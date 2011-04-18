Представительство СУЭК начало работу в Японии

Представительство SUEK AG в Японии, открытое для поддержания постоянных эффективных прямых контактов с потребителями в этой стране, начало свою работу, сообщили в пресс–службе ОАО «СУЭК». Возглавил представительство Йошио Мизума, имеющий многолетний опыт работы в угольной индустрии, предыдущим местом его работы была компания BMA (альянс BHP Billiton и Mitsubishi) – мировой лидер в области добычи коксующихся углей.

«С развитием Ванинского балкерного терминала для нас открываются дополнительные возможности продаж, и мы заинтересованы более плотно работать с потребителями в Японии», – комментирует коммерческий директор ОАО «СУЭК» Игорь ГРИБАНОВСКИЙ. В настоящее время Ванинский балкерный терминал приближается к своей проектной мощности по перевалке, составляющей 12 млн тонн угля в год. В феврале 2010 г. ОАО «СУЭК» подписало соглашение с Tenova TAKRAF GmbH о поставке дополнительного оборудования для Ванинского балкерного терминала. Это позволит увеличивать мощность терминала синхронно с увеличением пропускной способности Дальневосточной железной дороги.