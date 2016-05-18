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К борьбе за спасение ДНИИМФа подключилась тяжелая артиллерия

18 Мая 2016, 13:12 | Дальний Восток

Вчера вечером состоялась встреча профсоюзного актива ОАО «ДНИИМФ» и руководства института с секретарем ФНПР, депутатом Госдумы РФ от Приморья Виктором Пинским, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Поводом для нее стала угроза увольнения части сотрудников из-за отзыва лицензии, дающей право на проведение испытательных и исследовательских работ. Руководством института подготовлена жалоба в Комиссию по апелляциям при Росаккредитации. Первый зампред профильного думского комитета по уголовному законодательству Виктор Пинский пообещал воспользоваться своими полномочиями для решения проблемы и поддержать трудовой коллектив.

Подробности деловой газете «Золотой Рог» рассказал генеральный директор ОАО «ДНИИМФ» Ярослав СЕМЕНИХИН.

- Росаккредитация остановила действие аттестата аккредитации на право проведения ряда работ испытательным центром, входящим в состав ДНИИМФ. Пока мы его не восстановим, часть сотрудников останется без работы. Мы не можем этого допустить, потому что самое главное в нашем деле – это люди, коллектив, без которого мы не завоевали бы того места на рынке проектно-изыскательских и исследовательских работ Дальнего Востока, которое занимаем сегодня, - прокомментировал Ярослав СЕМЕНИХИН. - Да, мы совершили ошибку, но за технические недоработки в документах, которые были устранены в процессе проверки, наказан целый коллектив. Больше всего мне жалко наших водолазов. Это уникальные специалисты и запрещение для них работать означает остановку работы еще 40 направлений. Мы очень рассчитываем, что комиссия по апелляциям внимательно отнесется к нашим доводам, учтет очевидные несовершенства законодательства, сыгравшие основную роль в этой истории.

Институт направил в комиссию по апелляциям юридически обоснованную жалобу. Но проблема в том, что срок ее рассмотрения может длиться до трех месяцев и более, и все это время ДНИИМФ не имеет права работать по ряду направлений. Более того, по действующему законодательству в области аккредитации, нельзя пройти новую процедуру аттестации в течение двух лет!

Депутат Госдумы РФ от Приморья Виктор Пинский, ознакомившись ситуацией, пообещал взять ее под контроль.

- Иногда запятая в законе решает судьбы, и это как раз такой случай. Мы не можем допустить того, чтобы судьбы профессионалов были разрушены и край потерял еще одну организацию и рабочие места. Чтобы подобные истории, когда формальное выполнение требований закона ставит под угрозу существование целого уникального коллектива, не повторялись, должен быть устранен пробел в федеральном законодательстве. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы вернуть коллективу возможность полноценно работать, - заявил Виктор Пинский после встречи.

Ирина ДРОБЫШЕВА, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: ДНИИМФ  флот  проектно-изыскательский  фнпр  порт  научно-исследовательский  профсоюз  институт  Росаккредитация  аппеляция  конструкторско-технологический 



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