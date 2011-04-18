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Китайский бизнес знакомился с Сахалином

18 Апреля 2011, 19:35 | Дальний Восток

Презентация инвестиционного потенциала состоялась в Пекине. В ходе визита официальной делегации островной территории в столицу КНР прошли заседания тематических секций по таким направлениям как: «Ресурсы», «Инфраструктура», «Строительство и недвижимость», «Сельское хозяйство». Пленарное заседание состоялось в здании Посольства России в Пекине.

В презентационных мероприятиях, по предварительным оценкам, приняли участие около 500 китайских партнеров, а на пленарное заседание пришли около 180 иностранных гостей. Члены делегации Сахалинской области провели около 40 двусторонних встреч, в том числе с руководителями и высокопоставленными представителями государственных, внешнеполитических, партийных и деловых кругов Китайской Народной Республики.

В итоге к экономике и культуре Сахалинской области проявили интерес около 1000 человек, что в полтора раза больше, чем в Сеуле. По мнению главы делегации островного региона, первого заместителя губернатора Сахалинской области Константина СТРОГАНОВА, это хороший сигнал для бизнеса.

По итогам серии проведенных деловых встреч были подписаны несколько важных документов. Одним из наиболее весомых результатов стало подписание протокола намерений о сотрудничестве между сахалинским ООО «САС–Сервис» и китайской корпорацией INNER MONGOLIA KINGHO GROUPE. Крупный иностранный инвестор подтвердил свою готовность принять участие в реализации проекта модернизации Поронайского порта и вложить финансовые средства в объеме $1,5 млрд в реконструкцию этого важного объекта транспортной инфраструктуры.

Между сахалинским ООО «Центральная угольная компания» и китайской компанией Ausmon Resourses, Ltd был подписан протокол о намерениях об инвестициях в строительство разреза на участке недр Побединской угленосной площади и обогатительной фабрики в селе Рощино. Одновременно эта китайская компания подписала аналогичный документ с другой островной компанией – ООО «БМ Сахалин» о создании комплексного деревоперерабатывающего производства на территории Сахалинской области.

Автор: По сообщениям информагентств
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