Мост в ЕАО уже привязывается к местности

Строительство моста из села Нижнеленинского Еврейской автономной области в Китай, возможно, начнут этим летом. В ближайшее время планируется провести дополнительные геодезические изыскания по «привязке» моста на местности. Это нужно для того, чтобы летом ничего не мешало начать строительство, сообщает РИА ЕАОmedia со ссылкой на муниципальную газету «Амурская нива».

По словам генерального директора ООО «Рубикон» Сергея ЛАВРИКОВА, на нынешнем этапе готовятся материалы в Министерство регионального развития РФ для получение разрешения на начало строительства мостового перехода. Состоялось совещание у президента ОАО «РЖД» Владимира ЯКУНИНА с участием руководителя группы компаний «Петропавловск» Павла МАСЛОВСКОГО. На совещании заявлено о том, что РЖД приняло решение непосредственно участвовать в реализации данного соглашения и предлагает для этого создать совместную рабочую группу и определить механизм участия РЖД в реализации этого проекта.

Проектирование и строительство железнодорожного пункта пропуска в селе Нижнеленинском включено в федеральную целевую программу «Государственная граница РФ» на 2013-2020 годы. В этом году будет осуществлено его проектирование, на это выделено 35 млн рублей. Начало строительства – 2013 год.

«Дальневосточный капитал».