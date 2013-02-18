Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Рэдком набирает скорость!
Компания «Рэдком» рада сообщить об увеличении скоростей в ночное время - с 02.00 до 09.00 часов до 100 Мбит./сек на всех безлимитных тарифах линейки REDCOM с 15 февраля 2013 г.
Это изменение относится как к новым клиентам этой услуги, так и к уже существующим. Клиентам уже подключенным на тарифы линейки REDCOM ночной трафик будет увеличен автоматически. Ежемесячная плата по тарифам не увеличилась.
На тарифе Mini ночная скорость останется прежней, данный тарифный план доступен абонентам, подключающим более одной услуги.
Евгений Анатольевич Федоров, начальник обособленного подразделения компании «Рэдком» в г. Владивостоке: «Сегодняшнее увеличение скоростей – очередной уверенный шаг в развитии нашей тарифной линейки на фиксированные услуги связи во Владивостоке. Мы стремимся, чтобы все улучшения были полезны каждому нашему клиенту. Повышение интернет - скоростей в весенний период для нас стало уже традицией, приуроченной ко Дню рождения компании. В этом году было принято решение повышать скорости на тарифах линейки REDCOM во Владивостоке».
Дополнительную информацию можно получить по тел. (423) 2-789-000.
Новости тематики
- B2B-клиенты Tele2 в Приморье примерят тарифы новых размеров
- Tele2 запустила сети 4G на Камчатке и Колыме
- Эксперты Softline: Компьютерное зрение могло бы минимизировать ущерб от лесных пожаров в ДФО
- Tele2 предлагает жителям Приморья безлимитный интернет в сети 4G
- Путин пообещал Дальнему Востоку качественный интернет
- Tele2 строит сеть 4G в Приморье
- "Ростелеком" устраняет цифровое неравенство на Дальнем Востоке
- Абоненты СТ "Алмазавтоматика" переводятся на обслуживание в ПАО "Ростелеком"
- На ВЭФ-2017 обрисовали контуры "цифрового" будущего Дальнего Востока
- Александр Логинов: "Ростелеком" – цифровой каркас России
Новости раздела
- На Курилах освоили европейский вид рыбалки - близнецовый лов
- Автопассажирский паром свяжет Камчатку с портами Дальнего Востока
- Сбербанк говорит с клиентами и на языке жестов
- Во Владивосток хлынули тысячи японских туристов с круизного лайнера MSC Splendida
- В Амурской области на "дальневосточном гектаре" начали производить древесный уголь
- К западному побережью Камчатки подошел небывалый объем лосося
- На Камчатке резидент Свободного порта построит спортивно-туристический комплекс для мотогонок
- Туристический потенциал Камчатки будет представлен в рамках выездной сессии IV Восточного экономического форума
- Вьетнамский Хайфон заинтересован в запуске прямого рейса во Владивосток
- В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока сообщил, кому он передал деньги
- В России реально введут налог на воздух
- В Госдуме заговорили об отмене государственных пенсий
- Застройщик 24-этажного дома во Владивостоке не ожидал такого сопротивления
- Экс-мэр Владивостока задумал доселе немыслимое
- Путина все-таки удастся увидеть на свадьбе
- Офшор на острове Русском создали, чтобы противостоять американскому плану "Анаконда"
- В Приморье появится канатная дорога
- Санкции жестко ударили по порту Владивосток
- Положили с "Радиоприбором"