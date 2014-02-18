ТУРНИФ дорыбачил до реорганизации

Собственникам одной из крупнейших рыбодобывающих компаний мешает большое количество акционеров

Акционеры ОАО «Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота» (ТУРНИФ, входит в группу компаний ООО «Русское море - Добыча» (РМД)) на внеочередном собрании 17 марта рассмотрят вопрос о реорганизации компании в форме присоединения. По сведениям «Золотого Рога», к ТУРНИФу будут присоединены сразу несколько компаний, в настоящее время являющихся его акционерами, в том числе ЗАО «Интрарос». В результате у приморской компании появится единый собственник, что облегчит форму управления.

Напомним, что ООО «РМД» завершило сделку по покупке ОАО «ТУРНИФ» и ЗАО «Интрарос» (оба - Владивосток) в январе прошлого года. Сумма сделки составила около $350 млн. В мае РМД объявила о приобретении еще двух дальневосточных компаний - ООО «Совгаваньрыба» и ООО «Востокрыбпром» (оба - Хабаровский край). Сумма сделки составила около $190 млн. Для управления дальневосточными активами РМД создала филиал во Владивостоке, который возглавил бывший гендиректор ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР) Петр САВЧУК.

Досье "Золотого Рога": Группа «Русское море» основана в 1997 году. В сентябре 2011 года фонд Геннадия ТИМЧЕНКО Volga Resources стал владельцем 30% акций компании через СП с существующим акционером - RS Group, подконтрольной председателю совета директоров «Русского моря» Максиму ВОРОБЬЕВУ. Вскоре после этого «Русское море» объявило о смене стратегии: новая стратегия ориентирована на вхождение в рыбопромысловый сектор. Собственная добыча позволит снизить зависимость от ценовых колебаний закупаемого сырья и будет способствовать стабильному развитию бизнеса, рассчитывают в компании. Для консолидации рыбодобывающих активов в 2012 году была создана компания «Русская море - Добыча» (РМД). Изначально рассматривался вариант интеграции РМД в структуру группы, однако этого не произошло. Акционерами РМД являются Максим ВОРОБЬЕВ и Глеб ФРАНК (каждому принадлежит по 37,83% акций), 10% и 5% - соответственно у Oktomer Trade Limited и Ovego Trade Limited (Кипр). Гендиректору РМД Андрею ТЕТЕРКИНУ принадлежит 5,1% компании.

В настоящее время РМД является самым крупным держателем квот на вылов минтая на Дальнем Востоке. По словам директора по корпоративным коммуникациям РМД Ильи ВЛАСЕНКО, объединенная квота группы компаний РМД превышает 220 тыс. тонн, из которых квота по минтаю составляет более 12% от общероссийской (180 тыс. тонн по состоянию на 2013 год) и по тихоокеанской сельди 9% (32 тыс. тонн по состоянию на 2013 год).

Теперь пришло время организационных перемен. По сведениям «ЗР», акционеры ТУРНИФа на внеочередном собрании определят количество, номинал и категории (тип) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, а также утвердят соответствующие изменения в устав.

В настоящее время уставный капитал ОАО «ТУРНИФ» составляет 125 млн 827 тыс. 100 рублей и состоит из 3 млн 595 тыс. 60 обыкновенных акций номинальной стоимостью 35 рублей. Акционерами на 31 декабря 2011 года являлись 11 юридических (в том числе ООО «Охотморье») и 449 физических лиц.

Согласно списку аффилированных лиц на начало 2014 года, московское ЗАО «Трейд Инвест» совместно с аффилированными лицами владело 3 млн 489,150 тыс. акций (97,0540%). По сведениям «ЗР», непосредственно ЗАО «Трейд Инвест» принадлежит 30, 3511%, ООО «Партнер» (Владивосток) - 19,9873%, ООО «Инвестиционная компания ТУРНИФ» (Владивосток) - 19,9866%, ООО «Прим-Актив» (Владивосток). Еще 9,808% принадлежит ЗАО «Интрарос».

Отметим, что в соответствии с законодательством ЗАО «Трейд Инвест» в конце прошлого года объявило выкуп акций ТУРНИФа по цене 860,03 рубля за одну обыкновенную акцию. Таким образом, все ОАО «ТУРНИФ» было оценено в 3 млрд рублей.

«Нынешним собственникам ТУРНИФа важно сохранить компанию как отдельное юрлицо, иначе будут проблемы с Федеральной антимонопольной службой (ФАС)», - отмечает один из участников рынка.

Напомним, что в 2012 году ФАС проверила несколько десятков рыболовецких компаний Дальнего Востока, после того как одна из структур китайского холдинга Pacific Andes сообщила инвесторам, что контролирует 60% российского рынка минтая. В конце 2012 года ФАС вынесла вердикт: Pacific Andes нарушила российское законодательство об иностранных инвестициях (рыболовство - стратегическая отрасль в России, доступ иностранцам к ней запрещен) - и обязала компанию продать все российские рыболовецкие активы. После этого РМД и прикупила ряд дальневосточных компаний.

Уже в этом году Росрыболовство заявило, что готово на жесткие санкции к компаниям, которые незаконно контролируются корейскими рыбодобытчиками.

На встрече руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА с главой Министерства по морским делам и рыболовства Республики Корея Юн Чжин Сук было отмечено, что Россия намерена применить самые жесткие санкции как в отношении незаконно аффилированного с Кореей российского бизнеса (предполагается лишить их квот), так и в отношении конкретных корейских бизнесменов - их не допустят к промыслу в российских водах, осуществляемому по межправительственному соглашению. Несмотря на то, что корейский капитал формально вышел из российских промысловых структур, контроль фактически остался над 25 российскими предприятиями, отметил присутствовавший на переговорах представитель Федеральной антимонопольной службы России Армен ХАНЯН.

Тем не менее Республика Корея надеется на скорейшее начало переговоров по предоставлению Россией квот на вылов водных биоресурсов на 2014 год, так как с конца января страна начнет выполнять договоренности, направленные на пресечение поступления на корейский рынок браконьерской рыбы и морепродуктов из вод России, подчеркнула Юн Чжин Сук.

Возможность получения Южной Кореей дополнительных квот от России обсуждалась в ноябре 2013 года во время визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Сеул. Тогда глава государства рекомендовал корейской стороне входить в отрасль на законных основаниях и предложил компаниям, которых уличили в незаконном промысле минтая, как можно скорее урегулировать этот вопрос самостоятельно, в противном случае он будет решаться силами российской стороны.

Твердая позиция российского правительства дает гарантии того, что РМД в скором времени пополнится новыми активами.