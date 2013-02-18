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Рэдком набирает скорость!

18 Февраля 2013, 13:48 | Дальний Восток

Компания «Рэдком»  рада  сообщить  об увеличении скоростей в ночное время - с 02.00 до 09.00 часов  до 100 Мбит./сек  на всех безлимитных тарифах линейки REDCOM с 15 февраля 2013 г.

Это изменение относится как к новым клиентам этой услуги, так и к уже существующим. Клиентам уже подключенным на тарифы линейки REDCOM  ночной  трафик будет увеличен  автоматически. Ежемесячная плата по тарифам не увеличилась.

На тарифе Mini ночная скорость останется прежней,  данный тарифный план доступен абонентам, подключающим более одной услуги.

Евгений Анатольевич Федоров, начальник обособленного подразделения компании «Рэдком» в г. Владивостоке: «Сегодняшнее увеличение скоростей – очередной уверенный  шаг в развитии нашей тарифной линейки на фиксированные услуги связи во Владивостоке. Мы стремимся, чтобы все улучшения были полезны каждому нашему клиенту. Повышение интернет - скоростей в весенний период для нас стало уже традицией, приуроченной ко Дню рождения компании. В этом году было принято решение повышать скорости на тарифах линейки REDCOM во Владивостоке».

Дополнительную информацию можно получить по тел. (423) 2-789-000.

Автор: Пресс-служба ЗАО «Рэдком-Интернет»
Теги: Рэдком  тарифы  redcom  интернет 



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