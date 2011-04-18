Ресурсы Албазино пошли в переработку

В конце марта компания «Ресурсы Албазино» (дочернее предприятие ОАО «Полиметалл») произвела пуск первой секции Албазинского горно–обогатительного комбината. Запуск нового предприятия состоялся в режиме пуско–наладочных работ, предполагающих дальнейшую коррекцию работы оборудования флотационной фабрики. В церемонии пуска принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ.

– Производительность ГОКа рассчитана на переработку 1,5 млн тонн руды в год с получением 150 тыс. тонн золотосодержащего концентрата, – сообщил на церемонии пуска флотационной фабрики управляющий директор ООО «Ресурсы Албазино», директор Хабаровского филиала ОАО «Полиметалл УК» Сергей АНТИПИН. – Албазинский ГОК является неотъемлемой частью комплексного проекта «Албазино–Амурск». Впереди у компании – пуск еще одного предприятия – Амурского гидрометаллургического комбината в Амурске, где золотосодержащий концентрат станет перерабатываться в сплав Доре по уникальной для России технологии автоклавного окисления.

К освоению Албазинского месторождения компания приступила в 2006 году. В 2009 году на месторождении были развернуты масштабные работы по строительству объектов комплекса: золотоизвлекательной фабрики, склада руды, карьера, котельной, дизельной электростанции, вахтового поселка. Введена в эксплуатацию круглогодичная автомобильная дорога с. Херпучи (Оглонги) – Албазино протяженностью 112 км. Общий объем инвестиций в Албазино оценивается на уровне $186 млн, капитальные затраты – $160 млн. В строительстве комбината приняли участие подрядные организации «СДМ–строй», «Дальстальконструкция», «Авангард–ДВ», «Хабаровсксантехмонтаж», «Яна», «Феникс», «Строймастер», «ВостокТехЭнергоСтройМонтаж» и др.

Губернатор Вячеслав Шпорт, члены делегации правительства края осмотрели производственные объекты с воздуха, посетили карьер и фабрику, ознакомились с особенностями добычи руды в карьере и технологией ее переработки на фабрике. В результате масштабного геологического изучения Албазино переведено в разряд крупного промышленного месторождения. В настоящее время его ресурсы составляют 3 млн унций золота со средним содержанием 4.3 г/т, резервы – 2,3 млн унций золота со средним содержанием 4,1 г/т. Ведется дальнейшая геологоразведка на флангах.

– Сейчас мы ведем разработку карьера в пределах Анфисинской и Ольгинской рудных зон, – прокомментировал планы развития карьера Сергей Антипин. – Это порядка 11 млн тонн руды, запасов которой хватит на 15 лет. За счет разведки флангов месторождения рассчитываем получить 150–тонный объект.

На торжественном митинге, посвященном вводу в эксплуатацию первой секции Албазинского ГОКа, губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт вручил строителям и металлургам грамоты, поблагодарил за работу в сложных климатических условиях, отметил, что реализация проекта «Албазино–Амурск» позволит увеличить объем золотодобычи в крае, создаст перспективы выхода региона на ведущие позиции золотодобычи в России.

– Открытое более 50 лет назад Албазинское золоторудное месторождение долгое время оставалось невостребованным. Причин для этого немало – отсутствие инфраструктуры, удаленность, сложная технология обогащения. Компания «Полиметалл» смогла реально оценить значимость месторождения, внесла большой вклад в социально–экономическое развитие района им. Полины Осипенко и всего Хабаровского края. Ввод в эксплуатацию предприятий комплекса «Амурск–Албазино» позволит компании производить ежегодно 5,5 тонн золота, создаст 1300 новых рабочих мест, принесет бюджету порядка 400–500 млн рублей налоговых поступлений».

– Думаю, это не последний масштабный проект компании на территории Хабаровского края, – сказал Сергей Антипин, поблагодарив губернатора за конструктивное сотрудничество. – Строительство объектов с нуля – отличительная особенность «Полиметалла». Именно этот аспект позволяет нам строить безупречные в экологическом и технологическом отношении предприятия, эффективно реализовывать на Дальнем Востоке России стратегию по созданию перерабатывающих хабов».

Создание хабов – крупных региональных перерабатывающих центров является ключевым элементом стратегии «Полиметалла», которая предполагает освоение ряда перспективных месторождений на территории Дальневосточного региона с последующей переработкой руды на Албазинском ГОКе.

«Полиметалл» рассчитывает консолидировать лицензионные площади в Хабаровском крае, приобрести значительный объем близких к морю минеральных ресурсов с возможностью их добычи открытым способом, получить доступ к территории с высоким потенциалом успеха при дополнительной геологоразведке.