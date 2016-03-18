В Китае зарегистрирована российско-китайская компания для строительства моста через Амур

Создание совместной компании – это важный этап практической реализации проекта. До 1 апреля проект мостового перехода должен поступить на экспертизу. Проектированием занимается российская сторона – институт Гипростроймост. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на журнал «Дальневосточный Капитал», эта организация участвовала и в проектировании моста через реку Зею.

Итогам переговоров и встреч последних дней был посвящён прошедший сегодня брифинг, в котором участвовали губернатор Александр Козлов, первый зампред Правительства Амурской области Марина Дедюшко и министр транспорта и строительства Андрей Тягло. 12 марта успешно завершились переговоры российско-китайской рабочей группы, в ходе которых парафированы концессионный договор и кредитный, по которому будут выделяться денежные средства китайским банком на реализацию проекта.

«Накануне в Китае была зарегистрирована российско-китайская компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству мостового перехода «Амур (Хэйлунцзян)». Эта компания и будет тем концессионером, который будет строить и эксплуатировать международный мостовой переход в рамках соглашения», - рассказал амурский губернатор на брифинге.

Впервые о том, что через пограничный Амур будет построен мост, заговорили 20 лет назад. На то, чтобы решить все межправительственные вопросы, подписать бумаги, определить формы участия двух стран в стройке, источники и условия финансирования -потребовалось много времени. Во время прошлогоднего визита Президента России Владимира Путина в Китай был подписан исторический документ - межправительственное соглашение о строительстве моста, которое позволило начать работу.

«Сегодня мы можем сказать, что процесс пошёл, дело сдвинулось. С российской стороны учредителями является ОАО «Мост» г. Благовещенск, 100% акций этой компании – Правительство Амурской области. С китайской – Хэйлунцянская компания с ограниченной ответственностью по развитию и строительству моста через Амур (Хэйлунцзян) г.Харбин (КНР), её учредитель – Правительство провинции Хэйлунцзян.

«Предположительно, в июле этого года можем начать стройку. Ориентировочная стоимость работ – 18,8 млрд. рублей, - отметил глава Приамурья. – Для того, чтобы работы начались, сделано всё необходимое. И регистрация компании-концессионера – это один из важных шагов в воплощении этого грандиозного международного проекта».

На первом этапе предполагается построить автомобильный мост через Амур, на втором появится железнодорожный. Под застройку попадает территория площадью больше полутора тысяч гектаров Благовещенского района. Сам мостовой переход будет расположен в районе села Каникурган, подъездные пути будут примыкать к федеральной автодороге – подъезд к г. Благовещенск на 114 км. Здесь будут современные дороги, транспортные развязки, автозаправки, зоны отдыха, транспортно-логистические комплексы для приёмки и хранения грузов.

«По завершению строительства российская часть моста становится собственностью Амурской области, вторая часть – на китайской стороне – будет собственностью провинции Хэйлунцзян. Мост в первую очередь рассчитан на развитие региональных экономик, внешнеторгового оборота, инвестиционного сотрудничества, развитие приграничных зон», - рассказала Марина Дедюшко.

Андрей Тягло в свою очередь проинформировал о технической части строительства пограничного мостового перехода. На сегодняшний день выполнены инженерные изыскания мостового перехода, проектная документация на утверждаемую часть мостового перехода, т.е. основную часть моста, которая перекроет русло реки Амур. «Утверждена схема моста с тремя судоходными пролётами, которые будут иметь конструкцию 140 метров в длину при высоте опор 17 м. Таким образом, инженерные изыскания со стороны РФ и КНР завершены. Проект строительства в полном объёме планируется выполнить до 1 мая, до 15 июня – получить заключения государственной экспертизы, что позволит приступить к непосредственному строительству нашего уникального объекта. Что касается технических характеристик моста – мост будет иметь вторую категорию, с двумя полосами движения. Длина всего мостового перехода с примыканием будет длиной 20,2 км, с российской стороны – 12,9 км. Длина мостового сооружения, той части конструкции, которая перекрывает реку – 10 81 м», - отметил министр.

Срок строительства – 3 года, начать эксплуатировать мост планируется в 2019 году. Расчётная пропускная способность до 2040 года – 6,5 млн. тонн груза, 3 млн. человек.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.