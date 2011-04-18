РАО ЭС Востока увеличит уставный капитал

Совет директоров ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23 марта 2011 года принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций Общества.

Согласно решению, по открытой подписке будет размещено 3 636 867 919 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,5 рубля. Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, составляется по состоянию на 23 марта 2011г. (конец операционного дня).

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» планирует направить средства, полученные в результате размещения акций, на финансирование проекта – Строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань и иные ключевые инвестиционные проекты Общества.