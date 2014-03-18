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Индивидуальные предприниматели смогут сэкономят десятки тысяч рублей при покупке налогового патента
Парикмахеры и косметологи, экскурсоводы и таксисты, няни и повара на дому, фотографы и реставраторы мебели, а в общем, представители 47 видов самых востребованных профессий смогут существенно экономить при приобретении патентов для занятий предпринимательством.
Суть нововведений в том, чтобы дифференцировать потенциальный годовой доход бизнесменов в зависимости от размера территории и численности городов, а не в целом по регионам, как это установлено сейчас, сообщает «РГ».
В Минфине одобрили предложения «ОПОРы России» по совершенствованию патентной системы налогообложения и пообещали рассмотреть их при внесении очередных поправок в налоговое законодательство. Как пояснил «РГ» президент «ОПОРы России» Александр Бречалов, сегодня возможности бизнесменов сильно различаются. «Предприниматель в маленьком поселке имеет меньше шансов заработать, чем в крупном городе, а новый подход дает преимущества при расчете патентов. Поэтому после принятия поправок можно ожидать роста числа индивидуальных предпринимателей на небольших территориях», - сказал он.
Патентная система налогообложения введена, дабы упростить жизнь мелкому бизнесу. Налог при ней платят заранее или в несколько этапов, а инспекторы выдают патент. Его обладатель освобождается от уплаты трех налогов - налога на доходы физических лиц, налога на имущество физических лиц и НДС. Ставка для патентного налогообложения – 6%.
Пока переходить на патенты люди не спешат. Прежде всего из-за того, что это не всегда выгодно в небольших городах, где потенциальный годовой доход бизнесмена зачастую ниже нормы, установленной регионом. И налоговое законодательство не предусматривает вычетов из сумм налога при использовании патента, а значит, не приводит к повышению их популярности. Нововведения, предложенные «ОПОРОЙ Росcии», помогут исправить ситуацию. Рассчитывать потенциальный годовой доход можно будет в зависимости не только от отдельных видов деятельности, но и от численности городов и даже от места ведения бизнеса.
О том, как это может выглядеть на практике, с «РГ» поделились эксперты «ОПОРЫ России». По действующему законодательству для индивидуального предпринимателя на патентной системе, не имеющего наемных работников и предоставляющего услуги декоративного цветоводства в Московской области (стоимость патентов рассчитывается на основании региональных ставок), потенциально возможный к получению доход в 2014 году будет равен 185 328 рублям. Следовательно, сумма налога, которую он должен заплатить - 11 120 рублей (6%). Придется заплатить еще и страховые взносы в 20 727,5 рубля. Суммарно наш «индивидуал» заплатит 31 847,5 рубля. Если будут приняты предложения «ОПОРЫ России», то при тех же условиях он отдаст только страховой взнос, так как будет предусмотрен налоговый вычет на сумму патента. Например, сейчас при использовании ЕНВД сумма налога уменьшается на сумму фактически уплаченных фиксированных платежей за ИП, а также взносов за сотрудников в 50 процентов от суммы налога.
Еще пример. Предприниматель предоставляет парикмахерские услуги в Московской области. Его потенциально возможный годовой доход в 2014 году равен 176 тыс. рублей. А сумма налога - 10 560 рублей плюс страховой взнос. Очевидно, что бизнесмену невыгоден патент. При новом раскладе, при условии вычета сумм страховых взносов из сумм налога, бизнесмен заплатит только страховые взносы, а налог из-за вычета будет равен нулю.
Воспользоваться патентной системой смогут индивидуальные предприниматели, у которых число нанятых работников не больше 15 человек. Их потенциальный доход не может быть меньше 100 тыс. рублей и больше 1 млн рублей (индексируется ежегодно). При этом размер потенциально возможного годового дохода отдельных видов деятельности устанавливается органами власти субъектов РФ. И может быть ими увеличен в три раза (до 3 млн рублей), и выше. Например, на перевозки, ремонт автотранспортных средств, медицинскую деятельность. Не более чем в пять раз (до 5 миллионов рублей) - по всем видам предпринимательской деятельности на территории города с численностью населения более одного миллиона человек. Не более чем в десять раз (до 10 млн рублей) - при сдаче в аренду, розничной торговле, общественном питании. Предельные величины индексируются ежегодно. На 2014 год Минэкономразвития России для индексации установлен коэффициент-дефлятор равный 1,067.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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