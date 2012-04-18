Нужен ли работодателю труд взаймы?

Такое явление, как «заемный труд», появившееся в России не так давно, сегодня, по всей видимости, находится в подвешенном состоянии. И не потому, что такая форма работы с кадрами неэффективна или неудобна для бизнеса. В Государственной Думе России идут обсуждения поправок, предусматривающих запрет на заемный труд.

У нового законопроекта есть и целый ряд лоббистов из числа лидеров профсоюзных организаций и государственных структур, и ряд противников – в основном представители ассоциаций работодателей и консультантов по подбору персонала. Окончательного решения пока не принято, поэтому «ДК» решил поговорить с экспертами о плюсах, минусах и перспективах заемного труда.

«Заемный труд – одна из цивилизованных форм занятости работников, используемых во многих развитых странах, – говорит Ольга ПАРФЕНОВА, руководитель макрорегиона «Сибирь и Дальний Восток» лизинговой компании АНКОР. – Инструменты заемного труда эффективны, когда необходимо привлечение персонала на срочные проекты, требующие дополнительных ресурсов, а также в период сезонной активности бизнеса. Добросовестные участники кадрового рынка, оказывающие услуги по предоставлению заемного труда, строго следят за соблюдением законодательных норм. Законопроект пока не принят. Важным моментом в этом вопросе является соблюдение прав всех участников, как коммерческих предприятий, так и сотрудников, работающих на временных проектах. Бизнес нуждается в привлечении временного персонала, и сами сотрудники готовы идти на такую форму трудоустройства, при этом важно, чтобы при временной занятости сотрудник получал официальную заработную плату, отчисления в пенсионный фонд и социальный пакет, который положен по Трудовому Кодексу».

Евгения ШУКУРОВА, руководитель Дальневосточного отделения международной рекрутинговой компании Kelly Services, говорит, что сначала стоит уточнить основные термины, касающиеся заемного труда. «Лизинг персонала», «аутсорсинг», «аутстаффинг» очень часто смешивают, между тем аутсорсинг – это совершенно отдельный вид услуг, подразумевающий, что провайдер услуги полностью отвечает как за процесс работы, так и за результат. В то время как лизинг, аутстаффинг объединены таким понятием, как «заемный труд». В этом случае агентство предоставляет временных сотрудников для временной же работы на каком-либо предприятии. Официальным работодателем у таких работников выступает кадровое агентство, но управление производственными процессами осуществляет компания, пользующаяся услугой заемного труда.

Если говорить о том, насколько система заемного труда востребована, то, по оценкам компании Kelly Services, сегодня в стране по схеме заемного труда официально работают 70 – 90 тысяч человек. Сколько занято в серых схемах – сказать сложно. Но в любом случае, доля заемного труда в нашей стране исчисляется десятыми долями одного процента от всех работающих. В то время как в европейских странах – примерно 5-7% от экономически активного населения работают именно по этой схеме.

На Дальнем Востоке обороты компаний по проектам, в которых используется лизинг персонала, нарастают. По словам Ольги Парфеновой, компании привлекают специальные агентства для трудоустройства сотрудников на такие задачи, как развитие клиентских отношений в регионе, развитие продаж, административную поддержку. Также компании используют данный вид найма персонала для осуществления проектной деятельности на территории.

Наиболее востребованными специалистами, которых компании готовы привлекать по схеме лизинга, являются работники склада, грузчики, операторы линии, упаковщики, комплектовщики, промоутеры, переводчики, стендисты, персонал в зону регистрации и на информационные стойки на различные конференции и выставки.

Кроме этого, заемный труд играет существенную роль в качестве помощи социально незащищенным группам населения: пенсионерам, студентам и молодым специалистам, молодым матерям – то есть лицам, которые испытываю трудности с трудоустройством на постоянную работу. Пенсионерам заемный труд предоставляет возможность получения дополнительного источника дохода и повышения уровня жизни. Для студентов – это временная работа в период каникул и обучения. Для работников – матерей, воспитывающих малолетних детей, – гибкие условия труда и возможность совмещать работу с выполнением семейных обязанностей. Для работников без трудового стажа – это возможность приобрести профессиональный опыт на различных проектах, определиться с направлением своей деятельности.

В первую очередь услугами заемных работников пользуются, по словам Евгении Шукуровой, производственные компании, где существует цикличность спроса на продукцию, требующая гибкости и управляемости бизнеса. Простой пример: компании по производству мороженого нужно быстро увеличить объемы производства летом. Чтобы не расширять штат постоянных работников (зимой их столько просто не нужно), компания обращается в агентство, которое подбирает необходимое количество дополнительных сотрудников. Или другой пример: по оценкам Volkswagen Group Rus, бурный рост сборочного производства в Калужской области невозможно было бы обеспечить без привлечения профессиональных агентств, предоставляющих услуги по подбору временного персонала. То есть причины чисто экономические – бизнес увеличивает прибыль, не увеличивая существенно расходы на персонал.

