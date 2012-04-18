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«Газпром» подписался под развитием ДФО
Полномочный представитель Президента РФ в ДФО Виктор ИШАЕВ подписал трехсторонний меморандум о намерениях по реализации проектов создания и развития газохимических производств в Дальневосточном федеральном округе.
Меморандум подписали также председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и генеральный директор ЗАО «Национальная Химическая группа» Николай САБИТОВ.
Стороны договорились о намерении координировать свои усилия для организации проектирования, финансирования, строительства и эксплуатации объектов газохимического производства на Дальнем Востоке.
Инвестором заинтересовано выступить ЗАО «Национальная Химическая группа». ОАО «Газпром» высказало заинтересованность обеспечить газохимические производства необходимым объемом природного газа или его производных на долгосрочной основе. Аппарат полпреда в пределах своих полномочий окажет содействие в создании благоприятных условия для реализации проекта.
Ранее Виктор Ишаев заявлял о необходимости создания нефтехимических и газохимических производств на Дальнем Востоке. «Модернизация экономики Дальнего Востока будет заключаться в переходе от добычи полезных ископаемых, продажи природных ресурсов к глубокой переработке – в минерально-сырьевой, лесной, рыбной и других отраслях. Мы уже должны говорить и думать не просто о добыче нефти, а о нефтепереработке и нефтехимии, не только о добыче и транспортировке газа, а о газохимии», – сказал полпред.
«Дальневосточный капитал».
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