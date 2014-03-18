На Дальнем Востоке зафиксирован рыбный дефицит

На сайте Росрыболовства появилось любопытное информационное сообщение.

В нем сказано, что на Дальнем Востоке зафиксирован дефицит по минтаю, сайре, терпугу, лемонеме, макрурусу, треске, кальмарам и продукции из них.

«На фоне роста спроса и сокращения товарных запасов увеличивается оптовая цена на эти виды рыб. На данный момент оптовая цена на минтай составляет от 53 рублей за кг, на горбушу - от 95 рублей за кг, на кету - от 105 рублей, камбалу и навагу - от 30 рублей за кг, тихоокеанскую сельдь - от 19 рублей, кальмары - от 69 рублей за кг, треску - от 60 рублей за кг», - указывается в информационном отчете.

Однако по факту все намного печальнее для российского потребителя. Рост фактически был заложен еще летом, когда красная путина провалилась на восточной Камчатке и в ряде районов Сахалина.

Сколько фактически было добыто рыбаками летом и осенью 2013 г.? Официальная статистика утверждает об уловах в 400 тыс. тонн. Однако сами рыбопромышленники и трейдеры утверждали, что реально рыбаки поймали около 300 тыс. тонн. Поэтому даже в разгар путины народная горбуша приемлемого качества стоила не менее 75 рублей. Что касается других видов красной рыбы, то почти вся нерка была продана за рубеж, основные квотодержатели не беспокоились насыщением отечественного рынка, так как японский рынок был очень активен. В итоге в разгар путины нерка, а именно на ней работает большинство переработчиков реализовывалась в портах Владивостока от 190 до 200 руб. за кг. Это была наиболее высокая цена за последние годы.

Немного поддержали относительно низкие цены на рынке России на кижуч и кету, но уже осенью они доходили на оптовом рынке от 130 до 95 рублей. Но окончательно дефицит сформировался после нового года, когда стало ясно, что в закладках у рыбаков и трейдеров не осталось даже кеты с горбушей.

Запаниковавшие переработчики и мелкие оптовики за две недели подняли цену до 110 рублей за килограмм горбуши. Правда, это цена уже в Москве, то есть с грузовыми и транспортными расходами, но эта, на первый взгляд максимальная, цена продолжает и дальше двигаться вверх. Поэтому указанная в отчете цена в 95 рублей является уже устаревшим ориентиром.

Рост цен продолжится, ведь импортной альтернативы дальневосточному народному лососю практически нет. Импортный лосось значительно дороже и имеет другого потребителя. В самом сложном положении оказались российские переработчики. Если замороженную рыбу сомнительного качества еще можно сбыть через розницу, то их предприятия на сырье низкого качества работать не могут технологически.

Неудачную для российских рыбаков эстафету приняла сайровая путина. Здесь недобрали почти половину того, что требуется российскому рынку. В итоге и здесь крайними оказались переработчики, которым уже к концу путины не хватило сырья. Это отразилось на стоимости народной консервированной сайры. Качественная дальневосточная консервированная сайра осталась только у крупных производителей «Примрыбснаб», «Рыбокомбинат Островной». Правда, есть качественная сайра, выпущенная на плавбазах компании «Дальморепродукт», но на оптовом рынке ее уже нет. В то же время ценовая ситуация с консервированной сайрой относительно спокойная, так как здесь производители имеют запас прочности, основанный на недовложениях. Большинство небольших предприятий недостаток сырья начинают компенсировать «усыханием» веса рыбы в банке. В итоге качество резко снижается, и здесь важно, чтобы потребитель рублем наказывал нерадивых предпринимателей, отказываясь приобретать продукцию низкого качества.

А вот филе минтая и трески будет только дорожать. В России всего несколько переработчиков, готовых поставить на рынок филе первичной заморозки, так как эта продукция сегодня на ура уходит напрямую в Европу. Поэтому, если производители пойдут на выравнивание цен между экспортом и внутренним рынком, цена филе подскочит на 20-25%.