Исходя из этого к плюсам заемного труда эксперты относят в первую очередь сокращение издержек на непрофильные функции – снижение временных затрат и трудозатрат внутренних специалистов на администрирование и ведение КДП. Как говорит Ольга Парфенова, очевидная выгода заключается в том, что компании могут сосредоточиться только на своем бизнесе, а специалисты по работе с персоналом компаний тратят свое рабочее время на выполнение профильных функций, повышающих эффективность бизнеса, – оценку и обучение сотрудников, разработку мотивационных схем и политики компенсации и льгот для персонала и т. д. Минусом при такой форме привлечения персонала на временные проекты считается не очень высокая мотивация персонала на выполнение работы.

Для сотрудников безусловным недостатком такой занятости считается ее ограниченность во времени. Так, по результатам исследования холдинга АНКОР «Мотивация и удовлетворенность условиями временной занятости» почти половина респондентов отметила, что такая занятость привлекла их получением нового опыта в интересующей их компании.

Евгения Шукурова к положительным факторам лизинговых проектов относит гибкий график, возможность получить новый опыт работы и развивать свою карьеру в той отрасли и той профессии, которые понравятся. Для бизнеса – это гибкий подход к управлению, возможность оптимизировать затраты, наращивать производство, существенно не увеличивая доходов. Для государства – новые рабочие места и налоги.

Хотя есть, по мнению эксперта, и негативные моменты: некоторые недобросовестные участники рынка используют схему заемного труда, чтобы незаконно оптимизировать свои расходы. Например, за штат выводятся сотрудники вредных производств, создаются «карманные» агентства – и шахтеры и металлурги уже числятся не работниками шахт и заводов, а сотрудниками агентства занятости. Такое, конечно, недопустимо.

Перспективы развития этого вида услуг зависят в первую очередь от государственной политики – как говорилось выше, в данный момент в ГД РФ находится на рассмотрении закон о статусе заемного труда в стране. По словам Евгении Шугуровой, изначально предложение было радикальным – запретить заемный труд как форму трудовых отношений. Однако ни бизнес, ни правительство не поддерживают такой подход. На наш взгляд, правильнее было бы ввести правовое регулирование предоставления такого рода услуг, например, с помощью аккредитации агентств-провайдеров. Это помогло бы очистить рынок от «серых» схем и защитило бы интересы и работников, и работодателей, и рекрутеров. На наш взгляд, цивилизованное использование заемного труда – это перспективный подход к ведению бизнеса, который выгоден всем заинтересованным сторонам. Поэтому есть надежда, что заемный труд будет легализован, а спрос на него будет расти.

ОПРОС

Увеличивается ли количество временных сотрудников в компаниях?

Ирина НИКОЛАЕВА, директор кадрового агентства «Проспект»:

– Наше трудовое законодательство очень четко и даже жестко описывает, в каких случаях можно заключать срочный трудовой договор, а значит, использовать временный труд. При этом число временных сотрудников в Приморье действительно выросло, но я бы связала этот факт больше с подготовительными работами к саммиту АТЭС.

Елена РАУД, генеральный директор региональной сети кадровых агентств «Успех»:

– На мой взгляд, в ближайшем будущем вряд ли мы увидим увеличение объемов аутсорсинга и аутстаффинга, но и существенного роста трудоустройства, рекрутмента, роста числа рабочих мест, увеличения ротации и миграции персонала из компании в компанию, скорее всего, на Дальнем Востоке в этом году наблюдать не будем. Дальше посмотрим.

Ксения НЕСТЕРЕНКО, директор дальневосточного представительства компании HeadHunter:

– Компании, безусловно, стараются более эффективно подходить к расходованию средств и понимают, что нет необходимости держать постоянный штат для работы, которая займет лишь небольшое время или выполняется по сезону. К тому же сейчас достаточно просто найти партнера, который обеспечит качественным персоналом на определенный срок на условиях, комфортных и для работодателя, и для сотрудника. И если обратить внимание на самих специалистов, то среди них также есть почитатели такой временной работы.

Если экономическая ситуация будет оставаться стабильной, то, скорее всего, можно ожидать роста числа вакансий. Большинство компаний к нынешнему этапу восстановилось после кризиса 2008-2009 гг. и продолжает активно развиваться. Кроме того, на наш рынок выходят транснациональные компании, которые также будут набирать персонал. Возможный рост аутсорсинга будет связан с желанием компаний выстроить более эффективную схему управления персоналом и снизить издержки. В целом же, как и в любой период, талантливые профессионалы смогут найти для себя подходящее место работы.

«Дальневосточный капитал».