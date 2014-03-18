НДФЛ ударит по мигрантам

Федеральная миграционная служба (ФМС) РФ предлагает наделить органы власти субъектов РФ правом изменять размер авансовых платежей по налогу на доходы иностранных физических лиц (НДФЛ).

В зависимости от квалификации, специальности и отрасли экономики, в которой трудится иностранный работник, а также осуществления предпринимательской деятельности размер фиксированных авансовых платежей может индексироваться на коэффициенты, установленные на соответствующий календарный год законами субъекта РФ.

Данный проект федерального закона о внесении поправок в часть первую и часть вторую Налогового кодекса РФ, разработанный ведомством, опубликован на едином портале раскрытия правовой информации. Предполагается, что закон вступает в силу с 1 июля 2014 года. Коэффициент-дефлятор будет применяться для определения размера фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, подлежащих уплате в 2015 году и последующих периодах.

Согласно документу иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по трудовым или гражданско-правовым договорам с организациями, индивидуальными предпринимателями на основании патента, самостоятельно исчисляют и уплачивают налог на доходы. Уплата осуществляется в виде фиксированных авансовых платежей в размере 1 тыс. рублей в месяц. Размер фиксированных авансовых платежей индексируется на коэффициенты, установленные на соответствующий календарный год законами субъекта РФ.

В ФМС полагают, что данная мера позволит увеличить доходную часть бюджетов субъектов РФ.