие места. Чтобы подобные истории, когда формальное выполнение требований закона ставит под угрозу существование целого уникального коллектива, не повторялись, должен быть устранен пробел в федеральном законодательстве. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуть коллективу возможность полноценно работать, - заявил Виктор Пинский после встречи.
Ирина ДРОБЫШЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- Во Владивостоке на ВЭФ представят проект по созданию Всемирного центра мамонта
- Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Новости раздела
- Банки легко дают взаймы населению
- Количество резидентов Свободного порта на Камчатке выросло в 2,5 раза
- На ВЭФ во Владивостоке "возведут" мост между Сахалином и материком
- Сахалинский СК "Аква Сити" станет самым крупным объектом на Дальнем Востоке под одной крышей
- Круизный лайнер Silver Explorer побывал на Камчатке
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Корейский бизнес добрался до Урала
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Решается судьба перехода с Сахалина на материк – мост или тоннель
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- В Хабаровском крае на ГЛК "Холдоми" к сезону запустят подъемник с подогревом
- На Камчатке все готово к фестивалю водных видов спорта "Попутного лета"