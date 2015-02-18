Дальневосточными ТОРами будет управлять московская компания

Новая управляющая компания получит название "Корпорация развития Дальнего Востока", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минвостокразвития предлагает создать управляющую компанию территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в ДФО на базе ОАО "Московская материально-техническая база" (ММТБ, ранее ГУП Министерства путей сообщения).

Проект постановления, опубликованный на Едином портале раскрытия информации, предусматривает переименование ММТБ в АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Под этим названием компания в дальнейшем и будет осуществлять функции УК для ТОРов.

Предполагается, что полномочия собрания акционеров "Корпорации развития Дальнего Востока" будет осуществлять Минвостокразвития, а представители интересов государства в совете директоров АО будут голосовать по директивам ведомства.

В настоящее врем ОАО "ММТБ" на 100% принадлежит Росимуществу.

На прошлой неделе подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке на своем заседании утвердила первые три проекта ТОР. В частности, речь идет о площадках "Хабаровск" и "Комсомольск" (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае и "Надеждинская" в Надеждинском районе Приморского края.

Вступивший 1 января 2015 года в силу закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" предусматривает, что господдержка регионов осуществляется путем создания ТОРов и установления особых условий для осуществления предпринимательской и иной деятельности на таких территориях. ТОРы могут быть созданы по решению правительства РФ сроком на 70 лет.

В перечень Минвостокразвития входят 17 ТОРов, совокупный объем заявленных частных инвестиций в течение трех лет составляет порядка 300 млрд рублей, объем необходимых бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры - порядка 70 млрд рублей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.