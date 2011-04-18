У ВЭКа новый генеральный директор

На заседании Совета директоров ОАО «Восточная энергетическая компания» (ОАО «ВЭК») Михаил ШАШМУРИН избран генеральным директором. Он сменил на посту генерального директора Восточной энергетической компании Юрия ШАРОВА, возглавлявшего компанию с момента ее основания, сообщается в официальном заявлении, распространенном пресс–службой ВЭК. Юрий Шаров, в свою очередь, избран председателем совета директоров ОАО «ВЭК».

Открытое акционерное общество «Восточная энергетическая компания» – российский оператор проекта экспорта электроэнергии в Китайскую Народную Республику, 100% дочернее предприятие ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (крупнейший российский экспортер электроэнергии). Основное направление деятельности Восточной энергетической компании – реализация проекта увеличения экспорта электроэнергии из России в Китай, который является ключевой составляющей масштабного плана развития энергетики российского Дальнего Востока, предусматривающего строительство новых генерирующих мощностей и объектов электросетевого хозяйства.