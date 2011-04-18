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Реорганизация связи
ОАО «Ростелеком» в апреле завершил присоединение принадлежащих «Связьинвесту» межрегиональных компаний связи (МРК). Созданный в итоге интегрированный провайдер займет доминирующее положение на российском рынке фиксированной связи с рыночной капитализацией $16 млрд, 30 млн линий фиксированной связи, 7 млн абонентов услуг широкополосного доступа в Интернет (ШПД) и 14 млн абонентов мобильной связи.
ОАО «Дальсвязь» 25 марта подало заявление о внесении записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности в связи с присоединением к «Ростелекому». Обыкновенные и привилегированные акции, а также облигации «Дальсвязи» будут конвертированы в обыкновенные акции и облигации ОАО «Ростелеком» соответственно.
Досье «ДК»
ОАО «Дальсвязь» оказывает услуги в Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области. Уставный капитал компании составляет 2 млрд 535 млн 006,440 тыс. руб. Акции компании обращаются на РТС и ММВБ. АДР компании торгуются на внебиржевом рынке США, а также на Frankfurt Stock Exchange и Berlin Stock Exchange. Основной акционер – ОАО «Связьинвест» (50,6% голосующих акций, 38,1% УК).
В результате проводимой реорганизации будут прекращены торги ценными бумагами «Дальсвязи», включая акции, депозитарные расписки и облигации.
В соответствии с законодательством и условиями договоров о присоединении «Ростелеком» станет универсальным правопреемником МРК в отношении всех их активов, прав и обязательств. Таким образом, все имущество МРК, договоры, стороной которых являются МРК, в том числе трудовые соглашения, а также лицензии, частоты и ресурсы нумерации будут переоформлены на «Ростелеком».Облигации МРК, которые будут находиться в обращении на момент конвертации акций, будут конвертированы в облигации новых выпусков «Ростелекома», размещаемых на условиях идентичных условиям соответствующих выпусков МРК, с коэффициентом 1:1.
«Ростелеком» определился с регионально–управленческой структурой объединенной компании. На базе существовавших филиалов МРК созданы 73 региональных филиала, в том числе 7 на Дальнем Востоке – Приморский, Хабаровский, Амурский, Сахалинский, Камчатский, Магаданский и Сахателеком (Республика Саха (Якутия). Для управления филиалами сформированы семь макрорегиональных филиалов «Ростелекома», в том числе Дальневосточный со штаб–квартирой во Владивостоке, который, как ожидается, возглавит генеральный директор ОАО «Дальсвязь» Андрей БАЛАЦЕНКО. Ранее для сохранения непрерывности бизнес–процессов, все главы МРК были назначены по совместительству вице–президентами ОАО «Ростелеком».
Существовавшие филиалы самого «Ростелекома» (сейчас их 9) либо останутся без изменений, как Московский филиал, либо вместе с филиалами МРК составят основу макрорегиональных филиалов. Например, дальневосточный филиал «Ростелекома» с центром в Хабаровске войдет в состав макрорегионального дальневосточного филиала, созданного на базе «Дальсвязи».
Решение о том, как будут управляться дочерние сотовые компании МРК (в том числе приморское ЗАО «АКОС»), пока не принято. Ранее рассматривались два основных варианта реорганизации сотовых активов – выделение в отдельную дочернюю компанию, либо присоединение их к «Ростелекому».
Создание отдельной компании повысит капитализацию «Ростелекома», так как в этом случае сотовые активы, по мнению аналитиков, будут оцениваться рынком в 2–2,5 раза дороже. С другой стороны, присоединив мобильные «дочки», «Ростелеком» сможет более агрессивно бороться за долю на сотовом рынке, так как в этом случае уменьшится расходная часть.
Одним из крупнейших миноритариев объединенного «Ростелекома» станет бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений ЮРЧЕНКО. В начале этого года он создал собственный инвестфонд – имени А.С.Попова – для реализации инвестпроектов в телекоммуникационной отрасли РФ. Учредителями фонда являются Юрченко (председатель фонда), бывший гендиректор ОАО «Ростелеком» и ОАО «Дальсвязь» Антон КОЛПАКОВ и бывший зам. по корпоративному управлению и юридическим вопросам «Связьинвеста» Виктор САВЧЕНКО (оба являются сопредседателями фонда, владеют акциями компаний «Связьинвеста» и участвуют в опционной программе объединенного «Ростелекома». Скупать акции «дочек» «Связьинвеста» Юрченко начал в 2008 году. По его словам, ему причитается 5,63% голосующих акций нового «Ростелекома», которые стоили в конце марта более 22 млрд рублей (около $780 млн).
Юрченко говорит, что начинал скупку акций МРК на личные сбережения и потратил $45 млн. Впоследствии под залог этих акций он брал кредиты в банках. С конца 2008 года МРК подорожали в среднем в 8 раз. Рост стоимости акций в залоге давал возможность увеличивать суммы кредитов и продолжать скупку, объясняет Юрченко. Сейчас, по его словам, кредиты не превышают половины стоимости портфеля, и после создания объединенного «Ростелекома» Юрченко намерен скупку возобновить.
Досье «ДК»
Крупнейшим миноритарием нового «Ростелекома» может стать Marshall Capital Partners, управляющий партнер которого Константин МАЛОФЕЕВ почти два года входил в совет директоров «Связьинвеста» и входит в совет дореформенного «Ростелекома». Осенью 2010 года Marshall выкупил у Газпромбанка фонд, владеющий акциями МРК в объеме, эквивалентном 7% объединенной компании. Еще 3,5% войдут в фонд для выдачи опционов менеджерам «Связьинвеста» и «Ростелекома» под управлением Газпромбанка, 2,7% – в подконтрольный «Связьинвесту» «Мобител». Кроме того, 2–3% получат фонды Кеннета ДАРТА.
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