Евгения ОЛОФИНСКАЯ: Работа для меня или я для работы?

Она была первой, кто в начале 2000-х решился открыть на Дальнем Востоке компанию, специализирующуюся на бизнес-консультировании. Именно она впервые привезла во Владивосток ярких, харизматичных тренеров, благодаря которым у ее компании сложилась отличная репутация на рынке. Хрупкая и очень женственная, она сама вела тренинги, на которых учились сегодняшние мэтры дальневосточного бизнеса. Работала по 18 часов в сутки и была счастлива.

Сегодня ее бизнесу – Дальневосточному консалтинговому центру «Партнер» – 10 лет. Он по-прежнему успешно работает, приносит удовлетворение и доход. Только ее подход к бизнесу поменялся. Своими сегодняшними ощущениями с читателями «ДК» делится директор ДВКЦ «Партнер» Евгения ОЛОФИНСКАЯ:

– На протяжении последних десяти лет я очень много работала, но уже после пяти лет пришло ясное понимание, что пора пересмотреть жизненные приоритеты. Когда работа упорядочивается и появляется рабочий цикл, создается впечатление, что ты бежишь по замкнутому кругу. Я остро почувствовала, что этого не хочу и так работать больше не буду. Первым делом ещё более упорядочила бизнес-процессы и постепенно начала передавать свои полномочия сотрудникам. Сначала понемногу, потом все больше – сейчас я понимаю, что это было правильным, в какой-то степени спасительным шагом. Моя задача – обеспечить сотрудников работой, а выполнять её качественно – это уже их вотчина. Компания небольшая, от действий одного зависит результат остальных – мы не можем не работать в команде. Карьерного роста у меня не предполагается, но качественно расти необходимо, чтобы соответствовать своему месту и давать результаты. Мои девочки продают услугу, работают с первыми лицами компаний, сами ходят на семинары и тренинги и поэтому довольно быстро растут.

На работу по формированию команды, которая будет самодостаточной и сможет работать без ежеминутного контроля с моей стороны, ушел год. Это было непросто. Но зато теперь я работаю не больше трех часов в день, и мне это нравится.

В жизни есть отрезок, когда ты живешь только работой, но потом вдруг понимаешь, что сделал все, что хотел. У меня есть небольшая региональная компания, она имеет хорошую репутацию, приносит доход и радует меня своими успехами. Можно развивать этот бизнес дальше – делать сеть, идти по Дальнему Востоку, продвигаться на запад… Для этого нужно 2-3 года вновь работать по 18 часов в сутки, я этого не хочу. Да, денег я буду зарабатывать в несколько раз больше. Но я себя спрашиваю: зачем? Амбиции я свои натешила, честолюбие накормила, денег мне хватает, работу я свою люблю, и она будет занимать в моей жизни ровно столько места, сколько я ей отведу.

В жизни любой женщины наступает период, когда она начинает взвешивать: у меня есть деньги, я чего-то хочу, но у меня нет времени реализовать свои желания. И тут я остановилась и подумала: работа для меня или я для работы? И это вопрос не организованности, а моих жизненных приоритетов.

При этом я не хочу выходить из бизнеса: свою компанию я очень люблю, не собираюсь ее продавать и мне нравится быть включенной в процесс – ровно настолько, насколько мне это нужно. У меня и сегодня бывают дни, когда я работаю с утра до вечера, но такое случается достаточно редко.

Я многое делаю для того, чтобы хорошо себя чувствовать, чтобы мне хотелось и нравилось жить. Со временем появляются возможности, но уже меньше удивляет, радует, всё реже чего-то хочется по-настоящему, как в юности. В жизни каждого человека наступает момент, когда не достает чего-то нового, а без этого все вокруг становится тусклым. Сейчас для меня новое и вкусное – йога, медитация, путешествия. В поисках нового и интересного я и живу – это могут быть люди, книги, фильмы, места, события.

Раньше у меня был баланс: семья – работа. А сейчас мне нужен баланс: я – семья – работа. У каждой женщины есть интересы, которые не касаются семьи и не касаются работы. Со временем появляются. Кроме того, женщине очень важно жить из положения «хочу» и «нравится», это приходит с возрастом. И когда начинаешь жить из этого положения, то маленькие детали и события эту самую жизнь качественно меняют. Это касается всего: одежды, еды, картинки перед глазами. Я своим сотрудницам всегда говорю: если вы сейчас живете хуже, чем раньше, если вы с каждым годом не чувствуете себя лучше, не выглядите лучше, – значит, вы что-то не то делаете. Вы либо не так живете, либо не там работаете. Каждый следующий день должен быть лучше предыдущего, с каждым годом мы должны становиться интереснее, мудрее, успешнее, и необязательно во внешнем проявлении, главное – во внутреннем. Если это так, то ты – на своем месте и живешь своей жизнью.

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Дальневосточный капитал».