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Экспортеры просят Ванинский морской торговый порт увеличить квоты на транспортировку лесопродукции

18 Марта 2014, 14:00 | Дальний Восток

Российские лесопромышленники оказались не готовы поменять логистический центр после смены собственников ОАО «Ванинский морской торговый порт» («Порт Ванино»). И это при том, что в последнее время налицо рост потребления в Японии лиственницы.

На недавнем совещании в Минвостокразвития были затронуты вопросы по развитию лесопромышленного комплекса, в том числе транспортной логистики. Председатель ассоциации «Дальэкспортлес», гендиректор ЗАО «Смена Трейдинг» Александр СИДОРЕНКО заявил, что впервые за несколько лет на японском рынке наметился рост потребления лиственницы из России.

«С тем чтобы удовлетворить спрос, пока это не сделали США, лесопромышленные предприятия Дальнего Востока намерены развернуть часть объемов с китайского рынка на Японию через единственный незамерзающий порт в Хабаровском крае - порт Ванино. Однако после смены собственника с декабря 2012 года ОАО «Ванинский морской торговый порт» перестало принимать грузы от лесопромышленников, предприятия которых оказались на грани остановки», - сообщил Сидоренко.

По его словам, быстро поменять логистический центр лесопромышленники оказались не готовы. Для решения проблемы экспортеры просят руководство порта увеличить квоты на транспортировку лесопродукции.

Первый заместитель гендиректора «Порта Ванино» Денис ВАГАНОВ в свою очередь сообщил, что в ближайшее время предприятие представит свою программу развития на перспективу. Планируется, что лесным грузам там будет уделено определенное место.

В 2013 году порт сократил перевалку лесоматериалов по сравнению с 2012 годом на 30%, до 620 тыс. тонн. В целом в 2013 году перевалка лесных грузов в Дальневосточном бассейне упала на 18,3%, до 2,6 млн тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: экспорт  лесопродукция  порт ванино 



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