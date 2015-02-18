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Дальневосточными ТОРами будет управлять московская компания

18 Февраля 2015, 21:34 | Дальний Восток

Новая управляющая компания получит название "Корпорация развития Дальнего Востока", сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Минвостокразвития предлагает создать управляющую компанию территориями опережающего социально-экономического развития (ТОР) в ДФО на базе ОАО "Московская материально-техническая база" (ММТБ, ранее ГУП Министерства путей сообщения).

Проект постановления, опубликованный на Едином портале раскрытия информации, предусматривает переименование ММТБ в АО "Корпорация развития Дальнего Востока". Под этим названием компания в дальнейшем и будет осуществлять функции УК для ТОРов.

Предполагается, что полномочия собрания акционеров "Корпорации развития Дальнего Востока" будет осуществлять Минвостокразвития, а представители интересов государства в совете директоров АО будут голосовать по директивам ведомства.

В настоящее врем ОАО "ММТБ" на 100% принадлежит Росимуществу.

На прошлой неделе подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке на своем заседании утвердила первые три проекта ТОР. В частности, речь идет о площадках "Хабаровск" и "Комсомольск" (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае и "Надеждинская" в Надеждинском районе Приморского края.

Вступивший 1 января 2015 года в силу закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ" предусматривает, что господдержка регионов осуществляется путем создания ТОРов и установления особых условий для осуществления предпринимательской и иной деятельности на таких территориях. ТОРы могут быть созданы по решению правительства РФ сроком на 70 лет.

В перечень Минвостокразвития входят 17 ТОРов, совокупный объем заявленных частных инвестиций в течение трех лет составляет порядка 300 млрд рублей, объем необходимых бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры - порядка 70 млрд рублей.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор: Юрий Рогов
Теги: минвостокразвития  тор  приморье 



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Комментарии

  • ветер 07:39, 20.02.2015#

    Знакомая структура, сейчас и "Шепелявый" должен появиться. Не удивлюсь если Дарыча во главе новой конторы поставят. В этой стране ничего не меняется))) .

  • поЦоны с раЁна07:50, 20.02.2015#

    Декорации - меняются. Актёры - те же. . .

  • Читающий08:10, 20.02.2015#

    Кто бы сомневался.

  • Псевдоним21:36, 20.02.2015#

    конечно дарыч. Почитайте вчерашние новости. А вообще дебилами нас считают что ли какие нахер территории опережающего развития? Что за маразм

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